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الرفوف أم المجتمعات أحق بأبحاثنا؟

9/12/2023 11:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






تحفيز المجتمعات لإنتاج اقتصادياتها المعرفية والعلمية هو ما تحتاجه هذه المجتمعات من مؤسسات التعليم العالي. إذا لم تكن الجامعات قادرة على أداء أدوارها بشكل صحيح كروافع للبحث العلمي والتعلم، ومحركات للتقدم والتنمية، فلن تتمكن مؤسسات التعليم العالي من إحداث النهضة والتحديث المطلوبين في ظل ماراثون التحول العلمي والمعرفي العالمي. أصبحت اقتصاديات المعرفة مرتبطة بشكل وثيق بالإبداع والابتكار في إنتاج المعرفة من جانب وفي تقديم الحلول وضمان استدامة التنمية والتطور من جانب آخر. لا تتجلى قيمتها فقط في حل المشكلات، بل تظهر أيضًا في قدرتها على التفكير النقدي في المشكلة والتنبؤ بها واستباقها واقتراح حلول مبتكرة، مما يوجه المعرفة لتكون أكثر ارتباطًا واشتباكا بالواقع المعيش.
الإطار العام للتفوق في الأبحاث في المملكة المتحدة، وبروتوكول التقييم القياسي في هولندا، وإطار التفوق في البحث في أستراليا، كلها أطُُر وُضعت لربط التميز البحثي بدوره الاستراتيجي المسؤول في التأثير على المجتمع. لم يعد البحث يُقيَّم فقط وفقًا لأهميته العلمية بل أيضًا وفقًا للقيمة التي يبدو أنه يُولِّدُها في تأثيره البناء في المجتمع وإحداث نهضته كما حدث في عدة دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وغيرها من دول العالم. في ألمانيا، يحتل التأثير على المجتمع الصدارة في أجندات صانعي السياسات وقطاعات تمويل البحوث. على سبيل المثال، تُجادِل وزارة التعليم والبحث الألمانية في ورقة سياسية بأنه يجب أن يكون هدف الوقوف على تحديات ومخاطر المجتمع وإيجاد حلول لها جزءًا من القيم العليا والسمعة العلمية للجامعات.
هذا التطور التدريجي للتأثير على المجتمع من خلال الأبحاث في مجالي الإنسانيات والعلوم الاجتماعية يمثل نموذجا مبدعاً سبقه تغيير في الفهم الفلسفي للعلاقة بين العلم والمجتمع. يمكن تلخيص هذا التحول بأنه تحول“من العجز إلى الحوار”، كما أظهرت بعض الدراسات. ووفقًا لهذا الرأي، لم يعد العلم يوفر المعرفة لحل النقائص المجتمعية أو التنموية أو التكنولوجية فحسب، بل يجب أن يطوّر أيضًا“معرفة اجتماعية قوية” جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة من الحكومة ومؤسسات المجتمع والقطاعات المعنية. يستدعي هذا التحول تصوُّرًا معينًا للارتباط الحيوي بين العلم والمجتمع. حيث يتطلب التأثير على المجتمع تفاعلًا وانخراطا ما بين أصحاب المصلحة من ناحية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي من ناحية أخرى لإحداث“التفاعلات الإنتاجية والابتكارية” بين العلم والمجتمع وبناء نظام عضوي أخلاقي وخرائط قيم منبثقة منه تستطيع أن تُشكّل الثورات الصناعية والتكنولوجية المتلاحقة وتؤثّر عليها لتكون صديقة للمجتمعات وكوكب الأرض وتمنع من أن تتحول الى معول هدم يهدد البقاء البشري.
الأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانيات تلعب دوراً بارزاً في إنتاج المعرفة العلمية، سواء كعنصر ذي تأثير علمي وكعنصر ذي تأثير في المجتمع. وذلك ليس فقط من خلال نظرياتها ومساهماتها العلمية، بل أيضا من خلال القيمة التي يمكن أن تضيفها للمجتمع. إن نقل المعرفة في أبحاث الإنسانيات والعلوم الإجتماعية وتحريكها، من خلال إنشاء محركات ومسرعات داخل الجامعات لتحويل البحث العلمي إلى خطط تطبيقية ومسارات، من شأنه أن ييني ويعزز التنمية والتطور والابتكار والإبداع في المجتمعات.
أهمية البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانيات تتجاوز حدود النظريات والمفاهيم المعرفية لتمتد وتشمل تحليل وفهم القضايا والتحديات الحقيقية التي يواجهها مجتمعنا. وتسعى لتقديم حلول فعالة إن تم الاستفادة منها بشكل بنيوي لتضع حلولا لمشاكل الفقر والبطالة والظواهر الاجتماعية المؤرقة. وبهذه الطريقة، تبرز هذه الأبحاث كدافع قوي نحو التنمية والنهضة الاجتماعية. إذ تسهم في تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات، وتعزز فرص النمو والازدهار.
التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة والجامعات والصناعات، يلعب دوراً حاسماً في تعجيل وترسيخ عملية تحويل البحث الأكاديمي إلى مشاريع تنموية فعّالة وتوجيه نتاجات وتوصيات هذه الأبحات نحو المجالات التي تلبّي احتياجات وتطلعات المجتمعات وتساهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاقتصاد التنموي وسوسيولوجياته. إضافة إلى هدف محوري آخر يتمثل في تقليل الفجوة بين البحث النظري وتطبيقاته العملية في الميدان.
تحويل البحوث من مجرد دراسات موجودة على الرفوف إلى بحوث تترك أثراً إيجابياً في المجتمع خطوة جوهرية في مسار الأردن للتحديث.



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