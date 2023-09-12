Wednesday, 13 September 2023 07:18 GMT

القوى يعود بميدالية برونزية من البطولة العربية

9/12/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - عاد وفد اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، من البطولة العربية للناشئين والناشئات، التي اختتمت في سلطنة عُمان أول من أمس، بميدالية برونزية وحيدة في السباق العربي الذي تغلف بالقوة والتنافس بين المنتخبات العربية المشاركة، في الوقت الذي وقف فيه أغلب اللاعبين واللاعبات في نهائيات العديد من المسابقات، لكن لم يحالفهم الحظ في الوقوف على منصات التتويج وسط تفاؤلات بالاستحقاقات المقبلة.
وجاءت الميدالية البرونزية من خلال لاعبة نادي يرموك البقعة والمنتخب الوطني للناشئات نانسي زعل، والتي يدربها المدرب خالد يوسف، حين وقفت بالمركز الثالث في مسابقة 400م/ حواجز بزمن 1.06.64 د، في الوقت الذي حلت فيه زميلتها مكة الدجاني بالمركز السابع في نهائي 200م وسجلت رقما شخصيا جديدا قدره 27.79 ث، وحل حمزة الأسد بالمركز الخامس في نهائي 200م بزمن 23.59 ث، وسبق للبطلة مكة الدجاني، أن حلت بالمركز الخامس في مسابقة 100م وسجلت رقما شخصيا جديد 13.12 ث، وكان رقمها السابق في المسابقة ذاتها قدره 13.24 ث.
وكان اللاعب ينال جميل، حل بالمركز السابع في مسابقة الوثب العالي مسجلا ارتفاع 1.80م، وجاء عمار سميك سابعا في سباق 800م من 14 مشاركا مسجلا زمن 2.00.60 د، وسط اجتهادات المدربين المرافقين خالد يوسف وحمدان محيسن، وتحفيز الأبطال والبطلات لتقديم ما لديهم، وما تحقق من نتائج يعتبر مؤشرا واضحا لامتلاك "القوى" الأردنية خامات جيدة، تحتاج إلى الرعاية والبرامج والخطط وتوجيه أشكال الدعم لتقديمها إلى منصات التتويج العربية والإقليمية والقارية والدولية.
من جانبه قال: رئيس اللجنة المؤقتة د.وليد رحاحلة: "قدم اللاعبون واللاعبات قصارى جهدهم للوقوف على منصات التتويج، ولمسنا رغبة وحماسا كبيرين، وإرادة وتصميما على الوصول إلى الهدف، لكن خانهم الحظ في الأمتار الأخيرة، وما تحقق من نتائج مؤشر إيجابي، قياسا بالقدرات والإمكانات على المستوى العربي، ودليل عى وجود المواهب التي سنوفر لها جميع أشكال الدعم ومدربيها لتقديم الأفضل في الاستحاقاقات المقبلة، ونبارك للبطلة نانسي زعل ومدربها خالد يوسف الميدالية البرونزية، ونحيي اجتهاد المدرب حمدان محيسن المعروف بنتاجه الغزير من المواهب والناشئين والناشئات".
من جانبه، قال المدرب الوطني أحمد المصري: "تابعت البطولة العربية للناشئين والناشئات، وإن كان قلبي مع اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم، إلا أن عقلي بقي مشغولا بكافة لاعبي ولاعبات منتخبنا، وبصراحة كانت المنافسات قوية وفق جاهزية المنتخبات العربية المشاركة، وإن غابت بعض الدول لأسبابها الخاصة، إلا أن البطولة حفلت بالندية في مختلف المسابقات، وما حققه "نشامى ونشميات" المنتخب الوطني يستحق الإشادة، في ظل وقوف العديد من اللاعبين واللاعبات في نهائيات العديد من المسابقات، ويدفعنا للتفاؤل في الاستحقاقات المقبلة، وأبارك لزميلي مدرب يرموك البقعة خالد يوسف، ولاعبته نانسي زعل التتويج ببرونزية سباق 400م،حواجز".
وعن مشاركات لاعبيه في صفوف يرموك البقعة، أجاب المصري: "وجدت رغبة كبيرة من اللاعبين واللاعبات وذويهم، بتكرار تجربة مشاركتنا في بطولة تركيا الدولية، خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي نشارك فيها على نفقتنا الخاصة بدعم الأهل ومحبي القوى، ولدي خطة إعداد سأنطلق في برنامجها، مع اكتمال صفوفنا بعودة لاعبينا ضمن صفوف المنتخب الوطني المشارك في عُمان".



MENAFN12092023000072011014ID1107057838

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث