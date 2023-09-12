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زخات مطرية وغبار بتأثير العاصفة دانيال على الأردن

9/12/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، انه ومع تحرك العاصفة دانيال وتمركزها الى السواحل الشمالية الشرقية لمصر بدأ تأثيرها يضعف من حيث غزارة الهطول وشدة سرعة الرياح.

أما بالنسبة لمدى تأثير هذه العاصفة على الأردن، فقال ال خطاب إن هذا التأثير سيبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء على شكل غبار مثار بفعل الرياح والتي تنشط على فترات في بعض المناطق والتي قد تصل سرعتها ما بين 30-40كم/ساعة مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية بما فيها محافظة العقبة، كما تتشكل مع الساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء على الأربعاء حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تشير النماذج العددية الى احتمالية تساقط زخات من الامطار في شمال ووسط المملكة.

وأشار الى أن تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة سيستمر ليوم الأربعاء، حيث يتوقع ان تنشط الرياح على فترات مع توقع اثناء النهار الى تساقط زخات متفرقة من المطر بإذن الله في بعض الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد.

لذا تحذر إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤيا الافقية ليومي الثلاثاء والأربعاء بسبب الغبار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .



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