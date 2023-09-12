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خزانات الري الأرضية.. ضرورة لتعزيز الصمود في مواجهة شح المياه

9/12/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






في ظل تحديات تجابه القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه، أكد مختصون في القطاع المائي ضرورة انتهاج وزارة المياه والري إجراءات تساهم بخلق الشراكة مع المواطنين، وتعتمد كفاءة واستدامة المياه كاستخدام خزانات المياه الأرضية الجوفية في الزراعة.
وأشار المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، أهمية مضي وزارة المياه في هذا النهج، انطلاقا من إدراك المواطنين في تقاسم مسؤوليتهم معها، والالتزام بتحسين كفاءة استهلاك المياه من خلال اتباع نظم تتناسب بما يكفل توافر المياه بشكل مستمر.
وفيما دعا تقرير صدر مؤخرا عن مجموعة البنك الدولي، وحصلت "الغد" على نسخة منه، إلى ضرورة المضي وفق أساليب استدامة المياه، وعدم إمكانية إغفال أهمية أساليب حفظ المياه ومبادرات الاستدامة الأخرى في الأردن، لا سيما في الأردن، وهو بلد يقع على مسطح مائي يعتبر الثاني من حيث درجة الملوحة في العالم (البحر الميت) ونحو 75 % من أراضية صحراوية، أكد مصدر مطلع في وزارة المياه أن "الأمنين المائي والغذائي من الأولويات الوطنية المترابطة".
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن اعتماد الزراعة المروية على التزويد المائي، تحتم ضمان استدامة وحماية هذه المياه وإدارتها بشكل موزون، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للقطاع المائي 2023 – 2040، دعت إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمرين في النشاطات بين قطاعي المياه والزراعة، وذلك جنبا إلى جنب مع الدعم الحكومي الشامل، بهدف تمكين القطاع الزراعي النشط وتحقيق الأمن المائي.
وبحسب الإستراتيجية، تبقى الزراعة المروية أحد أكبر مستهلكي المياه، ما يتطلب الحاجة لإصلاحات عاجلة في كيفية ري المحاصيل، حيث يتم تقليل كميات المياه العذبة المستخدمة في الزراعة واستبدالها بالمياه المعالجة، ما يدعو إلى ضرورة الدعم الوطني لهذه الجهود والتعاون الوثيق مع القطاع الزراعي.
من جانبها، أكدت أستاذة كلية هندسة الموارد الطبيعية في الجامعة الألمانية الأردنية د. منى هندية، مساهمة استخدام الخزانات تحت الأرض لجمع وتخزين مياه الأمطار، في الحفاظ على موارد المياه وتقليل فاتورة استهلاك المياه.
وقالت هندية إن "الخزانات الموجودة تحت الأرض تستخدم لتخزين المياه لأغراض الري ومكافحة الحرائق والاستخدام المنزلي"، مشيرة إلى "إمكانية استخدام مياه الأمطار المجمعة في أغراض غير صالحة للشرب مثل الري، ما يقلل الاعتماد على مياه الشرب المعالجة لمثل هذه المهام".
ولفتت إلى إمكانية مساهمة الخزانات الجوفية المصممة بشكل صحيح في الحفاظ على المياه عبر تخزين المياه الزائدة خلال فترات هطول الأمطار أو وفرتها واستخدامها خلال فترات الجفاف، بما يساعد في الحفاظ على المساحات الخضراء والحدائق من دون الإفراط في استخدام موارد المياه العذبة القيمة.
وأوضحت أن كفاءة واستدامة استخدام الخزانات الجوفية لتخزين المياه، تعتمد على عوامل مختلفة، تشمل التصميم المناسب والصيانة والالتزام بالتعليمات والأنظمة المحلية، منوهة بأهمية "ضمان جودة المياه في الخزانات الجوفية لتحقيق الاستدامة".
وتدعم مشاريع مثل تلك الخزانات، والتي تأتي في سياق ضمن مشروع برنامج الزراعة والقدرة على الصمود، وتنمية سلاسل القيمة والابتكار، والذي يموله البنك الدولي، تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة المروية، وبناء القدرة على الصمود، في مواجهة شح المياه وآثار تغير المناخ بزيادة كفاءة استخدام المياه والحد من سحب المياه العذبة بشكل عام.
من جهته، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات ضرورة انتهاج وزارة المياه والري، إجراءات تعمل على توعية المواطنين وتساهم بخلق نوع من الشراكة معهم لإدراك أنهم يتقاسمون المسؤولية مع الوزارة.
وأشار الدحيات إلى ضرورة الالتزام بتحسين كفاءة استهلاك المياه من خلال اتباع نظام مناسب يكفل توافر المياه بشكل مستمر، منوها أيضا بالدور الذي تساهم فيه الخزانات الأرضية ودور الحصاد المائي، ما يساهم في مواجهة نقص المياه والأزمات الناتجة في فصل الصيف.



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