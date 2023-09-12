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فوز الصريح على الهاشمية في دوري الأولى

9/12/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد -فاز فريق الصريح على فريق الهاشمية بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مسآء اليوم على ملعب الرصيفة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري أندية الدرجة الأولى بكرة القدم،.
وبذلك يرتفع رصيد الصريح إلى 6 نقاط، ويبقى رصيد الهاشمية 3 نقاط.
وفي مباراة ثانية ضمن نفس الأسبوع، سيطر التعادل الايجابي1-1 على نتيجة مباراة البقعة وضيفه ام القطين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب البتراء، ليفتتح الفريقان رصيدهما من النقاط بنقطة واحدة.
وتختتم مباريات الأسبوع الثاني غدا الاربعاء ، بلقاء العالية وكفرسوم عند الساعة السادسة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء



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