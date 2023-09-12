بوتين: نطوّر سلاحاً يقوم على مبادئ فيزيائية جديدة

بوتين: نطوّر سلاحاً يقوم على مبادئ فيزيائية جديدة
التاريخ
9/12/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن بلاده تعمل على تطوير سلاح جديد من شأنه أن ((يضمن أمن أي بلد)) في المستقبل القريب.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن بوتين قوله إن السلاح الذي تطوره موسكو قائم على ((مبادئ فيزيائية جديدة)).
وأضاف ((إذا نظرنا إلى مجال الأمن، فإن الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب. ونحن نعي ذلك جيدا ونعمل على تحقيقه))، وفقا لما نقلته ((وكالة أنباء العالم العربي)).
وأوضحت ((تاس)) أن الأسلحة المبنية على مبادئ فيزيائية جديدة تتضمن استخدام تقنيات ومبادئ تشغيل حديثة، بما في ذلك أسلحة الليزر والموجات فوق الصوتية وغيرها.-(وكالات)
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