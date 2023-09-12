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كثرة مناورات الناتو مؤخرا هل هي شارة تهديد لروسيا؟

9/12/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع إجراء "الناتو" أكثر من مناورة مؤخرا وإعلانه خططا لإطلاق أكبر مناورة عسكرية منذ الحرب الباردة، تحت مسمى "المدافع الصامد"، أعلن أنها محاكاة لصد عدوان روسي موجه ضد إحدى دول الحلف العسكري، تدور أسئلة فيما اذا كان ذلك يعتبر تهديدا لموسكو، والتي تخوض حربا ضد أوكرانيا؟
وأول من أمس قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الناتو يعتبر المناورات جزءا أساسيا من إظهار استعداده للحرب، كما من المخطط استخدام بيانات جغرافية حقيقية لإنشاء سيناريوهات أكثر واقعية للمناورات ومحاكاة المعارك مع روسيا.
وجاء ذلك بالتزامن مع مناورات أميركية في أرمينيا، وبعد يومين، من بدء 14 دولة في حلف "الناتو"، يوم السبت الماضي، مناورات بحرية في بحر البلطيق.
وقالت "فايننشال تايمز"، إن المناورات ستحاكي غزوا روسيا محتملا وتهدف إلى زيادة استعداد الكتلة لمثل هذا السيناريو، كما ستعقد في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق، وتشمل، أكبر تدريبات عسكرية منذ الحرب الباردة، يشارك بها ما لا يقل عن 41 ألف جندي وأكثر من 50 سفينة وسيتم تنفيذ نحو 500-700 طلعة جوية موعدها في فبراير ومارس 2024
وستشارك السويد أيضا في المناورات المصممة لمحاكاة الصدام مع تحالف وهمي يسمى "أوكاسوس"، وتهدف إلى إظهار موسكو أن التحالف مستعد للقتال.
وتقدمت السويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي، لكن طلبها لا يزال في طي النسيان بسبب إحجام تركيا والمجر عن التصديق على طلبها بسبب عدد من المظالم في العلاقات الثنائية.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن التدريبات تعتبر جزءا من استراتيجية تدريب جديدة بموجبها سيعقد التحالف مناورتين حربيتين كبيرتين سنويًا بدلاً من واحدة، كما ستركز التدريبات أيضًا على جهود مكافحة الإرهاب خارج حدود كتلة حلف الناتو.
وعقب غزو روسيا لاوكرانيا وتحديدا في حزيران (يونيو) 2022، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الكتلة ستنشر 300 ألف جندي، واصفًا هذا التطور بأنه "أكبر إصلاح شامل لدفاعنا الجماعي والردع منذ الحرب الباردة".
وأول من أمس ولمناكفة روسيا، بدأت الولايات المتحدة في أرمينيا، مناورات عسكرية مشتركة مع وستجري المناورات على أساس مركز تدريب لواء حفظ السلام التابع لوزارة الدفاع الأرمينية "زار"، والتي اعتبرها الكرملين مثيرة للقلق، خاصة في ظل الوضع الحالي، مؤكدا أن روسيا ستراقب الوضع.
والسبت الماضي، بدأت 14 دولة من الناتو بينها الولايات المتحدة، مناورات بحرية واسعة النطاق بقيادة ألمانيا في بحر البلطيق، بمشاركة أكثر من 3200 جندي، في عرض قوة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتشارك في مناورات بحر البلطيق حوالي 30 سفينة وغواصة إضافة إلى حوالي 19 طائرة ووحدات برية مختلفة في تدريبات "نورذرن كوستس 23" السنوية، وفق بيان للبحرية الألمانية.
وتجري هذه العمليات التي تستمر للثالث والعشرين من الشهر الحالي، بصورة رئيسية قبالة سواحل إستونيا ولاتفيا، بما يشمل مجاليهما البري والجوي، وفي القسمين الشرقي والأوسط من بحر البلطيق.
وكان زعماء "الناتو" في قمة عُقدت بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، في حزيران (يوليو) الماضي، اتفقوا على خطط دفاعية إقليمية جديدة، وإنشاء قوة متعددة الجنسيات قادرة على الرد بسرعة على التهديدات.
ويقول الخبير العسكري البريطاني مايكل كلارك، إن " المناورات تبعث برسالة واضحة بأن الناتو مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء"، كما أن " دول ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وبعد حرب أوكرانيا ينتابهم القلق خشية انعزالها عن أوروبا وحصارها من الروس وحلفائها في بيلاروسيا، حيث تركّز الدول الثلاث على ما تفعله موسكو في بيلاروسيا المجاورة وما يعنيه ذلك لأمنها، حيث يوجد آلاف الجنود الروس على أراضي مينسك".
وفق تعبيره: "روسيا كانت انتهازية ومستعدة لتحدي أوروبا والناتو وتهديد أمن الدول الثلاث، وإذا نجحت بالسيطرة على أوكرانيا، سيشجّعها ذلك على زيادة الضغط على دول البلطيق بالسنوات المقبلة، ما دفع تلك البلدان إلى الاختباء وراء القوة العسكرية للناتو".
وتابع: "بسبب ذلك تسعى الدول الثلاث إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتطالب واشنطن بوجود عسكري دائم وتعزيزات أكبر لحلف الناتو بالمنطقة".
ومن جانبه اعتبر الخبير العسكري الروسي فلاديمير إيغور، أن حلف الناتو يسعى إلى استفزاز روسيا بكل الطرق، ويشعل المنطقة في بحر البلطيق ومناطق أخرى بتلك المناورات مثل أرمينيا بهدف محاصرة روسيا واستنزافها وتشتيت انتباهها عن عمليتها العسكرية بأوكرانيا ومنع خروج أسطولها من خليج فنلندا.
ويقول "خطط الحلف بتلك المناورات هي قطع الطريق أمام وصول الأسطول الروسي إلى البحار الشمالية وتحويل بحر البلطيق إلى بحر داخلي للناتو".
واضاف أن حلف الناتو يخطط لجر روسيا إلى حرب جديدة مع بولند في ممر سوفالكي لأن إمداد هذه الدول يمر عبر الحدود الليتوانية البولندية بهذا الممر المائي.-(وكالات)



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