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الأولمبي يبلغ نهائيات كأس آسيا بعد تجاوزه المنتخب السوري

9/12/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- بلغ المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم نهائيات كأس آسيا (قطر 2024) للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن تجاوز نظيره السوري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الثلاثاء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية، وبحضور 5300 مشجعا.

وافتتح لاعب المنتخب الوطني الأولمبي وسيم ريالات النتيجة بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 11 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت بشباك المنتخب السوري، قبل أن يسجل البديل رزق بني هاني الهدف الثاني عند الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

وانفرد المنتخب الوطني في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط، فيما حل المنتخب السوري بالمركز الثالث وبرصيده 3 نقاط، خلف المنتخب العماني وصيف المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما جاء منتخب بروناي دار السلام في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

وكان المنتخب الأولمبي الذي يقوده المدرب الوطني عبد الله أبو زمع، قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على منتخب بروناي بنتيجة 9-0، فيما تغلب على منتخب سلطنة عُمان بالجولة الثانية بنتيجة 1-0.



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