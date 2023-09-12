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الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني.. سلاح ذو حدين

9/12/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






في وقت يحتدم فيه جدل المخاوف من أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع ارجاء العالم، ومنها المخاوف المرتبطة باستخدامها من قبل الهاكرز والمقرصنين لشن الهجمات السيبرانية على الأفراد والمؤسسات، يؤكد خبراء محليون اهمية استخدام وتطويع الذكاء الاصطناعي لتعزيز وحماية الأمن السيبراني واصفين إياه بـ"سلاح ذي حدين".
وقال الخبراء إن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني معقدة وفيها ترابط، فبينما يطرح الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة تتعلق بسرعة وقوة تصميم وابتكار هجمات سيبرانية يمكن ان تضر المؤسسات والأفراد والاقتصاد، فهو في الجانب المقابل يعزز دفاعات الأمن السيبراني، وهو أمر يتطلب البحث المستمر والابتكار للبقاء في امان في وقت تظهر فيه الارقام ان خسائر القرصنة والهجمات السيبرانية حول العالم قد تبلغ 8 تريليونات دولار نهاية العام الحالي.
وأكد الخبراء انه يجب على متخصصي الأمن السيبراني تطوير الأدوات والاستراتيجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتكييفها باستمرار للحماية من التهديدات المتطورة، فتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) تلعب دورًا مهمًا في الأمن السيبراني في كل من القدرات الدفاعية والهجومية في عالم رقمي تقول الاحصاءات العالمية انه يتعرض لهجمة سيبرانية وكل 11 ثانية تحصل هجمة سيبرانية عالميا.
والأمن السيبراني يمكن تعريفه وفقا للقانون على انه الاجراءات المتخذة لحماية الانظمة والشبكات المعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الامن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء اكان الوصول اليها بدون تصريح او سوء استخدام او نتيجة الاخفاق في اتباع الاجراءات الامنية او التعرض للخداع الذي يؤدي الى ذلك.
وأما الذكاء الصناعي فهو مجموعة من الخوارزميات والتقنيات والأنظمة التي تهدف إلى تعلم الأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات كيفية القيام بمهام تشابه مهام الذكاء البشري. يتيح الذكاء الصناعي للأجهزة الكمبيوتر والأنظمة القدرة على استخدام البيانات والمعرفة لاتخاذ القرارات، وحل المشاكل، وتنفيذ المهام بشكل ذكي ودقيق وسريع، دون الحاجة إلى تدخلٍ بشريٍ.
وقال رئيس المركز الوطني للامن السيبراني المهندس بسام محارمة ان الذكاء الاصطناعي سيسهم في التغلب على العديد من التحديات في مجال الامن السيبراني خلال السنوات المقبلة.
واكد المحارمة بانه يمكن ان تكون هنالك فرصة حقيقية من خلال توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي لتطوير برمجيات خالية من الثغرات والعيوب الأمنية، مما سيؤدي الى التقليل بشكل كبير من حوادث الامن السيبراني، مشيرا الى أن الذكاء الاصطناعي سيساعدنا في توفير الدقة في الكشف وتوقع الهجمات، كونه يستطيع معالجة حجم كبير من المعلومات بسرعة فائقة، وقال إن للذكاء الاصطناعي قدرات في تسريع التحقيق في الحوادث وفي أتمتة الاستجابة، وفي توفير الحماية الاستباقية من التهديدات، وفي تطبيق ضوابط التحقق من الهوية المناسبة بناءً على المراقبة المستمرة لسلوك المستخدمين.
وفي الأردن، بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تم رصدها وتعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني في النصف الأول من العام الحالي، 1087 حادثا، بزيادة مقدارها نحو 100 % على عدد الحوادث المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت وقتها 544 حادثا.
وأكد خبير أمن المعلومات وحماية الخصوصية الدكتور عمران سالم أن الذكاء الصناعي سيسهم بشكل كبير في تحسين صناعة تقنية المعلومات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام وفي دعم الامن السيبراني على وجه الخصوص وتحسين أمان البيانات والشبكات، والتصدي للتهديدات السيبرانية بشكل أفضل.
وقال سالم ان الذكاء الصناعي "سلاح ذو حدين"؛ وذلك لأنه يمكن استخدامه أيضًا في أغراض غير أخلاقية أو ضارة، مثل تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة أو انتهاك الخصوصية الشخصية.
وقال: "يجب أن نكون حذرين ونضمن تنظيمًا جيدًا ومراقبة لاستخدامات الذكاء الصناعي لضمان الاستفادة من فوائده دون السماح بسوء الاستخدام"، لافتا الى انه يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي في قطاع الامن السيبراني وفي عدة مجالات ومنها تهديد الأمان، حيث ان الهجمات التي تستخدم الذكاء الصناعي يمكن أن تكون أكثر تطورًا وسيكون من الصعوبة اكتشافها.
وأكد سالم انه يمكن أن يكون دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الأمنية الحالية أمرًا معقدًا وقد يتطلب استثمارات كبيرة في الأجهزة والبرمجيات وتدريب الموظفين، مشيرا في الوقت نفسه الى ان استخدام الذكاء الاصطناعي يثير اعتبارات أخلاقية مهمة حول الخصوصية، لا سيما فيما يتعلق بجمع البيانات الحساسة وتحليلها، حيث يجب على المنظمات التأكد من أن لديها سياسات وإجراءات مناسبة لحماية حقوق الأفراد.
وقال إن فعالية الذكاء الاصطناعي في أمن المعلومات والخصوصية تعتمد بشكل كبير على جودة البيانات التي يتم التدريب عليها. يمكن أن يؤدي سوء جودة البيانات إلى تحيزات أو عدم دقة أو حتى الفشل الكامل للنظام.
وشدد على انه يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة فعاليات أنظمة الحماية من خلال تحسين قدرات الكشف والاستجابة: يمكن للأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ودقة، مما يسمح لها باكتشاف التهديدات المحتملة بشكل أكثر فعالية من البشر وحدهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى أوقات استجابة أسرع للحوادث وتقليل وقت التوقف عن العمل للمؤسسات.
وتطرق في الحديث الى ما يسمى بـ" الذكاء المعزز للتهديدات"، حيث يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد التهديدات الجديدة والناشئة من خلال تحليل الأنماط والحالات الشاذة في حركة مرور الشبكة وسلوك المستخدم ومصادر البيانات الأخرى، مشيرا الى ان ذلك يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول الهجمات المحتملة ويسمح للمؤسسات باتخاذ تدابير استباقية لمنعها.
وأكد سالم على اهمية ما يسمى بـ"المعالجة التلقائية"، مبينا انه بمجرد اكتشاف التهديد، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة عملية معالجته، مثل عزل الأصول المتأثرة، أو إيقاف تشغيل الخدمات الضارة، أو التراجع عن التغييرات التي أجراها المهاجمون. وهذا يمكن أن يوفر الوقت ويقلل من عبء العمل على المحللين البشريين.
وأكد انه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول أمنية مخصصة بناءً على الاحتياجات والسلوكيات المحددة للفرد. على سبيل المثال، يمكن للأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مراقبة نشاط الشخص عبر الإنترنت وتنبيهه إذا حاول الوصول إلى موقع ويب للتصيد الاحتيالي أو تنزيل برامج ضارة.
ومن جانبه، قال الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أن الذكاء الاصطناعي (AI) دورًا مهمًا في الأمن السيبراني في كل من القدرات الدفاعية والهجومية.
واستعرض مجموعة من الاستخدامات للذكاء الاصطناعي في مجال حماية الامن السيبراني ومنها قدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي لتحديد الأنماط والحالات الشاذة التي قد تشير إلى وجود تهديد إلكتروني، مشيرا الى انه يمكن لخوارزميات التعلم الآلي التعلم من البيانات التاريخية لاكتشاف التهديدات الجديدة غير المعروفة سابقًا.
ولفت الصفدي الى ما يسمى بـ"التحليل السلوكي"، مبينا انه يمكن للأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مراقبة سلوك المستخدم والشبكة لتحديد الانحرافات عن القاعدة و/أو الأنظمة المطبقة.
وأكد على اهمية ما يسمى بـ"الاستجابة التلقائية" باستغلال قدرة الذكاء الاصطناعي على أتمتة الاستجابات لبعض التهديدات السيبرانية، مثل عزل الأجهزة المصابة أو حظر حركة مرور الشبكة المشبوهة، مما يساعد في تقليل أوقات الاستجابة وتحديد المخاطر بسرعة عالية واصدار التنبيهات للفرق المختصة للبدء في معالجة وردع الخطر.
وبين الصفدي ان لدى الذكاء الاصطناعي القدرة على كشف التصيد الاحتيالي من خلال تحليل رسائل البريد الإلكتروني ومواقع الويب والتصفح لاكتشاف محاولات التصيد الاحتيالي من خلال التعرف على الأنماط أو المحتوى الضار والمشبوه والعمل على حجب تلك الرسائل او المواقع التي تشكل تهديد محتمل.
وقال بأن للذكاء الاصطناعي قدرات في تقييم الثغرات الأمنية ما يساعد المؤسسات على تصحيح نقاط الضعف قبل استغلالها من جهات داخلية او خارجية.
وبين أهميته في مجال (تحليلات الأمان) حيث يمكن للتحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أن تزود متخصصي الأمن برؤى ثاقبة حول التهديدات والاتجاهات الناشئة، مما يساعد في بناء ووضع استراتيجيات الدفاع الاستباقية لمواجهتها، واهميته في مجال إدارة كلمة المرور وهوية المستخدم الصلاحيات التي يتمتع بها بناء على الأنظمة الخاصة بالشركة.
وأكد الصفدي أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تصميم جدران الحماية من الجيل الجديد لاكتشاف التهديدات المتقدمة ومنعها من خلال تحليل حركة مرور الشبكة وسلوك التطبيق، واستخدمه ايضا في نشر الأفخاخ لخداع المهاجمين واكتشاف وجودهم في الشبكة.
ووفقا للتقارير الدولية، يتوقع بأن تشهد حجم سوق الأمن السيبراني عالمياً نموا ملحوظا، بحيث بلغ 173 مليار دولار العام الماضي، ويتوقع بأن يصل لـ266 مليارا بحلول 2027، كما تظهر التقارير أن قيمة سوق الأمن السيبراني في المنطقة بلغت 20 مليارا العام الماضي، مع توقعات بوصولها لـ44 مليارا بحلول 2027
وفي المقابل تتوقع دراسات عالمية ان تبلغ قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي حوالي 208 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، فيما يتوقع ان ترتفع القيمة الى 1.8 تريليون دولار نهاية 2030.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة ان هناك ارتباطا وثيقا وكبيرا بين الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وهما يشهدان تطورات مذهلة وخصوصا خلال السنوات الاخيرة لا سيما بعدما اظهرت ازمة الكورونا اهمية التقنيات الحديثة وتزايد الهجمات السيبرانية مع اندماج الناس اكثر ما يمكن في العالم الرقمي.
وبين الرواجبة ان الأمن السيبراني اليوم يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانظمته بشكل متزايد في مجالات متعددة منها في الاطار العام: الكشف عن التهديدات الامنية قبل وقوعها او التصدي لها عند وقوعها بناء على عمليات تحليل البيانات المتوافرة لدينا.
وبين الرواجبة انه يمكن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمخاطر الامن السيبراني وتقدير الضعف في الانظمة والبرامج والشبكات التي نستخدمها كأفراد ومؤسسات وحكومات، وبالتبعية توفير الامكانية للتنبؤ بالتهديدات المستقبلية والتحضير لمواجهتها باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.



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