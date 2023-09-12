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انجيل يوسف صويلح سويدان

9/12/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



من آمن بي وان مات فسيحيا

انتقلت الى الأمجاد السماوية

فقيدة آل أيوب و آل سويدان

الفاضلة انجيل يوسف صويلح سويدان

( ام مجدي )

ارمله المرحوم كامل سعيد ناصر أيوب

والده كل من مجدي وزوجته رنا بطارسه ومهدي ومهند وأماني زوجه رمزي أيوب

التي انتقلت الى الأمجاد السماوية يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢٣ عن عمر يناهز ٧٧ عامًا

وسيتم تشييع جثمانها يوم غد الخميس الموافق 14-9-2023 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من كنيسة المقبرة ام الحيران

وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحومة يوم السيت الموافق 16-9-2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف في كنيسه الملاك ميخائيل الروم الكاثوليك ماركا الشمالية

تقبل التعازي للرجال والنساء بعد مراسم الدفن مباشرة في قاعه كنيسه الملاك ميخائيل الروم الكاثوليك ماركا الشماليه لغاية الساعة التاسعة مساء و يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة التاسعة مساء

هاتف

مجدي ٠٧٩٥٥٠٨٥٣٠.

مهند ٠٧٩٥٦٣٦٠١٠

الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا

قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر




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