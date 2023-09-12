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أبعد من عقدة الطب.. قرار خاطئ تم إصلاحه

9/12/2023 11:22:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








فارق كبير بين ما يقال حول مسألة القبول في الكليات الطبية من ان" التعليم العالي" قرر تخفيض عدد المقبولين، وبين الحديث عن خلل تم إصلاحه في هذا المجال. وقرار خاطئ اتخذه أحد المسؤولين قبل عامين أو أكثر على خلفية سياسية أو شعبوية وكاد يطيح بسمعة جامعاتنا وتميزها فكان لا بد من قرار جرئ يعيد الأمور إلى نصابها.
فمنذ تأسيس الكليات الطبية في جامعاتنا الوطنية، لم تكن لدينا مشكلة في موضوع القبول، باستثناء ما يتم تخصيصه لبرنامج الموازي، حيث تركز الاحتجاج بهذا الصدد على بعدين، أولهما أن تلك المقاعد تشكل ضاغطا على الطاقة الاستيعابية الحقيقية لتلك الكليات، وثانيهما أنه يمكن إخضاع تلك المقاعد للتنافس العادي وبالرسوم العادية.
غير أن الجدل في هذا الصدد لم يتجاوز الإحساس بأن الجامعات بحاجة إلى موارد إضافية تمكنها من القيام بمهامها وأنه ليس لديها سوى هذا الباب لزيادة مداخيلها وتمكينها من تلبية متطلبات الاستمرار والتخفيف من حدة الديون.
فالقضية أصلا محكومة بالطاقة الاستيعابية للكليات الطبية وبالحفاظ على مستوى متميز للتعليم، فكان هناك سقف لعدد الطلبة الذين يتم قبولهم سنويا، وضمن معادلة تخضع إلى عدد الأساتذة، وتوفر القاعات والمختبرات، وأماكن التدريب والتطبيق العملي، وعدد الطلبة في المجموعات وبحيث يكون العدد مناسبا ويمكن كل طالب من الحصول على حصته من التدريب والحوار والنقاش والاستماع إلى كل ما يدخل ضمن البرنامج، وضمن تصور ينطلق من ضرورة التميز المهني والأكاديمي لخريجي الطب في جامعاتنا.
فبحسب شهادة” مقالة” نشرتها” الغد” لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية السابق الدكتور عبدالله سرور الزعبي، في 30 آب 2023 ، بدأت المشكلة عام 2019، عندما تم قبول جميع الطلبة الذين كان قد تم تسجيلهم في السنة التحضيرية عام 2018، وارتفع عدد المقبولين بواقع 1528 طالباً عن 2018.“ من 2813 عام 2018 إلى 4341 عام 2019“. كما قفزت أعداد طلاب طب الأسنان من 345 عام 2018 إلى 985 عام 2019.
ثم تفاقم الوضع لاحقا، ففي العام 2021 ارتفع عدد المقبولين في كليات الطب بالجامعات الحكومية الى 4608 وفي عام 2022 إلى 5888 طالبا.
كل ذلك كان يتم مع إجراءات لا يمكن وصفها بالنضج فيما يخص التوجيهي، ونتائج امتحانه، حيث ارتفعت المعدلات بصورة لم تحدث في التاريخ الأردني. وأصبح الحصول على مجموع علامات كاملة” مائة بالمائة” أمرا عاديا، وفاق عدد من حصل على تلك العلامة في إحدى السنوات السبعين طالبا، جميعهم بمرتبة الأول على المملكة. فزادت شهية الطلبة وذويهم للحصول على قبول بتخصص الطب وإلى حد ما الكليات الطبية الأخرى ومنها طب الأسنان والصيدلة. تحت تأثير المعدلات المرتفعة جدا، وفي خضم ما كان يطلق عليه وصف” عقدة الطب”.
بالطبع هناك الكثير الذي يقال في هذا الصدد، وهناك العديد من وجهات النظر التي تتراوح ما بين حق الطالب في دراسة أي تخصص يريده ما دام قد حقق متطلبات القبول. وبين حق الجامعة، أو حتى مجلس التعليم العالي في الحفاظ على مستوى متميز لمخرجات التعليم، ومراعاة متطلبات السوق كما ونوعا. فالمسألة محكومة بضوابط أخرى أكثر إلحاحا. في حين أن موجة القبول الاستثنائي التي أزمت الموقف كانت ـ على الأرجح” محكومة بدوافع سياسية أو شعبوية.
ودون التشكيك في مهارات الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة، فإن الخوف كبير من أن تكون مخرجات تلك الوجبات من القبول أقل كفاءة مما كانت عليه في سنوات سابقة. وبالتالي فالأصل أن ينظر إلى القرار الجديد من زاوية أنه إصلاح لخطأ جسيم ارتكبه أشخاص كانوا في مواقع المسؤولية، وأدرك آخرون يشغلون تلك المواقع حاليا مسؤوليتهم فأقدموا على اتخاذ ذلك القرار الجريء الذي يتماشى مع الضوابط العلمية ومع حاجة المجتمع أولا، والعالم ثانيا. ويحافظ على سمعة الجامعات الأردنية كرائدة في مجال التميز في هذه التخصصات التي تحتاج إلى برامج تدريبية وتطبيقية وإلى مرافق ملائمة لمثل هذا التميز.
وكما يرى متابعون لتلك التفاصيل، فإن قرارا برفع عدد المقبولين لا يبني حقا مكتسبا إلا للذين قبلوا في تلك” الوجبات الاستثنائية” وبحدود دراستهم التي يفترض أن لا تمس وأن تسير ضمن الضوابط العلمية التي حددتها الجامعات والهيئات الرسمية المعنية. وإن إصلاح الخطأ أكثر وجوبا من أي بعد آخر يتحدث عنه المحتجون الذين وصف بعضهم الخطوة بأنها غير دستورية. واعتبر آخرون أنها تمس أحلامهم.
أما الطلبة فتبقى أمامهم الدراسة في الخارج وفقا للضوابط التي حددتها المرجعيات المختصة، فيما إذا أصروا على دراسة ذلك التخصص وكان لديهم الإمكانات المالية الكافية. مع أن الواقع يؤكد خطورة البقاء تحت تأثير“عقدة الطب” بكل مؤشراتها المرعبة.



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