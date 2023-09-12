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سارة زكريا ستغني في الأردن بشرطين لا تراجع عنهما

9/12/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عماد العجلوني






أكد نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي بأن النقابة لم تتراجع عن قرار منع الغناء الذي أصدرته على شكل تعميم بحق الفنانة اللبنانية سارة زكريا وأن ما تم تناقله فهم بشكل خاطئ.

وأوضح العبادي في تصريح لـ"الغد" بأن ما حصل هو أن النقابة أصدرت تعميمها على المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف الفنانة اللبنانية عن ممارسة كافة المهن الفنية، وأنه بخلاف ذلك ستضطر لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول نظرا لأن الجهات المنظمة للحفل السابق لم تتحصل على تصريح يسمح لها بإقامة حفلها في الأردن .

ولفت بأن الجهة المنظمة لحفلات سارة زكريا جاءت إلى النقابة وقامت بتصويب كافة الأوضاع الخاصة بتواجد الفنانة اللبنانية بالأردن وحصلت على تصريح للحفل السابق والحفل القادم لها وفق قانون النقابة مما أدى إلى السماح لها بدخول الأردن .

وأكد أنه تم السماح لها بدخول الأردن والغناء وفق شرطين وهما الحصول على تصريح من النقابة وهذا الأمر تم بالفعل وفق العبادي والشرط الثاني أن تقدم الفنانة سارة زكريا فنا لا يخدش الحياء العام ويحترم العادات والتقاليد والقيم الأردنية.

وأوضح بأن النقابة قامت بمراجعة حفل الفنانة السابق في الأردن وتؤكد على أنه لم يحتوي على أي مظاهر لخدش الحياء العام.




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