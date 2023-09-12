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كورونا وحرب أوكرانيا سيرفعان التضخم في الأردن

9/12/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






توقع تقرير حديث نشرته منظمة "كرايسس 24" الأميركية حول أبرز المخاطر التي تواجه العالم لعام 2023 أن يواجه الأردن آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية نتيجة معدلات التضخم المرتفعة الناجمة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وقال التقرير إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وسلع أخرى، سيؤدي إلى إجهاد الميزانيات العامة على الرغم من الجهود التي يدعمها صندوق النقد الدولي لتوسيع قاعدة الدعم وكبح جماح إنفاق القطاع العام.
وفي حين سيحافظ الأردن بشكل شبه مؤكد على استقرار الاقتصاد الكلي، فإن دفع عمان نحو ضبط أوضاع المالية العامة سيهدد الأوضاع الاجتماعية في البلاد في أعقاب التخفيضات في برامج الحماية الاجتماعية، خصوصا في ظل معدلات بطالة مرتفعة.
وأشار التقرير الى أنه بالرغم من المساعدات الخارجية وانتعاش عائدات السياحة خلال الفترة الأخيرة إلا أنها تبقى غير كافية لمعالجة هذه القضايا.
واعتبر التقرير أن عدم الاستقرار السياسي والصراع الاجتماعي وعدم اليقين الاقتصادي يفرض تحديات خطيرة على الحكومات في المنطقة. وأكد أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية ستستمر في تهديد البنى الاجتماعية في عام2023.
وأضاف أن آثار الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى تفاقم المشاكل القائمة في الدول الضعيفة، كما أن انقطاع واردات الغذاء والطاقة ذات الصلة سيشكل تحديات خطيرة للعديد من الدول. بالإضافة إلى ذلك، يكاد يكون من المؤكد أن التضخم والنقص المتزايد سيترجمان إلى تهديدات اجتماعية .
وعلى مستوى العالم أشار التقرير أن العالم في 2022، واجه مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية شديدة التعقيد، بما في ذلك التعافي من جائحة كوفيد - 19، والصراع بين روسيا ‏وأوكرانيا، ومعدلات التضخم المرتفعة وتبعات تغير المناخ المدمرة. ‏
وقد أدت الاضطرابات التي حدثت في سلاسل الغذاء والطاقة والإنترنت وسلسلة ‏التوريد والأمن الاقتصادي والعالمي إلى تحديات زادت من الصعوبة على الشركات ‏ومدى استجابتها وإستراتيجياتها على المدى القريب والطويل. ‏مشيرا الى أن النجاح في هذا العام اعتمد على مناهج إدارة المخاطر ‏والمرونة والقابلة للتكيف والمبتكرة.‏
ودعا التقرير المؤسسات والشركات الى إعادة تركيز ‏منهجيتها في إدارة المخاطر والمرونة لديها للتغلب في الوقت نفسه على أزمات ‏اليوم والاستعداد للمخاطر المستقبلية.



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