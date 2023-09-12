انجيل يوسف صويلح سويدان
التاريخ
9/12/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقلت الى الأمجاد السماوية
فقيدة آل أيوب و آل سويدان
الفاضلة انجيل يوسف صويلح سويدان
( ام مجدي )
ارمله المرحوم كامل سعيد ناصر أيوب
والده كل من مجدي وزوجته رنا بطارسه ومهدي ومهند وأماني زوجه رمزي أيوب
التي انتقلت الى الأمجاد السماوية يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢٣ عن عمر يناهز ٧٧ عامًا
وسيتم تشييع جثمانها يوم غد الخميس الموافق 14-9-2023 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من كنيسة المقبرة ام الحيران
وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحومة يوم السيت الموافق 16-9-2023 في تمام الساعة الرابعة والنصف في كنيسه الملاك ميخائيل الروم الكاثوليك ماركا الشمالية
تقبل التعازي للرجال والنساء بعد مراسم الدفن مباشرة في قاعه كنيسه الملاك ميخائيل الروم الكاثوليك ماركا الشماليه لغاية الساعة التاسعة مساء و يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة التاسعة مساء
هاتف
مجدي ٠٧٩٥٥٠٨٥٣٠.
مهند ٠٧٩٥٦٣٦٠١٠
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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