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بإقليم الحوز.. ظل الزلزال ساكنا لقرن قبل أن يضرب بقوة قرى بمراكش

9/12/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إقليم الحوز، في تلك البقعة الوادعة سكن الزلزال، لقرن قبل أن ينفجر وراءه مخلفا دمارا هائلا وجثثا بالآلاف.
فقد كانت تلك البقعة الوادعة لوقت قريب إحدى الوجهات المفضلة للزوار من عشاق السياحة الجبلية وتسلق الجبال؛ وأصبح اسمها اليوم مقترنا بزلزال قوي مدمر لم يعرف المغرب مثله.
تحناوت، وإسني، ومولاي إبراهيم، وستي فاطمة، ويرغان، وإيجوكاك، وثلاث نيعقوب، وتنمل، وأغمات، وأوكايمدن، وأمزميز، وأغبالو؛ هي أسماء لمناطق في حضن سلسلة جبال الأطلس كانت ومدن وقرى أخرى غيرها محجا للسياح وعشاق التاريخ، وكل واحدة منها الآن تحمل هما ثقيلا ثقل الركام الذي بات يغطي كثيرا من معالمها.
صمت غريب يلف الطريق المؤدية إلى مدينة تحناوت (أهم مدن الإقليم)، وعادة ما كانت تعج هذه الطريق بالغادين والرائحين، لكنها راهنا شبه فارغة، إلا من أسر منتشرة هنا وهناك تحت الأشجار، نصبت لها ما يشبه الخيام من قطع ثياب منزلية رُبطت بأغصان الأشجار، تحفظ بها خصوصيتها من أنظار المارة، خاصة الصحفيين الذين باتوا بسبب الزلزال- أكثر من يزور المنطقة في الوقت الحاضر.
وابتداء من مدخل مدينة مراكش إلى الطريق المؤدية إلى مدن وقرى إقليم الحوز، تفترش الأسر الحدائق العمومية وكل منطقة بعيدة عن الأبنية العالية، وتحرص على ضمان بعض خصوصيتها.
تحناوت شبه فارغة من سكانها، والدكاكين البسيطة التي تشكل شريان الحياة بالنسبة للناس الآن مغلقة، وحتى جل محطات الاستراحة السياحية بقرية إسني أقفلت أبوابها، وعشرات الكراسي التي وضعت في المنطقة المطلة على الجبال الشاهقة فارغة الآن من السياح والمسافرين الذين اعتادت المنطقة استقبالهم في هذا الوقت من العام.
وفي الشارع الرئيسي بمدينة إسني، انتشر عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وقوات من الجيش، بعضهم ينظم حركة المرور على الطريق الرئيسية الوحيدة، والبعض الآخر يضمن الأمن خلال توزيع المساعدات، في حين يساعد آخرون في نصب الخيام التي جلبت خصيصا لاحتضان العائلات التي باتت بلا مأوى بعد زلزال ليلة الثامن من الشهر الحالي.
الحكايات في إسني تتشابه، ولا تكاد تختلف إلا في بعض التفاصيل البسيطة؛ فجل الناس كانوا نائمين عندما ضرب الزلزال عند الساعة 11:11 ليلا، وجل من نجوا كانوا مستيقظين أو خارج بيوتهم.
وكلما سألت تسمع الجواب نفسه "نحن الآن في حاجة إلى مساعدات عاجلة، إلى الأكل والشراب والخيام"، الناس همها الأول هنا التشبث بالحياة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
رائحة الموت منتشرة في كل مكان، ووجوه الناس حزينة شاحبة، أعياها الخوف والسهر والجوع والعطش، ورغم المساعدات التي جُلبت إليهم من كل مكان فإنها لا تكفي؛ إذ الحاجة إلى الدعم عملية يجب أن تستمر يوميا.-(وكالات)



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