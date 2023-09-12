Wednesday, 13 September 2023 07:18 GMT

لقاءات المربع الذهبي لـدوري اليد تبدأ السبت

9/12/2023 11:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان – تبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل، لقاءات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة الفرق التي حصلت على المراكز الأربعة الأولى في المرحلة الأولى، التي أقيمت وفق نظام الدوري المجزأ بمشاركة ثمانية فرق.
وكانت فرق السلط والأهلي والعربي والحسين إربد، قد تأهلت إلى المربع الذهبي مع كامل النقاط التي حصلت عليها في الدور الأول، حيث نال فريقا السلط والأهلي 13 نقطة، وحصل فريقا العربي والحسين إربد على 8 نقاط.
وتشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مباراتي الجولة الأولى، حيث يلتقي فريقا العربي والسلط عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الحسين إربد والأهلي عند الساعة الثامنة مساء.
وتقام مباراتي الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا الحسين إربد والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، بينما تقام يوم الجمعة 22 أيلول (سبتمبر) الحالي، مباراتي الجولة الثالثة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عندما يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة الثامنة مساء.
وتبدأ لقاءات مرحلة الإياب من المربع الذهبي اعتبارا من يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في الوقت الذي يشارك فيه المنتخب الوطني للشباب في لقاءات المربع الذهبي بنتائج غير محتسبة، وذلك استعدادا لخوض البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل.
إلى ذلك ينتظر أن يصدر اتحاد اللعبة اليوم مواعيد لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، والتي تشهد مشاركة فرق كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة، والتي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
ويملك فريقا كفرسوم والكتة 6 نقاط، حصل عليها كل فريق في المرحلة الأولى من الدوري، بينما يملك فريق القوقازي نقطتين، في الوقت الذي لم يتحصل فيه فريق يرموك الشونة على اي نقطة، وبات الفريق على مقربة من مغادرة دوري الكبار عائدا إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
وقرر اتحاد اللعبة مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة، وذلك ضمن برنامج اعداده للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ومع ختام منافسات المرحلة الأولى من الدوري، تصدر لاعب فريق الحسين أحمد نايف ترتيب هدافي الدوري برصيد 68 هدفا، وجاء بعده لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة برصيد 63 هدفا، ثم لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 56 هدفا، ثم لاعب فريق الكتة بشار فتح الله برصيد 55 هدفا، ثم لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 48 هدفا.
وشهدت المرحلة الأولى (الجولات السبع) الماضية تسجيل 1708 أهداف، حيث سجل اللاعبون في الجولة الأولى 263 هدفا، وفي الجولة الثانية تم تسجيل 234 هدفا، وفي الجولة الثالثة سجل 245 هدفا، وفي الجولة الرابعة 231 هدفا، وسجل في الجولة الخامسة 221 هدفا، وفي الجولة السادسة 262 هدفا، فيما سجل في الجولة السابعة والأخيرة 252 هدفا.



MENAFN12092023000072011014ID1107057836

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث