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الرقابة وأتمتة العقد الموحد لمعلمي القطاع الخاص تنصف 40 ألفا من عامليه

9/12/2023 11:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






تشكّل استحقاقات الرقابة على تعميم وتطبيق "العقد الموحد" بتعديلاته الجديدة والثالثة من نوعها، والتي جرى التوافق عليها مؤخرا، وكذلك تأسيس نظام مؤتمت للعقد لمعلمي ومعلمات قطاع التعليم الخاص وعامليه، أبرز ما يواجه أطراف التنفيذ من تحديات، مع بدء نفاذ التعديلات في السنة الدراسية من العام المقبل.
وتضع اللجنتان: الوطنية لشؤون المرأة والأردنية للإنصاف في الأجور ووزارة العمل واتحادات نقابات عمال الأردن، وحملة "قم مع المعلم"، تذليل هذه التحديات ضمن مسارات عملها الأشهر المقبلة، وفق ما تحدثوا به في لقاء.
واعتبر المشاركون التعديلات "نجاحا" كبيرا لمسيرة عمل بدأت منذ أكثر من 10 أعوام، لحماية أكثر من 40 ألفا من مختلف الكوادر الإدارية والتعليمية والخدمية، تشكل المعلمات بينهم 80 %، وفي تقديرات أخرى 50 الى 65 ألفا.
الأمينة العامة للجنة الوطنية مها العلي، قالت ستنعكس التعديلات إيجابا على عاملي القطاع، وتعزز حمايتهم وحماية أصحاب العمل معا، وتوقف الانتهاكات فيه، مؤكدة أن من أهم متطلبات تعميم العقد الموحد الجديد، إطلاق حملات توعية بخاصة للمعلمات، لمعرفة بنوده وحقوقهن فيه.
وتوافق مالك المعايطة، من اتحاد نقابات عمال الأردن مع هذا الطرح، مؤكدا أن التفاوض على التعديلات، نجح بالعمل التشاركي بين الأطراف المختلفة، وأصحاب القضية أنفسهم، عبر "حملة قم للمعلم"، مؤكدا أنه سيقع على عاتق الشركاء مراقبة آليات التطبيق.
كما أكد المعايطة، أن الاتحاد سيدفع الأشهر المقبلة، لإصدار نظام أتمتة العقد، عارضا لأبرز التعديلات، وأهمها: شمول الكوادر الإدارية واعتماد 12 شهرا كمدة للسنة الأولى بدلا من السنة الدراسية، لضمان استمرار أجور عطلة الصيف، وشموله بكل العلاوات والزيادات، وإضافة استحقاقات مالية بدل خبرة سابقة للتعيين عن كل سنة خبرة، وضمان التحويل للبنوك أو المحفظة الالكترونية كخيار إلزامي.
كذلك، إنشاء نظام أتمتة الكتروني للعقد، تحت مسؤولية وصلاحيات "العمل"، وربطه بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم مع طرفي العقد أيضا، على أن تؤسس هذا النظام النقابتان.
ولـ"العمل"، دور محوري في الرقابة، أكان في التطبيق أو برصد انتهاكات أصحاب العمل في القطاع، اذ قال خليل أبو الفيلات من الوزارة، إن "التوافق على التعديلات يتبلور بإبرام اتفاق بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، بمصادقتها، وبدعم من منظمات مجتمع مدني واللجنة الوطنية والاتحاد، وهذا إنجاز كبير.
وأكد أبو الفيلات، أن الوزارة تتبع آليتين في الرقابة الأولى، بتنفيذ زيارات دورية على المدارس، للتحقق من تطبيق العقود، ونظام شكاوى كنظام الحماية الالكتروني بالوزارة، للشكاوى العمالية.
وأشار إلى أن أحد أهم روافع المسار، دور الحملة التي أصبح لديها أيضا شبكة معلمات في المحافظات، وآلية رصد يجري عبرها زيادة فاعلية التشبيك والرقابة.
وكشف عن تلقي الوزارة العام الماضي 1610 شكوى تتعلق بالقطاع سويت 847 منها عبر مفتشي العمل، وتحرير 179 مخالفة بحق أصحاب عمل، لافتا لتلقي 870 شكوى عمالية حتى تموز (يوليو) العام الحالي، حل منها 291 شكوى، ترافقت مع تحرير مخالفات وتحويل قضايا للقضاء.
وعرضت مها أبو ملوح من الحملة، أبرز التطورات على مسارها منذ تأسيسها في 2015، بما في ذلك تسجيل نحو 7500 معلمة من القطاع مع الحملة، التي خاضت حملات كسب تأييد في المحافظات خلال تلك الأعوام، وعقدت تدريبات للمعلمات على الثقافة القانونية بقانون العمل والعقد الموحد بموافقة أصحاب العمل التي تلقت العام الماضي أكثر من 2006 قضايا للمعلمات، جرى التواصل بشأنها وتسويتها.
أما ممثلة منظمة العمل الدولية ريم أصلان، فقالت إن التعديل الثالث على العقد إنجاز جديد لحقوق عاملي القطاع، ويحاكي المعايير الدولية، مشددة على أن بدء العمل بنظام الأتمتة، سيظهر الفجوات في الحقوق أو المخالفات بدقة ووضوح.
وقالت ريم منّاع من مؤسسة "أهل" كمنظمة مجتمع مدني ساهمت بدعم الحملة، إن التعديلات جاءت ثمار شراكات بين مؤسسات دولية وجهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني و"أهل القضية"، قائلة إن هذا النوع من بناء الحملات يحقق إنجازات مؤثرة، بوجود القاعدة الشعبية لأن أي حلول أخرى كانت ستكون "منقوصة"، دون أهل القضية.



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