Wednesday, 13 September 2023 07:16 GMT

العمل الحزبي في الأردن حاجة وليس ترفا

9/12/2023 11:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي






كل دولة تحتاج إلى العمل الحزبي القائم على أسس قانونية سليمة، وتطبيقات صحيحة، لتتطور، وتتقدم، ولتخرج من الأخطاء التي تقع فيها عادة، ورغم أن الثقافة السائدة في الأردن تنظر إلى الأحزاب بشكل سلبي – عادة-، وتعد التحزب خطرًا على الحياة العامة، ولكن الظروف تغيرت الآن، والدولة بكل مستوياتها تشجع على هذا الأمر، وما حصل في العالم العربي منذ سنوات يدل على ضرورة بناء حياة حزبية قائمة على التعددية الحقيقية، يتدرب فيها الناس على قبول الآخر، ويمارسون العمل السياسي بكافة أشكاله، كي نتعايش معا، ونحقق ما تصبو إليه أي دولة: الرخاء الاقتصادي للشعب في المقام الأول، وهذا لا يتأتى الا من خلال اختيار الأفضل سواء على الـمستوى السياسي أو الإداري، أو الاجتماعي أو ما شابه.
لن يكون الطريق سهلا أمام الدولة الأردنية لإقناع الناس بالعمل الحزبي، والسبب هو التخوفات الكثيرة لديهم من الاقتراب من هذا الـملف الشائك، هذا من جانب، وعدم اقتناع جزء آخر بالعملية الحزبية برمتها، إضافة إلى بعض الأحداث التي تجعل المشككين يستثمرون فيها، لتأكيد مقولاتهم أن ما يحصل ليس حقيقا، ومع ذلك، فإن العمل الحزبي مهم لأي دولة لأنه الطريق الصحيح لبناء القيادات التي ستستلم المناصب العامة، وهو فرصة تدريبية حقيقية على الحوار، وتقبل الآخر، وتناقح الأفكار، وتوسيع المدارك، وإعطاء فرصة للمهمشين، وغير الممثلين في الدولة ليأخذوا مكانهم الصحيح فيها، وغيرها من الفوائد.
مبدئيا لا بد من التشجيع على العمل الحزبي، لفوائده المتعددة على الـمجتمع إذا ما تم إدارته بشكل صحيح، والأهم حسب اعتقادي هو إقناع رجل الشارع العادي في الأردن بأهميته وجديته، فما دامت الدولة الأردنية قد فتحت ذراعيها في هذا الاتجاه، وهناك تطمينات على أعلى الـمستويات بما يخصه، فلا بد أن يستثمر الناس هذه الفرصة لبناء عمل حزبي بشكل جديد، يمكن أن يساهم في تطوير الدولة الأردنية، ويساعد على ضخ دماء جديدة فيها، ويعمل على البحث عن الـمبدعين وأصحاب الشخصيات القيادية، ويدفعهم للأمام في العمل العام، ويحل الـمشكلات العالقة خاصة فيما يتعلق بالقطاع العام، وعلاقة الشعب بالدولة، وإشكالية الاعتماد على الـمساعدات الخارجية، وعدم فهم بعض المواطنين الحقوق والواجبات، وتقليل الاعتماد على الدولة، وغيرها من الأمور.
من الـمهم تطمين الناس عمليا، فهناك من يخاف على أبنائه، وعندما تسأله إذا ما كان يشجعهم على العمل الحزبي فيقول أخاف ألا يتم تعيينهم ما انتسبوا إلى حزب، ولو كان حزباً وسطيا، وآخرون يعتقدون أن الحزبية تعني شيئا واحدا وهو التعصب للرأي، وتقسيم الـمجتمع، وتفتته، وهذا ليس صحيحًا، وناشئ عن تصورات خاطئة، فالعالم الغربي فيه حزبية، قائمة على تقاليد راسخة، وفي العادة لا يحصل لديهم تفتت، أو تشتت، أو صراعات غير محسوبة.
من حق الناس أن يبدوا تخوفات من أي تجربة سواء كانت جديدة، أو متجددة، وأن يتذكروا تاريخ ما كان يحصل حول هذه الظاهرة، ولكن ليس من حقهم عدم إعطاء فرصة لأي تجربة لتأخذ مداها، وبرأيي أن الدولة الأردنية – ونحن هنا نتحدث عن الدولة وليس الحكومة، فالعمل الحزبي ضمن توجهاته الجديدة عابر للحكومات، وهو توجه أكبر من أي حكومة – يجب أن تكون حذرة في تطبيق هذه التجربة، لأن أي عمل على الأرض يحصل عكس ما يقال إعلاميا يقلل من ثقة الناس، ويزيد تخوفاتهم، ويجعلهم ينظرون إلى ما كل ما يحصل بتشكك، ويؤكد ما يقوله البعض أن التجربة ستكون عابرة.
وفي الـمقابل يجب أن يعرف كل شخص أن العمل الحزبي قائم على التعددية، وأن ممارسة أي شخص للعمل الحزبي وفقًا للقواعد الصحيحة يشجع الدولة أكثر على تبني الفكرة، والاستمرار بها، وأن أي جنوح للتعصب، والعنف، والاستبداد بالرأي سيؤدي إلى نتائج عكسية، ولا يوجد دولة تقدمت في العالم إلا وقامت بتجربة ديمقراطية حقيقية، وبخطوات مدروسة بعيدة عن الققز بالهواء، وقام فيها كل عنصر من عناصر الدولة بواجبه.
لن يكون الطريق سالكا باتجاه الحزبية في الأردن مائة بالمائة، ومع ذلك فهناك روافع مهمة قد تساعده على تجاوز الصعوبات، مثل أن لدينا جوا من التعددية تعود عليه المواطن الأردني، ومؤسسات مجتمع مدني رسخت جذورها في الحياة العامة، وتعليمًا متتشرا، وأمية قليلة، ورغم كل التخوفات الـموجودة فدائما هناك أمل، وتعويل على كل ما سبق.
إذا صوت الأردنيون بكثافة في الانتخابات النيابية القادمة ودفعوا بالافضل إلى الواجهة، ومارسوا العمل الحزبي بطريقة تعكس عقلانيتهم، وتعايشهم، واستفادتهم من تجارب الآخرين فإن التجربة ستبدأ بالنجاح، ونرى ديمقراطيتنا تسير على سكتها الحقيقية، ومع مرور الوقت سننتج تجربة تعمم على الوطن العربي، بعيدا عن كل المعوقات التي تحصل في كل مكان.
أعرف أن لدينا في الأردن الكثير من المعوقات، وقوى الشد العكسي، وعقلية عند البعض ترفض الآخر، وتعتقد أن بناء حياة حزبية جديدة قد يؤثر على مصالحها ومكتسباتها، ولكن هذا بلدنا، ومن حق الجميع أن يمارس عمله السياسي من خلاله، وبالتدريج ستنجح التجربة، ولنثبت للجميع أننا قادرون على النجاح، وأننا لا نختلف عن أي شعب أو دولة في العالم.
برغم كل التشكيك فهناك أمل، والحياة الحزبية الحقيقية في ظل الظروف التي نعيشها لم تعد ترفا، بل طريقا متدرجا للحل، وإلا سنبقى ندور في حلقة مفرغة، وهذا ما لا يريده أي أردني يدرك ما يحصل في العالم.
ستكون هذه التجربة مختلفة عن سابقاتها، لظروف عديدة، ومعطيات مختلفة، ولننتظر ونرى.



MENAFN12092023000072011014ID1107057820

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث