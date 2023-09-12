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عمال تتربص بهم وسائل نقل غير آمنة

9/12/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






في أحد شوارع جنوب العاصمة عمان بالقرب من دوار الجمرك مرت حافلة نقل بضائع صغيرة، لكنها خلت من البضاعة وامتلأت بعمال اضطروا لفتح بابها لإدخال الهواء الأمر الذي شكل خطرا على حياتهم، خاصة في حال الوقوف المفاجئ للسير.
ذلك المشهد ليس الأول أو الأخير في شوارع المملكة للأسف، فقد شهدنا العديد من حوادث السير وتعرض عمال للوفاة أو لإصابات خطيرة مع غياب إجراءات السلامة العامة في وسائل النقل، وفقا لنقابيين ونشطاء في قطاع العمل.
ويؤكد هؤلاء أن عدم توفير وسائل نقل لائقة وذات جودة من حيث السلامة العامة ومن حيث السعة أدى إلى العديد من الحوادث المؤسفة راح ضحيتها عمال وعاملات.
وشددوا على دور وزارة العمل في التفتيش والمراقبة لضرورة تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة وتغليظ العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين.
بدورها دعت وزارة العمل في نهاية تموز (يوليو) الماضي أصحاب العمل إلى الاطلاع على نظامي العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات والسلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية، اللذين دخلا حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، الذي بين أنهما يعتبران "نقلة نوعية في تطوير منظومة بيئة العمل".
ولكن في الشهر الماضي وقع حادث تدهور لمركبة "باص" صغير كان يقل عاملات مصنع، وقع على طريق الأزرق - البادية الشمالية الشرقية، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وقبل عامين توفيت عاملة بحادث سير لمصنع آخر أثناء نقلها للعمل.
ووثق مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ستة انتهاكات لحقوق العمال في وسائل النقل في قطاع الزراعة وحالتين في القطاع الصناعي.
وقالت المديرة التنفيذية لـ "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" ليندا كلش إن العمال في قطاعي الصناعة والزراعة بوجة خاص يواجهون تحديات تهدد حياتهم بشكل يومي والمتمثلة بمسألة التنقل، والحوادث التي يتعرضون لها خلال التنقل من وإلى العمل، والتي أصبحت تشكل رعبا حقيقيًا للعمال، من جرّاءِ تكرار الحوادث المؤلمة التي ذهب ضحيتها العديد منهم.
وأضافت أنه يتم نقل العمال والعاملات بوسائل نقل غير آمنة غير مناسبة فمثلا وسيلة النقل تتسع لـ 6 أشخاص يتم تحميل أضعاف هذا العدد ليصل إلى 19 عاملا كما حصل في الحادث الذي وقع في منطقة الأزرق فبسبب العدد الزائد وارتفاع درجات الحرارة وسوء الطرق وعدم تأهيلها انفجر الإطار ووقع الحادث. وأضافت "هنالك ضعف في منظومة النقل ما يتسبب في حدوث حوادث للعمال والعاملات". وطالبت بإيجاد آلية لتأمين نقل العمّال الزراعيين وسلامتهم، وتحسين خدمات النقل لتجنب الحوادث المأساوية. إلى جانب العمل على توفير تدريب مناسب لسائقي وسائل النقل العمالية، بما في ذلك تعليمهم أفضل الممارسات في القيادة الآمنة والتصرف في حالات الطوارئ، والعمل على صيانة السيارات والمركبات بشكل دوري، وفحصها بانتظام للتأكد من سلامتها وأنظمتها الأساسية مثل الفرامل والإضاءة والإطارات.
من جانبه قال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي، إن من شروط توفير العمل اللائق للعاملين هو تأمين السلامة والصحة المهنية لهم حيث يعتبر توفير وسائل نقل آمنة للعاملين من أهم هذه الشروط.
وأكد الصمادي أنه هنا يأتي دور وزارة العمل بالتحقق من تأمين هذا الشرط، لكن في المقابل يسجل غياب النقابات العمالية وعدم السماح بتشكيل نقابات عمالية جديدة وخاصة في القطاع غير المنظم مثل قطاع الزراعة سبباً رئيساً في الإخلال بشروط توفير السلامة والصحة المهنية لغياب رقابة هذه النقابات عن ظروف تشغيل العاملين.
وقال إنه إذا كنا معنيين بسلامة العاملين فلا بد من تفعيل دور وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت والعاملين وظروف عملهم ووسائل نقلهم وكذلك السماح بحرية تشكيل نقابات عمالية حرة ومستقلة تمارس دورها للدفاع عن العمال ومصالحهم وتساهم في الحفاظ على توفير شروط العمل اللائق لهم.
من جانبه قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والعمالية أحمد عوض إن في بعض القطاعات مثل الزراعة والقطاعات الصناعية خارج العاصمة يوجد أصحاب عمل يوفرون وسائل نقل جيدة لموظفيها مع أن القانون لا يلزمها بذلك ولكن حرصا على رضا العاملين والالتزام بوقت العمل.
وأضاف عوض أنه في قطاعات أخرى وخاصة القطاع الزراعي يحصل فيها انتهاكات في حقوق العمال في وسائل النقل التي تتطلبها طبيعة العمل كون أن المزارع بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان.
وبين أن غالبية وسائل النقل المستخدمة للأسف تكون غير لائقة وغير إنسانية ومن حيث جودتها وتوفر السلامة أو حتى من حيث السعة بحيث يكون نحو 15 عاملا في حافلة لا تتسع إلى 9 عمال.
وأكد أنه يجب على وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن تأخذ بعين الاعتبار عند التفتيش على تلك القطاعات وعلى أصحاب العمل هؤلاء بالتأكد من السلامة العامة في وسائل نقل العمال.



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