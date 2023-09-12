عرفان عادل حسن الحموي
التاريخ
9/12/2023 11:22:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال الحموي و الصواف
الحاج عرفان عادل حسن الحموي
( ابو احمد )
زوجته الفاضلة وداد الصواف
ووالد كل من احمد زوجته فاطمة جعارة و وسام زوجته تمارا الدويات و غدير زوجة جهاد الرجبي و غالية زوجة محمد السعودي
و الذي انتقل الى رحمته تعالى مساء يوم الثلاثاء 12-9-2023
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاربعاء الموافق 13-9-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد الفيحاء في الشميساني الى مقبرة سحاب
تقبل التعازي للرجال وللنساء في عمان- الشميساني - جمعية الفيحاء، بعد عصر يوم الاربعاء و يوم الخميس و الجمعه من الساعه ٤ حتى ٩ مساءا
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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