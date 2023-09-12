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اللاعبة الأردنية لبنة في بناء الدوري النسوي السعودي

9/12/2023 11:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان - باتت اللاعبة الأردنية، تشكل لبنة أساسية في بناء الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم، في ظل إقبال الأندية النسوية السعودية على التعاقد مع نجمات الكرة الأردنية، وهو ما تجلى في الموسمين الأخيرين، بانتظار موسم مقبل زاخر بالمحترفات الأردنيات.
دوري السيدات السعودي حديث العهد، بدأ يتطور بشكل متسارع في العامين الأخيرين، في ظل اهتمام المسؤولين السعوديين، ساعدهم في ذلك الاستعانة بالتجربة الأردنية في هذا المجال، حيث تمت الاستعانة في البداية بحكمات أردنيات ليتولين إدارة مباريات الدوري، قبل أن تبدأ عملية التعاقد مع نجمات أردنيات أمثال هدافة المنتخب الوطني للسيدات ميساء جبارة التي احترفت في فريق النصر السعودي وما تزال في صفوفه حتى الآن، إلى جانب لاعبات أردنيات مميزات أمثال آية المجالي وشهيناز جبرين وملك شنك إلى جانب المدربة منار فريج.
ولجأت الكرة النسوية السعودية لاستثمار ريادة الكرة النسوية الأردنية صاحبة المشاركات الواسعة في البطولات الخارجية، من خلال تنظيم بطولة أردنية سعودية في عمان الشهر الماضي، ضمت 4 فرق أردنية و4 فرق سعودية، انعكست إيجابا على الفرق السعودية التي تسير بخطى ثابتة نحو الألق.
وينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، إقبالا من الأندية السعودية أمثال النصر والهلال والعروبة والفتح والأهلي والشباب وغيرها من الأندية، على التعاقد مع لاعبات ومدربات أردنيات، ما يعني تجديد الثقة بأمكانات اللاعبة الأردنية، وقدرتها على إحداث الفارق خلال المنافسات.
وأكد عضو اللجنة النسوية في اتحاد الكرة أيمن الفاعوري، أن اللاعبة الأردنية باتت تشكل إضافة لكرة القدم النسوية السعودية، وهو ما أكدته الفترة الماضية التي شهدت احتراف عدد كبير من اللاعبات الأردنيات في الدوري السعودي المتطور.
وأضاف في تصريح لـ”الغد” : كرة القدم النسوية في الأردن تتمتع بسمعة عطرة خارجيا، ويعتبر منتخب“النشميات” من المنتخبات المتطورة في المنطقة، بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة الأردنية بشكل عام والكرة النسوية بشكل خاص.
وبين الفاعوري أن بطولة الأندية الأردنية السعودية التي اقيمت أخيرا في عمان، أكدت ثقة الأشقاء السعوديين بالكرة النسوية الأردنية، ورغبتهم في الاستفادة من الإمكانات الأردنية في هذا المجال، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، احتراف عدد من اللاعبات الأردنيات في الفرق السعودية النسوية.
بدوره أكد الخبير في الكرة السعودية خالد سلطان، الذي سبق وأن عمل مدربا في نادي النصر السعودي، أن أندية السيدات لكرة القدم في السعودية تسير بخطى ثابتة نحو الألق العربي والآسيوي ومن ثم العالمي، بفضل التخطيط السليم الذي ينتهجه المسؤولون السعوديون في هذا المجال.
وأضاف: دوري السيدات السعودي حديث العهد، قرر الاستفادة من التجربة الأردنية، ما دفعه للتعاقد مع لاعبات أردنيات، بل ذهب للاستفادة من الحكمات الأردنيات والمدربات، وهو أمر جيد سينعكس حتما على كرة القدم النسوية في المملكة العربية السعودية.
وكشف سلطان عن مفاوضات جارية حاليا بين أندية سعودية ولاعبات ومدربات أردنيات، متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة مزيدا من عقود الاحتراف لنجمات أردنيات في المنافسات السعودية.



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