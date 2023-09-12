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المنشطات.. سقطة جديدة في مسيرة بوجبا المثيرة للجدل

9/12/2023 11:23:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكدت رافاييلا بيمينتا وكيلة أعمال بول بوجبا، أن اللاعب لم ينتهك القواعد، بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية في اختبار التستوستيرون، وإيقافه بشكل احترازي من قبل المحكمة الوطنية لمكافحة المنشاطات في إيطاليا.
وجاءت نتيجة فحص لاعب يوفنتوس، إيجابية في اختبار التستوستيرون الذي خضع له في 20 آب (أغسطس) عقب مواجهة أودينيزي، التي انتهت بفوز البيانكونيري 3-0، ولم يشارك بها لاعب الوسط الفرنسي.
وقد يخضع بوجبا، لتحليل مضاد للتأكد من وجود هذه المادة وفي حالة التأكيد، قد يواجه عقوبة حدها الأقصى 4 سنوات من الإيقاف.
وفي بيان نشرته "سكاي سبورت"، أكدت بيمينتا أنها تتوقع "عدم صحة هذا التحليل"، مضيفة "من المؤكد أن بول بوجبا لم يرغب أبدًا في انتهاك القواعد".
من جهته، أصدر نادي يوفنتوس، بيانا رسميا للتعليق على ثبوت إيجابية عينة بوجبا.
وأكدت محكمة مكافحة المنشطات بشكل رسمي أنه تم إيقاف بوجبا بشكل مؤقت بعد فشله في اختبار المنشطات الأولي.
من جهته، قال يوفنتوس في بيان: "يعلن نادي يوفنتوس أن بوجبا تلقى اليوم 11 أيلول (سبتمبر) 2023، أمر إيقاف احتياطي من المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات عقب نتائج الاختبارات التي أجريت في 20 آب (أغسطس). النادي يحتفظ بالحق في النظر في الخطوات الإجرائية التالية".
وبعد أن كان أغلى لاعب في العالم لدى انتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي العام 2016، وجد بوجبا نفسه في مستنقع المنشطات.
وعاش بوجبا فترة صعبة بعد عودته إلى يوفنتوس صيف العام 2022، إذ تعرض لإصابات متتالية وخضع لعملية جراحية في ركبته أبعدته عن معظم الموسم الماضي، كما غاب عن صفوف منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر.
وكان بوجبا أيضا ضحية مؤامرة ابتزاز غريبة من قبل أفراد عائلته في القسم الثاني من الموسم الماضي، قبل يكشف عن تناوله منشطات من مادة التستوستيرون المحظورة في الوقت الذي بدا فيه اللاعب يستعيد كامل لياقته البدنية.
وجاءت نتيجة الاختبار بعد وقت قصير من نشر مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية قال فيها إنه يريد أن يجعل منتقديه "يندمون على كلماتهم" وقال: "أريد أن أظهر لهم أنني لست ضعيفا. يمكنهم التحدث عني بالسوء. لن أستسلم أبدا".
منذ عودته إلى يوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد في صفقة حرة، خاض بوجبا مباراة واحدة أساسيا فقط.
عودته إلى صفوف السيدة العجوز كانت خطوة من المفترض أن تجدد مسيرته بعد فشله في فرض نفسه في صفوف الشياطين الحمر، لكنه تعرض على الفور لإصابة خطيرة في الركبة في فترة الاستعداد للموسم الجديد.
كما أن قراره الأولي بعدم الخضوع لعملية جراحية في محاولة للمشاركة في كأس العالم في قطر جاء عكس ما يشتهيه، لأنه اضطر الى القيام بها على مقربة من كأس العالم في النهاية ولم يتمكن من مساعدة منتخب بلاده على الدفاع عن لقبه.
كان بوجبا عنصرا رئيسا عندما توج منتخب بلاده بطلا لكأس العالم عام 2018 في روسيا وسجل أحد أهداف فرنسا خلال فوزها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية، لكنه لم يشارك مع منتخب بلاده منذ فوز منتخب فرنسا وديا على جنوب أفريقيا في آذار (مارس) من العام الماضي.
وبعد أن كان على قمة العالم، انحدر بوجبا ببطء إلى الأعماق، متأثرا بالإصابات وحياته الشخصية الصعبة التي يعترف بأنها تأثرت سلبا بالمبالغ الهائلة من الأموال التي حصل عليها كبار لاعبي كرة القدم.
وقال في هذا الصدد: "المال يغير الناس. ويمكن أن يؤدي إلى تفكك الأسرة. ويمكن أن يؤدي إلى حرب. في بعض الأحيان كنت أفكر بمفردي.. لا أريد الحصول على المال بعد الآن. لا أريد اللعب بعد الآن. أريد فقط أن أكون مع أشخاص عاديين، حتى يحبوني من أجلي وليس من أجل الشهرة و المال". - (وكالات)



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