Wednesday, 13 September 2023 07:17 GMT

طموحات مشتركة للجليل والإنجليزية في سلة الناشئين

9/12/2023 11:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بإقامة أربع مواجهات، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة مباراتي الأرثوذكسي والجليل عند الساعة 5 مساء، واتحاد عمان مع شباب بشرى عند الساعة 7 مساء، وهما اللقاءان اللذان سيتم بثهما عبر المنصات الرقمية للغد.
وستكون صالة "الحسن" في مدينة إربد، مسرحا لمواجهتي كفريوبا والأشرفية عند الساعة 5 مساء، وبيت ايدس مع الإنجليزية عند الساعة 7 مساء.
ويتصدر فريق الجليل جدول ترتيب فرق دوري الناشئين برصيد 4 نقاط، ومتقدما بأفضلية فارق النقاط عن الإنجليزية، الذي يأتي ثانيا بالرصيد نفسه، فيما يحتل شباب بشرى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومتقدما بأفضلية فارق النقاط عن فرق، اتحاد عمان والأرثوذكسي وكفريوبا، التي جاءت في المراكز الرابع والخامس والسادس تواليا، ويأتي بيت ايدس سابعا برصيد نقطتين، وبأفضلية فارق النقاط عن الأشرفية، الذي يتذيل الترتيب بالرصيد النقطي نفسه.
وشهدت مباريات الجولة الماضية، فوز الأرثوذكسي على فريق اتحاد عمان (82-58)، في لقاء برز فيه اللاعب يزيد أبو شهيل من جانب الأرثوذكسي بتسجيله 15 نقطة مع 9 متابعات وستيل بفاعلية 19، يليه فيصل أيوب بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 13 نقطة و15 متابعة وتمريرة وبلوك شوت بفاعلية 19، فيما كان لاعب اتحاد عمان معتز صويص المسجل الأبرز في اللقاء، بتسجيله 25 نقطة مع 7 متابعات وتمريرتين و5 سرقات للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 13.
وواصل "حامل اللقب" الإنجليزية عروضه القوية، محققا الفوز على شباب بشرى (56-46)، في لقاء برز فيه اللاعب سعيد خوالدة من جانب الإنجليزية بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و14 متابعة و5 تمريرات وستيل بفاعلية 26، فيما كان عبدالله شتات اللاعب الأبرز من جانب شباب بشرى بتسجيله 17 نقطة و11 متابعة "الدبل دبل" وتمريرة و6 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 16.
وأكد الجليل أطماعه في تحويل بوصلة اللقب إلى الشمال، بعدما تغلب على الأشرفية (67-29).
وفي ختام لقاءات الجولة الثانية، طوى كفريوبا عناد بيت ايدس محققا الفوز بنتيجة (34-30).



MENAFN12092023000072011014ID1107057834

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث