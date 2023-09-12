فوز الصريح على الهاشمية في دوري الأولى

فوز الصريح على الهاشمية في دوري الأولى
التاريخ
9/12/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -فاز فريق الصريح على فريق الهاشمية بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مسآء اليوم على ملعب الرصيفة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري أندية الدرجة الأولى بكرة القدم،.
وبذلك يرتفع رصيد الصريح إلى 6 نقاط، ويبقى رصيد الهاشمية 3 نقاط.
وفي مباراة ثانية ضمن نفس الأسبوع، سيطر التعادل الايجابي1-1 على نتيجة مباراة البقعة وضيفه ام القطين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب البتراء، ليفتتح الفريقان رصيدهما من النقاط بنقطة واحدة.
وتختتم مباريات الأسبوع الثاني غدا الاربعاء ، بلقاء العالية وكفرسوم عند الساعة السادسة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء
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