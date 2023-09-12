الأولمبي يبلغ نهائيات كأس آسيا بعد تجاوزه المنتخب السوري

الأولمبي يبلغ نهائيات كأس آسيا بعد تجاوزه المنتخب السوري
التاريخ
9/12/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- بلغ المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم نهائيات كأس آسيا (قطر 2024) للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن تجاوز نظيره السوري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الثلاثاء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية، وبحضور 5300 مشجعا.
وافتتح لاعب المنتخب الوطني الأولمبي وسيم ريالات النتيجة بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 11 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت بشباك المنتخب السوري، قبل أن يسجل البديل رزق بني هاني الهدف الثاني عند الدقيقة 71 من زمن اللقاء.
وانفرد المنتخب الوطني في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط، فيما حل المنتخب السوري بالمركز الثالث وبرصيده 3 نقاط، خلف المنتخب العماني وصيف المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما جاء منتخب بروناي دار السلام في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.
وكان المنتخب الأولمبي الذي يقوده المدرب الوطني عبد الله أبو زمع، قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على منتخب بروناي بنتيجة 9-0، فيما تغلب على منتخب سلطنة عُمان بالجولة الثانية بنتيجة 1-0.
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