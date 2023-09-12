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قطار السلام: من خلف الكواليس

9/12/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم






الوزير اسحق كاتس

في عالم مفعم بالتعقيدات والنزاعات كعالمنا توجد لحظات تطل فيها أفكار ذات رؤيا يوجد فيها وعد لتغيير مناطق كاملة. على مدى السنين عملت على تنمية حلم بدا غير قابل للتحقق تقريبا – "قطار السلام"، الذي يجسر مسافات بعيدة ويربط بين إسرائيل وجيرانها، حتى الهند. واليوم امتلئ بالامتنان وبإحساس عميق بالإنجاز. من انجازاتنا في التكنولوجيا وحتى حصانتنا امام تحديات اجتماعية، امنية واقتصادية، أثبتنا باننا الشعب القادر على تصميم مصيره. إن إقامة مشروع "سكة السلام الإقليمي" كان خطوة ثورية اتفقت فيها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبيل تنمية رابط اقتصادي ودفع السلام في المنطقة قدما، حين تخيلت شبكة قطارات تنثر الاقتصاد، السياسة والامن. واصلت الدفع قدما بالمبادرة كوزير الخارجية، وكوزير للمالية عملت على دفعه قدما ودمجه في اتفاقات إبراهيم. تصريح الرئيس بايدن في الأسبوع الماضي شهد على ان الرؤيا، كما يقول الكليشيه، تصبح واقعا.
إسرائيل هي دولة تقع على مفترق طرق جعل موقعها مرغوبا فيه منذ فجر التاريخ. هذا هو السبب الذي جعل امبراطوريات عديدة تسعى لاحتلالها كي توسع نفوذها وقوتها. منذ الأزل آمنت بالعلاقة بين القوة الاقتصادية والسلام الحقيقي. في اثناء ولايتي كوزير الخارجية انطلقت في مهمة لجعل سفاراتنا في ارجاء العالم أذرعا اقتصادية في ظل الدفع قدما بالاعمال التجارية من إسرائيل. هذه الرؤيا كانت مشتركة ودعمها كثيرون بمن فيهم زعماء هامون في العالم العربي وفي أوساط جيراننا ممن اعترفوا بالامكانية الكامنة للمشروع. هذه هي "الرحلة الإسرائيلية" للزمن الحالي – رحلة لتثبيت مكانة إسرائيل كلاعبة مركزية في الساحة المحلية والعالمية. ومثلما في كل رحلة، لا تنقص العوائق. مجال المواصلات في إسرائيل كان متطورا اقل بكثير مما هو مطلوب لاجل الخروج الى مثل هذه الرحلة. لقد كانت إسرائيل ملزمة بتغيير ثوري من الأساس. وتطلب هذا حلا مواصلاتيا واسعا وكانت حاجة لعمل ذلك رغم التحديات. في اثناء حياتي تعلمت بان التحديات هي الامر الذي يصمم الرؤيا ويجعلها واقعا – وهي التي جعلت حلم الامس مقدر قوة الغد. في أيلول 2019 حين مثلت دولة إسرائيل في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك استغلت الفرصة لتنمية اتفاقات سياسية بين إسرائيل والامارات العربية ودول الخليج. وتناولت المباحثات القدرات الاقتصادية والتكنولوجية للإمارات وإسرائيل والامكانية الكامنة الهائلة في تعاون يجدي الطرفين.
توقع المشروع لإسرائيل ان تكون جسرا بريا للدول العربية ويعدها بمخرج سريع الى البحر المتوسط. وكان لاتفاقات إبراهيم دور حاسم حين أبدت دول كالإمارات اهتماما عظيما في تحقيق بل وتمويل أجزاء من المشروع. وزير المالية الأميركي في حينه، ستيفن منوتشين، أدرجه في مبادرة أميركية للتكامل الإقليمي وولد بذلك "سكة الحديد للسلام الإقليمي" في إطار اتفاقات إبراهيم. شبكة القطار الإقليمي، حجر أساس في مشروع "السكة للسلام الإقليمي"، تقف كدليل على سعي لا يتوقف من جانبنا الى السلام والى الاندماج الاقتصادي. شبكة القطارات هذه تضمن ربط إسرائيل بالبحر المتوسط، ولاحقا أوروبا، السعودية، دول الخليج والعراق. فضلا عن ذلك، فان الدفعة الهائلة للاقتصاد الإسرائيلي ولباقي اقتصادات المنطقة تفتح فرصا غير مسبوقة للتجارة في ظل تطوير العلاقات في المنطقة.
بارقة أمل
أن تأكيد هذه الرؤيا من جانب الرئيس بايدن في نهاية الأسبوع الماضي هو أيضا تأكيد على جهودنا، برهان على ان دولة إسرائيل تسير في الطريق الصحيح. بينما نقف على شفا عصر جديد، يجب أن نتذكر بأن الحديث يدور عن أكثر من مشروع مواصلاتي. هذه بارقة أمل، رمز لما يمكن تحقيقه من خلال التصميم، التعاون والرؤيا المشتركة لشرق أوسط جديد، تكون إسرائيل مركزها. إن مشروع "سكة السلام الإقليمي" إن شئتم، "قطار السلام" – يقف كرحلة نحو مستقبل السلام، الاندماج الاقتصادي والفرص غير المسبوقة. هكذا سنرى شرق أوسط جديد، جديد حقا.



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