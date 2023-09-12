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ازدحام المشاركات الخارجية يفرض تعاونا بين المنتخب الوطني والفيصلي والوحدات

9/12/2023 11:23:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - تفرض المشاركات الخارجية للمنتخب الوطني لكرة القدم وناديي الفيصلي والوحدات، بناء تنسيق كامل بين الأجهزة الفنية، وصولا إلى تحقيق آمال الكرة الأردنية بإنجازات وحضور في البطولات الآسيوية للأندية، ومشاركات تلبي الطموح لمنتخب النشامى في استحقاقاته المقبلة.
وتنتظر الكرة الأردنية ثلاثة استحقاقات مهمة خلال الأشهر المقبلة، يتعلق أولها بالمنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتسبق ذلك مشاركة "النشامى" في البطولة الدولية الرباعية التي يستضيفها اتحاد كرة القدم بمشاركة منتخبات العراق وقطر وإيران خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويتعلق ثانيها بمشاركة فريق الفيصلي في دوري أبطال آسيا، حيث يبدأ " الأزرق" مشواره في البطولة بمواجهة فريق ناساف الأوزبكي، يوم الثامن عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، أما ثالثها، فيتعلق بمشاركة الوحدات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ويستهل " الأخضر" مشواره بمواجهة فريق أهلي حلب يوم التاسع عشر من الشهر الحالي.
المشاركات الأردنية الخارجية، تستوجب وجود تعاون مثمر بين المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموته ومدربي الفيصلي غازي الغرايري والوحدات رشيد جابر، خصوصا في ظل تحديد مواعيد كافة المباريات للمنتخب والفريقين آسيويا، إضافة إلى أن دائرة المسابقات حددت مواعيد مباريات الأسابيع المتبقية من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين، وتضم تشكيلة المنتخب الوطني حاليا 10 لاعبين من الفيصلي والوحدات وبواقع 5 لاعبين من كل فريق.
ولا يختلف اثنان على أن المواجهات المقبلة للنشامى وفريقي الوحدات والفيصلي صعبة جدا من الناحية الفنية، كما أن إقامة المباريات على نظام الذهاب والإياب تزيد من صعوبة المهمة.
ويرى المدرب الوطني طارق الكرونز، أن التعاون والتنسيق بين الجهاز الفني للمنتخب والجهازين الفنيين للوحدات والفيصلي، يعد مطلبا ضروريا ويساهم في تحقيق الأهداف المنشودة بتحقيق نتائج إيجابية للكرة الأردنية، ويضيف الكرونز، أن معرفة مواعيد إقامة كافة المباريات في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي واستحقاقات المنتخب الوطني، يجعل التعاون والتنسيق مفيدا للغاية.
من جهته، يؤكد المدير الإداري لفرق السلط عمر العطيات، أن التجارب الماضية أثبتت أن التنسيق والتعاون بين الجهاز الفني للمنتخب والأجهزة الفنية للأندية، ساهم في أمور إيجابية كثيرة من النواحي الفنية والإدارية، وتمنى التوفيق للمشاركات الأردنية الخارجية، مبينا أن إصدار جدول مباريات مرحلة الذهاب من قبل دائرة المسابقات، يعد مفيدا بالنسبة لرحلة تحضير النشامى وفريقي الوحدات والفيصلي.
مواعيد المباريات المهمة
الدورة الرباعية (نصف نهائي)
الأردن × إيران 13-10
المباراة النهائية أو تحديد المركزين الثالث والرابع 15-10
تصفيات كأس العالم (قارة آسيا)
طاجيكستان × الأردن 16-11
الأردن × السعودية 21-11
دوري أبطال آسيا
الفيصلي × ناساف كارشي (أوزبكستان) 18-9
الشارقة (الإمارات) × الفيصلي 2-10
السد (قطر) × الفيصلي 23-10
الفيصلي × السد (قطر) 6-11
ناساف كارشي (أوزبكستان) × الفيصلي 27-11
الفيصلي × الشارقة (الإمارات) 4-12
كأس الاتحاد الآسيوي
الوحدات × أهلي حلب (سورية) 19-9
الكويت (الكويت) × الوحدات 3-10
الوحدات × الكهرباء (العراق) 24-10
الكهرباء (العراق) × الوحدات 7-11
أهلي حلب (سورية) × الوحدات 28-11
الوحدات × الكويت (الكويت) 11-12



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