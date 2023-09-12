Wednesday, 13 September 2023 07:16 GMT

بوتين: نطوّر سلاحاً يقوم على مبادئ فيزيائية جديدة

9/12/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن بلاده تعمل على تطوير سلاح جديد من شأنه أن ((يضمن أمن أي بلد)) في المستقبل القريب.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن بوتين قوله إن السلاح الذي تطوره موسكو قائم على ((مبادئ فيزيائية جديدة)).
وأضاف ((إذا نظرنا إلى مجال الأمن، فإن الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب. ونحن نعي ذلك جيدا ونعمل على تحقيقه))، وفقا لما نقلته ((وكالة أنباء العالم العربي)).
وأوضحت ((تاس)) أن الأسلحة المبنية على مبادئ فيزيائية جديدة تتضمن استخدام تقنيات ومبادئ تشغيل حديثة، بما في ذلك أسلحة الليزر والموجات فوق الصوتية وغيرها.-(وكالات)



MENAFN12092023000072011014ID1107057815

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث