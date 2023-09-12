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كيف سنتعامل مع الأزمات؟

9/12/2023 11:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








خلال أشهر قليلة فقط شهدنا كوارث طبيعية وقعت في دول قريبة منا، أو لنا صلة بها بشكل أو آخر، من زلزال تركيا، إلى زلزال المغرب، مرورا بفيضانات ليبيا، وغير ذلك من دول.
استعدادات الأردن للكوارث منخفضة جدا، إذ على الرغم من كل الكلام في الإعلام عن وجود خطط في حالات الأزمات الا أنه ينبغي الاعتراف أن إمكانات الأردن ضعيفة جدا، وليس أدل على ذلك من المشاكل التي نواجهها كل مرة في المنخفضات الثلجية مثلا، وغير ذلك من ظروف يمكن وصفها بالمعتادة أصلا في حياة الأردن، وشعبه على مدى عقود طويلة.
هناك جهات متخصصة بالظروف غير الطبيعية والأزمات والكوارث في الأردن، لكن ما تراه في دول العالم التي لديها امكانات أكبر من الأردن بكثير، يثبت أن أي كارثة طبيعية تترك أثرا صعبا على هذه الدول وشعوبها، فتضطر دول العالم للمساعدة عبر طائرات الاغاثة، وجهود الانقاذ، وغير ذلك، وهي كلها محاولات للتخفيف من وطأة الكارثة، لكنها لا ترفع الا القليل من حجم المأساة والمعاناة في هذا البلد أو ذاك، أمام هول العواصف والزلازل والفيضانات.
لقد تم طرح أفكار مهمة مرارا، فهذه الكوارث الكبرى لا يمكن أن يتعامل معها بلد لوحده، ومن الأفكار المهمة تأسيس مراكز أزمات إقليمية في كل المنطقة، بحيث يكون الأردن مركزا اقليميا للتعامل مع الازمات، واختيار عدة دول عربية لتكون مراكز اقليمية، ضمن شبكة اقليمية في كل المنطقة، يتم توفير الإمكانات المالية والمعدات لها، بحيث يتولى كل مركز اقليمي مهام محددة تشمل البلد الذي هو فيه أولا، ودول الجوار ضمن تصور معين، لحماية المنطقة، وشعوبها.
هكذا أفكار تبدو حالمة، لان التعاون الاقليمي منخفض ويركز على الاقتصاد فقط، واقل مشتركات المواقف السياسية، ويترك الازمات لوقتها وهذا يفسر كثرة الضحايا، وبطء عمليات الانقاذ وقلة المعدات، والأموال اللازمة لهكذا ظروف، لكن هذه الافكار الحالمة هي المخرج الوحيد امام الدول الفقيرة كما هو الأردن لتعويض النقص في امكاناته، وقد رأينا الجهود الجبارة في رفع انقاض عمارة اللويبدة، والتعقيدات الفنية، وطول الوقت، وهذه الحادثة كانت ناقوس الخطر الأكبر، لو افترضنا لا سمح الله كوارث أكبر في الأردن تشمل مناطق اوسع.
لا يتركنا خبراء الزلازل في حالنا، فالبعض يتوقع ان تتنزل علينا هكذا ظروف في اي لحظة وبشكل مفاجئ، والبعض الآخر يقلل من هذه التوقعات، وبينهما يدخل الفلكيون والمشعوذون ليهدموا معنويات الناس من خلال الحديث عن زلزال محتمل في الأردن في اي لحظة، وكأن الأردنيين ينقصهم هم جديد فوق همومهم، وتوجس فوق التوجس من قانون السير الجديد، وقانون الجرائم الإلكترونية، وأسعار الوقود، واقساط البنوك والفوائد وغير ذلك من قصص.
علاقات الأردن العربية جيدة الى حد ما، وعلاقاته الدولية افضل من العربية، وهو مدعو هنا للمبادرة بإطلاق مشروع لمراكز أزمات اقليمية تعمل بالتعاون مع المؤسسات المحلية للاغاثة والانقاذ والدفاع المدني والأزمات، وتكون عنصرا مهما في أزمات الإقليم، بإمكانات عالية جدا، ويرتد وجودها ايضا على الدول المستضيفة، والتي تعاني أصلا من إمكانات ضعيفة للغاية.
التعامل مع الأزمات، لا يكون بكل هذا الكلام الجميل، وبثت التطمينات، بل بالاعتراف بنقص الامكانات اولا، ومن خلال البحث عن حلول مبتكرة قبل ان تقع الفأس في الرأس...أليس كذلك.



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