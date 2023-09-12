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المنتخب الوطني يسقط في اختبار أذربيجان الودي

9/12/2023 11:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام منتخب أذربيجان بهدفين لهدف، في مباراة ودية جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب“دالغا أرينا” بالعاصمة الأذرية باكو، في إطار تحضيرات“النشامى” للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.
وسجل هدفي أذربيجان محمدوف (45) ودادانشوف (79)، فيما أحرو نزار الرشدان هدف المنتخب الوطني الوحيد (58).
ورغم تواضع المستوى الفني للمنتخب الأذري، لم يقدم لاعبو النشامى ما يشفع لهم أمام الجماهير، َخصوصا مع الأفضلية النسبية والسيطرة خلال المباراة.
ووقف لاعبو المنتخبين دقيقة حداد على أرواح الذين قضوا في زلزال المغرب قبل أيام.
وكان المنتخب خسر بسداسية نظيفة أمام النرويج الخميس الماضي، في مباراة ربما تعتبر إحدى أسوأ مباريات الفريق الذي ظهر بلا هوية في هذه المباراة.
وينتظر ان تصل بعثة المنتخب لعمان مساء الأربعاء، بعد التوقف في تركيا لعدة ساعات، حيث سيعود اللاعبون إلى أنديتهم، من أجل استئناف مباريات دوري المحترفين ومشاركة الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
الأردن 1 أذربيجان 2
دخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيلة أجرى عليها المدير الفني الحسين عموته تغييرات عن المباراة الماضية أمام المنتخب النرويجي، وضَمت يزيد ابو ليلى وأمامه قلبا الدفاع عبد الله نصيب ويزن العرب، وإحسان حداد في الميمنة ومصطفى قزعر في المسيرة، وتواجد الثنائي نزار الرشدان ورجائي عايد في منطقة العمق، وفي المنطقة الأمامية لعب أنس العوضات ومحمود مرضي على الأطراف وعلي علوان خلف المهاجم الصريح حمزة الدردور.
فيما بدأ منتخب أذربيجان باللاعبين شهر الدين محمد، الفين جافارغوليف، بهلول مصطفى زاده، أنطون كريفوستسوك، جيسمت أليف، جوسون دينيف، أمين مخمدوف، أليكسي إيسايف، ماهر إمرلي، أوزان كان وموسى قربانلي.
وأعطت تسديدة“القائد” حمزة الدردور التي جاورت مرمى الحارس شهر الدين محمد، مؤشرا ايجابيا على نوايا الهجومية، التي ظهرت على فترات متبعدة، وظلت كلمات الحوار هادئة من المنتخبين، مع أفضلية في السيطرة للمنتخب الوطني خصوصا في ظل التواضع الفني للاعبي المنتخب الأذري، وحاول الثنائي رجائي عايد ونزار الرشدان صياغة جمل هجومية بالتنسيق َمع جبهة حداد والعوضات في الميمنة وقزعر ومرضى في المسيرة، والتي انتجت خطورة خصوصا في ظل انضمام علوان المساندة، فسدد مرضى كرة َمن خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى، وانطلق على علوان بمجهود فردي وحاور المدافع لكنه سدد كرة ضعيفة بجوار المرمى، وعاد علوان وسدد كرة مرت بعيدة، وكاد الدردور ان يفتتح التسجيل بعد فاصل َمهاري لكنه سدد برعونة في أحضان الحارس.
لاعبو المنتخب الاذري الذين حاولوا استغلال المساحات التي وجدت في المنطقة الخلفية، تمنكوا من تهديد مرمى أبو ليلى في الدقائق الأخيرة مع سيطرة وأفضلية، فتصدي أبو ليلى لتسديدة إمرلي على حساب ركنية، وردت العارضة رأسية متلدوف، ليكسب منها أبرز لاعب المنتخب الأذري محمدوف ركلة جزاء ترجمها نفسه هدفا في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المضيف بهدف من دون رد.
وبدأت مجريات الشوط الثاني بإصرار من لاعبي منتخب النشامى على تعديل النتيجة، وكاد علوان ان يحقق ذلك مبكرا لكن الحارس تدخل في اللحظة للكرة وأبعدها للركنية، واستمرت الأفضلية الأردنية على أرض الميدان، فاستقبل نزار الرشدان عرضية علي علوان المتقنة ولعبها بذكاء المرمى هدف التعادل في الدقيقة 58.
وأطلق أنس العوضات كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تألق الحارس الأذري في تحويلها إلى ركنية، وعمد عموته إلى تنشيط حيوية النشامى من خلال الزج بثلاثي يزن نعيمات وصالح راتب ونور الروابدة دفعة واحدة.
وظلت الهجمات الأذرية المرتدة تشكل خطورة على مرمى أبو ليلى خصوصا وأن المساحات كانت متوفرة، وتاخر دادانشوف في استغلال الكرة العرضية.
ونجح الثلاثي محمدوف وبادالوف ودادانشوف في قيادة هجمة مرتدة لعبها الأول للثاني الذي هيا للأخير الذي وضع من عرضيه الهدف الثاني في الدقيقة 79.
ليدفع المنتخب بورقتي عبيدة السمارنة ومحمود شوكت سعيا لادرك هدف التعادل، لتمرر الدقائق الأخيرة من دون تغيرا على النتيجة، وتنتهي المباراة بفوز المنتخب الأذري بهدفين لهدف، وسط علامات استفهام على أداء المنتخب وخصوصا المنظومة الدفاعية الهشة.



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