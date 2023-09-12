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المصارعة يشارك في بطولة العالم للرجال بصربيا

9/12/2023 11:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يتأهب المنتخب الوطني للمصارعة، للمشاركة في بطولة العالم للرجال، والتي تحتضنها صربيا "بلغراد" في الفترة من 14 إلى 25 أيلول (سبتمبر) الحالي.
ويرأس م. محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة، الوفد المشارك، والذي يضم إلى جانبه الناطق الإعلامي ونائب رئيس الاتحاد م.عبدالله قطيشات، واللاعب الأسبق صالح زريقات، كما يشارك اللاعبان أرزو شاميل (86 كغم) وعبدالكريم أبو دعيج (92 كغم) في منافسات المصارعة الحرة بقيادة المدرب رمزي المرافي، فيما يشارك اللاعبان، سلطان علي ضامن (87 كغم) وعبدالفتاح سعادة (77 كغم) في منافسات المصارعة الرومانية بقيادة المدرب يحيى أبو طبيخ.
ويأتي تواجد العواملة وقطيشات في صربيا، لحضور اجتماعات وورشات عمل الاتحاد الدولي للمصارعة، إلى جانب إبرام اتفاقيات متوقعة مع بولندا وكرواتيا، تتضمن تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين على مستوى اللعبة.
وكشف رئيس اتحاد المصارعة، م.محمد العواملة، عن إقامة معسكر خارجي مع بولندا للفئات العمرية من 2006 إلى 2008، بإجمالي 12 لاعبا ولاعبة، على أن تتضمن الفترة من 28 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل فئة الذكور، والفترة من 28 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين، الإناث.
ويشكل هذا المعسكر، الذي يتخلله خوض نزالات ضمن بطولة بولندا الدولية، بداية خطة الإعداد التي يسعى اتحاد المصارعة لتنفيذها نحو بناء جيل جديد، تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة، كما حث اتحاد المصارعة المدربين على إنشاء خطط للفئات العمرية، للعمل على تنفيذها وتقييم سير مراحلها، لضمان إنجاحها.
من جانبه، يتحضر اتحاد المصارعة لإقامة جولات متتالية من دوري المصارعة لمختلف الأعمار وللجنسين، على أن تكون بصورة دورية على مدار العام، بانتظار تحديد الفئات المستهدفة على الترتيب من قبل اللجنة الفنية لاتحاد اللعبة، علما بأن الجولة المقبلة من الدوري المحلي ستنطلق مع نهاية الشهر الحالي، وفقا لما أكده الناطق الإعلامي ونائب رئيس الاتحاد م.عبدالله قطيشات.



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