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شومان تستذكر إنجازات العالم الراحل مخلوف حدادين

9/12/2023 11:23:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استذكرت فعالية نظمها منتدى شومان الثقافي، مساء أول من أمس، مسيرة العالم الأردني الراحل الدكتور مخلوف حدادين، الأكاديمية والعلمية الحافلة بالكثير من الإنجازات، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لرحيله.
وتحدث في الفعالية كل من: رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، ورئيس جامعة البلمند اللبنانية الدكتور إيلي أديب سالم، والدكتور بلال راضي القعفراني من الجامعة الأميركية ببيروت، والوزير الأسبق الدكتور منذر حدادين، وأدار الحوار الدكتور مروان المعشر.
وأشار المتحدثون في كلماتهم؛ إلى أن الراحل حدادين حصل بفضل جهوده العلمية، على العديد من التكريمات والعضويات والمناصب، وكان له إسهامات علمية ألهمت أجيالا من العلماء العرب والأجانب، إضافة إلى أنه كان محبا للشعر منذ الصغر، فقد قرأ الشعر والأدب، وبدأ بنظمه خلال دراسته.
الدكتور عدنان بدران، أشار إلى أن الدكتور مخلوف خدم الجامعة الأميركية بكل تفان وإخلاص على مدى 57 عاما، الأطول خدمة في الجامعة، درس الكيمياء العضوية لأجيال من رواد الكيمياء في الوطن العربي والعالم، وخدم في مراكز إدارة منها: نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والصحية، وقائم بأعمال عميد كلية العلوم، ورئيس الجامعة بالوكالة، وعميد كلية الآداب والعلوم بالوكالة، ونشر المئات من البحوث العلمية المحكمة وبراءات اختراع أحدثت تغييرا في الكيمياء وخاصة الحقول الصيدلانية والطبية.
وقال: "عرف عن الدكتور مخلوف كيف يستثمر إجازات تفرغه العلمي من الجامعة في قضائها بإجراء بحوثه العلمية في أعرق الجامعات الأميركية في حقل تخصصه، مثل هارفارد، جامعة كاليفورنيا ببيركلي، كاليفورنيا – ديفيس، ونوتردام، وكولورادو، وشمال تكساس".
وأوضح أن "مخلوف"، أنجز 135 بحثا منشورا في مجلات محكمة وسجلت له 45 براءة اختراع في 25 بلدا، وسجل وفق غوغل سكولر؛ 3252 استشهادا علميا لبحوثه منذ العام 2018 وحتى 2022، مبينا أن الجامعة الأميركية كرمته بإقامة مؤتمر كيميائي باسمه ومنحته ميداليتها العام 2016 تقديرا لخدمته المتميزة، وحضر المؤتمر علماء بارزون تكريما له في إطار احتفالات الجامعة الأميركية ببيروت بالعام الـ150 لتأسيسها، إذ نظمت الجامعة مؤتمر "مخلوف حدادين للكيمياء للعام 2016".
وقال الدكتور إيلي أديب سالم: " إنني هنا لأشهد لمخلوف كصديق، كزميل، كمحب له ولكل ما يمثل في شخصه، وكل ما يتخذه من مواقف".
وأضاف، "أن مخلوف كان أستاذا في الجامعة الأميركية في بيروت، وكان باحثا محلقا فيها، كان مبدعا في حقل الكيمياء، كان هناك في عالم الكيمياء، مع كبار علماء العرب في الطلة العربية الكبرى على التاريخ، كان مع جابر بن حيان، وأبو بكر الرازي، وخالد بن يزيد، ورغم تحليقه في حقله، إلا أن مخلوف لم يكن يوما أستاذا في جامعة فحسب، بل كان جامعة في شخصه، كان الجامعة في كليتها، في دورها العلمي، وفي وضعها الخلقي، وفي المسؤولية الأكاديمية الكبرى، عندما يتكلم مخلوف يتكلم بالمسؤولية الجامعية المثلى".
وقال: "إن الدكتور مخلوف كان "رجل الموقف" "الأصيل"، حامل راية الحق والعدل، "ليس ثانيا لأحد"، نتذكره اليوم فنكبر بالذكرى".
وأكد الدكتور خوري، حضور الدكتور مخلوف المميز في كل مكان داخل الجامعة الأميركية في بيروت طوال 57 عاما وما يزال كذلك، وقال: "نتذكر الدكتور مخلوف اليوم؛ ونتألم لفقده، ولكننا أيضا نحتفي بحياة رجل عظيم وبإسهاماته في الجامعة وفي حقل الكيمياء والإنسانية".
وأضاف، "أن الراحل الكبير تربطه بالجامعة الأميركية علاقة خاصة، وكان يعدها بمثابة منزله، مشيرا إلى أن الكثير من الجامعات المرموقة حاولت دعوته وجذبه، ولكنه كان يذهب إليها في إجازات بحثية ويعود لجامعته ولم يفكر يوما بمغادرتها".
ولفت الدكتور خوري، إلى أهم الإنجازات العلمية للدكتور حدادين والتي منها إنجازه في اختراع " تفاعل بيروت، "في إنتاج مركبات عضوية كربونية حلقية (كيمياء الحلقات) غير تجانسية، الذي تم تطويره مع البروفيسور سي إتش إيسيدوريدس، كذلك "تفاعل ديفيس – بيروت" بالتعاون مع العالم مارك كورث بجامعة كاليفورنيا في ديفيس.
وبين، أن الدكتور مخلوف كان سابقا لعصره في دعمه للمرأة ومسيرتها العلمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكان يقدر التنوع الجندري في العلوم الكيميائية.
الدكتور بلال القعفراني، أشار إلى حجم الدور الذي لعبه البروفسور حدادين في الجامعة الأميركية، والتي خدمها على مدى 57 عاما، إذ إن حياته كانت حافلة بالأبحاث المتميزة، والخدمات الاستثنائية، والتوجيه، والإلهام لأجيال كثيرة من الطلاب، مبينا أن الدكتور حدادين خدم في الجامعة الأميركية لأكثر من ثلث عمر الجامعة.
وقال:" إن الجامعة قامت بتكريم الراحل الكبير للمرة الأولى في شباط(فبراير) من العام 2011، وأسست "وقفة مخلوف حدادين"، وبدأت بإعطاء جوائز باسمه لطلاب الكيمياء المتميزين في أبحاثهم، ثم تمت إقامة محاضرة مخلوف حدادين السنوية، حيث إن 20 عالما من أشهر الجامعات العالمية، ومن ضمنهم حائزون على جائزة نوبل للكيمياء، ألقوا محاضرة مخلوف حدادين.
وكان الدكتور المعشر أشار في بداية الفعالية، إلى ارتباط الدكتور مخلوف بالجامعة الأميركية مذ قدم إليها، ووهبها كل ما لديه من عطاء، منوها إلى أنه لم يسع لمنصب، ولم يأبه بجاه، وسعادته كانت نابعة من تدريس أفواج بعد أفواج من الطلاب الذين تعلموا في الجامعة قيم التفكير النقدي والتعددية وقبول الآخر ومهارات البحث العلمي والتواصل، "وهذا أنبل وأرقى ما يمكن أن يقدمه إنسان، أن ينذر حياته للعلم ولتربية الأجيال، والدكتور مخلوف قدم الكثير في هذا المجال".
وقال: "إن الدكتور مخلوف كان محبا لوطنه وأمته ولغته، وكان شغوفا بالشعر، فجادت قريحة عالم الكيمياء الذي نكرمه اليوم بتجليات عدة مما قدمه الشعر العربي، بعض الشعر من تأليفه والبعض الآخر مما حفظه.
كلمة أهل الراحل مخلوف، ألقاها الدكتور منذر حدادين ثمن فيها لمؤسسة شومان والمتحدثين مبادرتهم في إحياء ذكرى فقيد الوطن والعديد من الجهات العربية والأجنبية.
وأشار إلى أنه اعتاد التواصل مع الفقيد في حقل الشعر، منذ أن غادر عمان إلى الجامعة الأميركية في بيروت تلميذا واستمرت هذه العادة ولم تنقطع.
واستذكر الدكتور منذر شقيقه الدكتور مخلوف بقصيدة رثائية قال في مطلعها:
ماذا لو إنك قلت بعض رثائي.. لتركت سكان القبور ورائي
فعلام شعرُكَ لا يجيب قصائدي.. ولقد عهدتك مصغياً لندائي
كم ذا مرة عليل جسميَ هاتفاً.. انهض، فكان الأمر سرَّ شفائي
ونهضتُ، كم أنهضتَني من مأزقٍ.. صعبٍ وكنت العون في الأنواءِ
العالم الأردني الراحل الدكتور مخلوف حدادين، ولد في قرية ماعين العام 1935، لينطلق بعدها في رحلته مع العلم، فدرس الثانوية في كلية الحسين في العاصمة عمان، ثم تحول بعدها لدراسة بكالوريوس العلوم في الجامعة الأميركية في بيروت، ثم الماجستير في الجامعة نفسها، ليقوده طموحه بعدها إلى جامعة كولورادو الأميركية، ويحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية في العام 1962.
رحلة حدادين المشرقة، أخذت خطواته إلى العديد من الأماكن، فقد عمل في العديد من الجامعات المرموقة على مستوى العالم، من بينها جامعة هارفارد، وجامعة كولورادو، وجامعة نوتردام، وجامعة شمال تكساس، وجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الجامعة الأميركية في بيروت.



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