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بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية تنطلق غدا

9/12/2023 11:23:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان –انهى الاتحاد الملكي للفروسية، تحضيراته وترتيباته الإدارية والفنية واللوجستية، لإقامة بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، والتي تنطلق منافسات يوم غد على ميدان الاسطبلات الملكية في الحمر.
ويشارك في البطولة التي تقام سنويا، أكثر من 130 جواد من مختلف الإسطبلات الأردنية والعربية، حيث تحظى هذا العام بمشاركة لبنان والبحرين والسعودية التي تشارك بعدد كبير من الخيول، نظرا للسمعة الطيبة والتنظيم الجيد من كوادر الاتحاد، وتتنافس السلالات العربية الاصيلة على ألقاب البطولة التي باتت تحظى باهتمام كبير خاصة من مالكي الإسطبلات في المنطقة.
وتستمر منافسات البطولة لغاية مساء يوم السبت المقبل، الذي يشهد إقامة المسابقات النهائية، فيما تقام يومي الخميس والجمعة المقبلين التصفيات التأهيلية للبطولة، وتبدأ منافسات البطولة بفئات الأمهار للمواليد الصغار مرورا بالأفراس لمختلف المواليد ومن ثم الفحول وكذلك بطولات الإناث المسنة وغير المسنة والذكور غير المسنين وأجمل رأس ذكور وأجمل رأس إناث.
وتقام البطولة وفق ضوابط وإجراءات صحية مشددة، حفاظا على السلامة العامة. وتعتبر بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة، التي تقام سنويا في الأردن، من البطولات التي تحظى بمتابعة الكثيرين الذين يتواجدون في كل عام في مكان الحدث لمتابعة جمال الخيول، وتقام البطولة وفق ضوابط وإجراءات صحية مشددة، حفاظا على السلامة العامة.
ويحرص اتحاد الفروسية الملكي، على إقامة البطولة بشكل مستمر، من خلال توفير عناصر الريادة والتميز والنجاح، من أجل تجسيد التاريخ الناصع واحياء الثقافة العريقة وإثراء الموروث الأصيل لرياضة الفروسية العربية.
وشهدت البطولة في الأعوام الماضية، تنافسا كبيرا بين مربي الخيول في الأردن والدول العربية المشاركة، لإظهار جمال خيولهم ونيل القاب الفئات المختلفة بحسب عمر وجنس الخيل المشارك، كما شهدت البطولات الماضية حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي هذه الرياضة وسط تنظيم مميز من الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، ويامل اتحاد الفروسية بحضور جماهيري كبير لمنافسات النسخ الحالية، ما يعطي البطولة رونقا وجمالا ينعكس على جمال وابداع الخيول خلال المسابقات.
وينظم اتحاد الفروسية مختلف بطولات المحلية والعربية والدولية، بمتابعة واشراف سمو الأمير علي بنت الحسين، ونجح الاتحاد في اكتساب سمة مميزة على الصعدين العربي والدولي، ساهم في استقطاب مشاركات خارجية واسعة من الفرسان والخيول.



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