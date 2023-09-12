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%20 من الأسر غير مشمولة بتأمين صحي

9/12/2023 11:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






كشف نقباء النقابات الصحية الأربع، الأطباء، و"الأسنان"، و"الصيادلة"، و"الممرضين"، عن أن نحو 20 % من الأسر في الأردن غير مشمولة بأي تأمين صحي، داعين الى ضرورة إيجاد حل وطني يعالج هذه الإشكالية.
وأكدوا أن هناك خللا يشهده القطاع الصحي في الأردن ترافقه انعكاسات خطيرة على أوضاع الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "دور النقابات الصحية في الحماية الاجتماعية" نظمتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض" أمس، وشارك فيها كل من نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ونقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، ونقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة، ونقيب الممرضين خالد ربابعة.
ودعا النقباء الأربعة إلى وحدة جميع الأصوات النقابية والحكومية والمدنية وكافة المتخصصين في المنظومة الصحية.
واشاروا الى مطالبات بتعميم فكرة "الرعاية الصحية الشاملة" وتوزيع المكتسبات الصحية على مختلف مناطق المملكة بشكل عادل، مؤكدين أن التأمين الصحي الشامل أساس للحماية الاجتماعية.
بدورها، قالت المستشار الرئيس في درة المنال للتنمية والتدريب الدكتورة سوسن المجالي التي أدارت الندوة، إن النقابات المهنية بشكل عام تلعب دوراً حاسماً في حماية منتسبيها وتحسين ظروفهم.
وأكدت المجالي أهمية توفير معلومات وخدمات متكاملة وعالية الجودة حول قطاع الصحة عبر تعزيز شبكات مرافق الرعاية الصحية الوطنية والخاصة.
من جهته قال الزعبي إن نقابة الأطباء تُقدم للأعضاء خطط حماية اجتماعية كالانتساب الإلزامي لصندوق التقاعد، وكذلك صندوق التكافل الاجتماعي والانتساب إليه اختيارياً، بالإضافة إلى تقديم المعونة العاجلة التي تقدم في حالة الوفاة أو المرض للمنتسبين.
واعتبر أن سن الإنتاج عند الطبيب لا يبدأ قبل 40 عاماً، مشيرا إلى أن "لائحة الأجور الجديدة للأطباء جاءت لخدمة المريض بالدرجة الأولى".
من جانبه، بين القدومي أن النقابات المهنية وُجدت منذ تأسيس الدولة الأردنية، ونقابة أطباء الأسنان من أوائل هذه النقابات، والتي توفر لمنتسبيها تأميناً صحياَ إلزامياً ورواتب تقاعدية، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن النقابة "تعمل على وضع معايير وقواعد مهنية لأطباء الأسنان لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة للمرضى، تزامناً أيضاً مع متابعة الشكاوى لحماية حقوق المريض".
فيما أكد عبابنة أن النقابات الصحية تعزز العدالة الاجتماعية وتسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات المجتمع في مجال الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن النقابة تعقد أياماً طبية في المحافظات لتوفير الدواء للمحتاجين، لافتا إلى المبادرات التوعوية مثل برامج الزيارات الميدانية للمدارس بهدف توعوية الطلبة بأضرار التدخين، وإنشاء بنك الدواء في المحافظات، وخدمة المشورة الصيدلانية المجانية التي تقدم بالتنسيق مع الطبيب المعالج.
وتحدث عن حملة الإغاثة للنقابة والتي جمعت من خلالها 4 ملايين دينار، لمساعدة منكوبي زلزال سورية وتركيا في شباط (فبراير) الماضي، تأكيداً لدور النقابة في الحماية الاجتماعية وطنيا وإقليميا.
إلى ذلك، شخص ربابعة الإشكالات التي تواجه النقابات الصحية في المملكة، مؤكدا طبيعة العلاقة بين مختلف الوزارات والنقابات التي تشهد "فتوراً واضحاً"، ومعرجا في حديثه على عدم توفر إداريين من ذوي الخبرة والكفاءة لتنفيذ القرارات الاستراتيجية.
وأشار إلى الاعتداءات التي تمارس يومياً على الممرضين، داعيا إلى ضرورة وجود قوانين رادعة تحمي الكادر الطبي والمرضى معاً.
وشدد على أن النقابة قامت بإنشاء صندوق تقاعد لتأمين حياة كريمة للممرض بعد التقاعد، وتوفير قروض حسنة بدون فوائد لمنتسبيها، فضلاً عن توفير فرص التعلم المستمر لهم لتطوير معارفهم المهنية.
وأوصى المشاركون في الندوة بأهمية لعب النقابات المهنية الصحية دورا في تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، عبر تضافر الجهود بين جميع القطاعات المدنية والحكومية وتعزيز التواصل والتعاون بين العاملين في قطاع الصحة والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لتطوير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتوفير التعليم المستمر والتدريب للكوادر الطبية.
ودعوا إلى تحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب والمزايا للعاملين في الصحة، الأمر الذي ينعكس في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.



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