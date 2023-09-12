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أردنية في طريقها للتدريب في السعودية.. استراحة للاعبي السلط بهدف التهدئة

9/12/2023 11:23:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الأردنية هويدا إبراهيم في طريقها للتدريب في السعودية
 باتت المدربة الأردنية هويدا إبراهيم، في طريقها لتدريب فريق نادي العروبة السعودي لكرة القدم للسيدات، بعد مفاتحتها من قبل النادي خلال الأيام الأخيرة.
ووفق المعلومات، فإن هويدا التي سبق وأن دربت في الكويت، تلقت مفاتحة من النادي السعودي، حيث أبدت موافقتها المبدئية، بانتظار الاتفاق الرسمي.
يشار إلى أن العروبة يبحث أيضا عن التعاقد مع 3 لاعبات أردنيات، للاحتراف في صفوفه خلال الموسم الكروي المقبل.
استراحة للاعبي السلط بهدف التهدئة
 منح المدير الفني لفريق السلط لكرة القدم عماد خانكان، لاعبيه فترة استراحة لمدة يوم واحد (أمس)، بهدف التهدئة وامتصاص غضب الفريق بسبب عدم الإيفاء بصرف رواتبهم المتأخرة كثيرا.
القصة بدأت خلال تدريب أول من أمس، عندما حضر اللاعبون إلى الملعب، وهم يخططون لتسلم جزء من مستحقاتهم، بناء على وعد إداري سابق، ليتفاجأوا بعدم وجود المستحقات، ما دفعهم لإظهار غضبهم واستيائهم، والتلويح بالإضراب وعدم حضور التدريبات المقبلة، ليقابل المدرب غضب لاعبيه، بمنحهم استراحة ليوم واحد، أملا في تهدئة غضبهم، وأملا في نجاح الإدارة بتأمين جزء من المستحقات، بانتظار ردة فعل اللاعبين اليوم.
احتجاج الفيصلي يتصدر جلسة "المسابقات".. وتأجيل القرار
 تصدر احتجاج الفيصلي على موعد مباراته مع الحسين إربد، بدوري المحترفين لكرة القدم، جلسة لجنة المسابقات التي عقدت يوم أمس في مقر اتحاد الكرة.
وكان الفيصلي، احتج على الموعد الجديد لمباراته مع الحسين إربد، بعد ترحيلها بسبب المشاركة في دوري أبطال آسيا، كونها تأتي بعد مباراة الوحدات والحسين، وهو ما لا يتلاءم مع الجدول الأساسي للدوري قبل التأجيل.
لجنة المسابقات التي انعقدت أمس برئاسة منصور عبيدالله، بحثت موضوع الفيصلي، ولم تتمكن من الوصول إلى حل، رغم القناعة بأحقية احتجاج الفيصلي.
وناقشت اللجنة المواعيد المقترحة من دون أن تجد موعدا مناسبا، لتخرج اللجنة بقرار يقضي بمنح أعضائها جدول مباريات الدوري، للاطلاع عليه والبحث عن حلول لهذه المشكلة، قبل الاجتماع تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.
الحسين إربد.. شكوى جديدة وطلال يتصدر المشهد
عادت العلاقة غير المستقرة داخل مجلس إدارة نادي الحسين إربد للظهور مجددا، من خلال شكوى رسمية تقدم بها أحد أعضاء مجلس الإدارة إلى مديرية شباب إربد، يحتج فيها على عدم دعوته وزميله الآخر بشكل اعتيادي، إلى اجتماع مجلس الإدارة الأخير، إلى جانب العديد من التفاصيل الأخرى.
الشكوى تضمنت احتجاج عضو الإدارة على دعوته وزميله للاجتماع من قبل أمين السر عبر إيميل غير فعال، وبتوقيت لا يكفي للحضور إلى الجلسة، واحتجاجا أيضا على عقد جلسات عبر "الزووم" من دون موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، إلى جانب تقديم الرئيس استقالته والعدول عنها، رغم أن نائب الرئيس سبق وأن أعلن في تصريحات تلفزيونية أن النادي لم يتسلم استقالة من الرئيس.
مديرية شباب إربد ردت على الشكوى، بتوجيه كتاب إلى رئيس نادي الحسين إربد يتضمن المطالب الآتية: ضرورة إناطة الدعوة بالاجتماع إلى رئيس النادي وليس أمين السر، وضرورة تزويد مديرية شباب إربد بالدعوات التي يرسلها أمين السر عبر الإيميل المعتمد لأعضاء الإدارة لدعوتهم لاجتماع مجلس إدارة، وضرورة تزويد المديرية بمحاضر جلسات الإدارة، حيث تمت المطالبة سابقا بهذه المحاضر من دون أن يحدث ذلك وفق رد مديرية شباب إربد.
كما طالب مدير شباب إربد بضرورة تزويده بالاستقالة التي تقدم بها رئيس النادي يوم 3 من الشهر الحالي، إلى جانب المطالبة ببيان سبب نشر محاضر اجتماعات على لوحة الإعلانات، وعدم نشر محاضر جلسات أخرى.
مصدر في نادي الحسين، دعا إلى تهدئة الأمور من أجل مصلحة النادي، لافتا إلى أن المدير الإداري أسامة طلال تصدر المشهد في الفترة الأخيرة، نتيجة مواقفه التي تسببت في خلافات إدارية داخل النادي، خاصة فيما يتعلق بموقفه من المدير الفني البرتغالي موتا، وتفاصيل تتعلق باللاعبين وضرورة إشراكهم في المباريات، خاصة أولئك اللاعبين الذين قدموا عن طريق أسامة طلال ومن ضمنهم وسيم ريالات، إلى جانب مواقف المدير الإداري من لاعبين معينين سبق وأن اقترح الاستغناء عنهم.
المصدر أشار، إلى أن قرار مجلس الإدارة الأخير، المتضمن إعفاء محمد التل من مهمة الإشراف على الفئات العمرية، تسبب في تأجيج الموقف، لافتا إلى أن التل قدم استقالته من مهمته قبل جلسة مجلس الإدارة وتحديدا يوم 2 من الشهر الحالي.
المصدر المحب والعاشق للنادي، أكد أن ما يحدث في الحسين إربد يهدد مشروع النادي، ولا بد من إعادة ترتيب الأمور، من خلال مواجهة المشاكل وعدم إخفائها، لأن السكوت عنها سيتسبب في انفجار بتوقيت غير مناسب، داعيا إلى تدخل العقلاء في النادي من المحبين.
المصدر أكد، أن جميع الأطراف المشاركة في الخلاف، تجتمع على حب النادي وتبحث عن مصلحته كل وفق طريقته، وبالتالي من السهل معالجة الأمور، في الطريق لحصد الألقاب، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة تجسيدا للتشاركية في اتخاذ القرارات ولو حتى بشكل وهمي.
يشار، إلى أن جمهور الحسين إربد، العائد بقوة للمدرجات، يبحث دائما عن استقرار إداري يساعد الفريق في تحقيق حلم إحراز لقب الدوري.
السوري جهاد الحسين يتعايش مع السلط
 أنهى نجم الكرة السورية السابق والمدرب الحالي جهاد الحسين، فترة تعايش في فريق نادي السلط امتدت لأسبوع، وبإشراف المدير الفني عماد خانكان.
وشارك جهاد الحسين في قيادة تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يغادر إلى قطر، لاستكمال دورة التدريب الدولية "البرو".
وأصر الحسين، على خوض فترة التعايش في فريق السلط، لإيمانه بقدرات مدربه عماد خانكان الذي كان أحد المكتشفين والمؤمنين بقدرات جهاد عندما كان لاعبا.
الفيصلي يتسلم المعدات الآسيوية
 تسلم النادي الفيصلي بعض المعدات من الاتحاد الآسيوي، استعدادا لمباراة دوري أبطال آسيا التي تجمع الفيصلي مع ناساف الأوزبكي يوم 18 من الشهر الحالي على ستاد عمان.
ومن المعدات التي أرسلها الاتحاد الآسيوي، الكرات وشارة الكابتن والقمصان الخاصة بالمصورين.
الهلال السعودي يغادر عمان بعد مباريات " عشبية" إضافية
 غادر فريق الهلال السعودي للسيدات لكرة القدم عمان، بعد معسكر تدريبي أعقب مشاركته في بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية التي أقيمت أخيرا على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.
وحرص الهلال السعودي على استمرار إقامته في عمان، لخوض معسكر تدريبي تخلله مباريات ودية، قبل أن يغادر عائدا إلى بلاده.
فريق سيدات الهلال، خلال المباريات الودية، أصر على اللعب على ملاعب مزروعة بالعشب الطبيعي، رافضا فكرة اللعب على ملاعب من العشب الصناعي، وهو ما دفع اتحاد الكرة لتأمين إقامة مبارياته الودية على ملعب جاوا المزروع بالعشب الطبيعي.
كواليس النجوم
. متابعون لشأن الكرة النسوية، بنتظرون قرار نادي الحسين إربد بشأن إعادة نشاط الكرة النسوية المجمدة منذ فترة.. المتابعون يرون أن عودة الحسين إربد للكرة النسوية سيدعم مندوبة النادي في اتحاد الكرة ستيفاني النبر التي تتواجد في مجلس اتحاد الكرة، كممثل عن الكرة النسوية في الحسين إربد، ما يعني أن تجميد الكرة النسوية في النادي، سيؤثر على النبر في مجلس الاتحاد... يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي سيفرض مستقبلا على الفرق المشاركة في البطولات الآسيوية، ضرورة أن يكون لديها فرقا نسوية بكرة القدم.
. موقع رياضي سوري، أشار إلى أن نادي الفتوة السوري يصل إلى عمان اليوم، استعدادا لملاقاة فريق جبل المكبر الفلسطيني على ملعب الأمير محمد بالزرقاء يوم 18 الحالي، في إطار منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.. وفريق الفتوة يدربه المدرب السوري أيمن حكيم الذي سبق وأن أشرف على تدريب أكثر من فريق أردني.
فريق أهلي حلب الذي سيواجه الوحدات يوم 19 من الشهر الحالي على ستاد عمان، بكأس الاتحاد الآسيوي، سيكون من الصعب عليه التدريب على ملعب المباراة قبل اللقاء بيوم كما تنص التعليمات، وذلك بسبب إقامة مباراة الفيصلي وناساف الأوزبكي على الملعب يوم 18 من الشهر الحالي.. البحث عن حلول ما يزال جاريا.









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