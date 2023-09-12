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التايكواندو يبحث عن الذهب في بيروت اليوم

9/12/2023 11:23:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - يبحث 4 لاعبين في المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم عن حصد الميداليات الذهبية في بطولة بيروت الدولية المفتوحة (عيار النجمة) المقامة في لبنان، بمشاركة 548 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم.
ويمثل المنتخب في هذه البطولة: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 ‏كم ) وراما أبو الرب ‏‏(وزن تحت 73 كغم‎ ‎‏) وزيد ‏‏مصطفى (وزن تحت 68 كم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم).
ويغيب عن البطولة صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) بسبب الإصابة التي تعرض لها في“جائزة فرنسا، ومحمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم) وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم).
وأنهى اللاعبون يوم أمس تدريباتهم استعدادا للبطولة التي يسعون من خلالها لرفع رصيدهم من النقاط في التصنيفين الأولمبي ‏‏والعالمي، قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي تقام في مدينة (هانجتشو) الصينية خلال الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفي الجولة قبل الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى“جائزة الصين التي ستنطلق ‏‏منافساتها الشهر المقبل، وبحثا عن مشاركة أكبر في أولمبياد باريس 2024.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ :” الغد”:” وقع اختياري على 4 لاعبين للمشاركة في بطولة بيروت الدولية ، للحصول على مزيد من النقاط، حيث يحصل صاحب الميدالية الذهبية على 10 نقاط تصنيفية.
وأضاف: يغيب عن المنتخب صالح الشرباتي بسبب الإصابة ، كما تجنبت اختيار فهد عمار ومحمود الطرايرة للمشاركة في البطولة للحفاظ على عدم تعرضهما للإصابة قبل دورة الألعاب الآسيوية والجولة الرابعة من سلسلة الجائزة الكبرى”جائزة الصين”.
قال:“أثلج صدورنا لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للأشبال والزهرات والناشئين مؤخرا في بطولة العالم في سراييفو وفي بطولة آسيا في لبنان، حيث إنهم يبشرون بمستقبل مشرق للتايكواندو على المستوى العالمي، وكان للمشاركة النسوية حضورا جيدا في البطولات حيث كنا نعاني من نقص بالعنصر النسوي.



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