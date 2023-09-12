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ليبيا ...الطوفان جرف أحياء كاملة في درنة وألقاها في البحر

9/12/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فيما تنتشر الجثث في كل مكان في مدينة درنة، أكد مسوؤلون ليبيون أن عدد القتلى جراء الإعصار "دانيال" وصل لغاية عصر أمس الى أكثر من 5200 قتيل.
وقال وزير الطيران المدني في الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان وعضو لجنة الطوارئ، هشام شكيوات، أمس إن ربع مدينة درنة قد اختفى، بفعل الإعصار، الذي تسبب بإنهيار سدود جرفت معها أحياء كاملة إلى البحر وتسبب بخسائر كارثية.
وصرح شكيوات بالقول إنه لا توجد حصيلة إجمالية للقتلى في درنة، مضيفا "تم انتشال الاف الجثث في مدينة درنة بعد السيول.. واصفا الوضع بـ"الكارثي للغاية".
وتابع: "عدد القتلى كبير وكبير جدا، والجثث في كل مكان"، مبرزا "لا أبالغ عندما أقول إن 25 % من المدينة قد اختفى.. العديد من المباني انهارت".
وكان المجلس الرئاسي في ليبيا أعلن، في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.
من جهته، ذكر المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، أن الكارثة أتت بعد انهيار السدود فوق درنة، لتجرف أحياء بأكملها وبسكانها إلى البحر.
وقدر المسماري عدد المفقودين ما بين خمسة وستة آلاف.
وتواصلت المواقف من دول عدة، للتضامن مع ليبيا في مواجهة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد جراء العاصفة "دانيال"، والاف القتلى وفقدان الآلاف، في كارثة وصفت بالأولى من نوعها في البلاد منذ 4 عقود.
وأكدت هذه الدول وقوفها مع الشعب الليبي، جراء الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة بالشرق الليبي، لا سيما مدينة درنة.
ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حكومة بلاده لإرسال مساعدات عاجلة للمناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول، كما بعث ببرقية تعزية إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بضحايا العاصفة.
ووجّه رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية عاجلة إلى ليبيا لمواجهة تداعيات الفيضانات التي واجهتها، كما قدمت الخارجية الإماراتية، في بيان، تعازيها وعبرت عن تضامنها مع الشعب الليبي جراء الفيضانات التي تسبب بها الإعصار دانيال.
بدوره، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا الفيضانات.
كما تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان، بخالص التعازي إلى الأشقاء في ليبيا في ضحايا العاصفة مؤكدا تضامن مصر حكومة وشعبا معهم، ومتمنيا أن تمر هذه الأزمة سريعا.
وعزى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بضحايا الفيضانات، مؤكدا تضامن بلاده مع ليبيا.
وأعربت الرئاسة التونسية، في بيان عن تضامنها مع الشعب الليبي إثر الخسائر التي خلفها إعصار دانيال، معلنة التنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة.
كما عبر كل من السعودية وسلطنة عمان والبحرين والأردن والجزائر، عن خالص التعازي والتضامن مع ليبيا في ضحايا العاصفة، مؤكدة تعاطفها وتضامنها واستعدادها للوقوف مع الشعب الليبي في مواجهة هذه التداعيات.
كما ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الدول الأعضاء بالمنظمة ومؤسساتها الإنسانية ذات الصلة، وجميع الشركاء الدوليين لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لليبيا والإسهام في جهود الإنقاذ إلى جانب السلطات الليبية.
من جانبه قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه إلى ليبيا في ضحايا "كارثة السيول" شرقي البلاد، مؤكدا وقوف أنقرة إلى جانب الشعب الليبي.
وتمنى أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
وقال إن "تركيا تقف إلى جانب الشعب الليبي. وتم إعداد 3 رحلات جوية للهبوط في بنغازي هذا الصباح بتنسيق من رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)".
وأوضح أن الطائرات تقل طاقما مكونا من 168 فردا، ومركبتين وزورقين للبحث والإنقاذ، و170 خيمة، و600 بطانية، و400 طرد يضم مواد إغاثية، و20 مولدا كهربائيا لدعم عمليات الإغاثة.
وفي سياق متصل، أبدى الاتحاد الأوربي استعداده للمساهمة في جهود مواجهة تداعيات كارثة السيول في ليبيا، حيث قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع عن كثب، وهو في حالة استعداد لتقديم المساعدة".
وأضاف بوريل في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "شعرت بالصدمة لرؤية الصور التي تظهر الدمار الذي لحق بليبيا التي تعرضت لطقس صعب، مما تسبب في فقدان الكثير من الأرواح".
ولتخفيف وطأة تداعيات الكارثة، أطلقت العديد من البلديات الليبية في الغرب والجنوب، ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي حملة بعنوان"فزعة لهلنا" (لأهلنا) في الشرق، تستهدف جمع التبرعات والمساعدات للمتضررين من الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عددا من مدن وقرى شرقي ليبيا.
في حين أطلق المجلس البلدي في مدينة مصراتة نداء لتقديم الدعم للمناطق المتضررة شرقي البلاد، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن عزمها "تسيير رحلة شحن بري، وناقلة بحرية تنطلق من العاصمة طرابلس إلى ميناء درنة لمساعدة المتضررين".
ودعت المؤسسة في بيان، كافة الجمعيات الخيرية ومنظمات الإغاثة والمجتمع المدني والشركات العامة والخاصة، التي ترغب في إرسال مساعدات للمتضررين في المناطق المنكوبة، للتواصل معها.-(وكالات)



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