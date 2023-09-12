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الانتخابات الأميركية

9/12/2023 11:22:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








من المبكر الحكم على نتائج الانتخابات الأميركية منذ الآن، لكن مهم أن نلحظ التفاعل الدائر حاليا خاصة داخل الحزب الجمهوري لنعرف اين تنحو السياسة الأميركية ومنظومة قيمها. في المناظرة الأولى التي جرت بين مرشحي الحزب الجمهوري، بدا واضحا تفوق ترامب على كافة المرشحين رغم انه لم يشارك بالمناظرة. طرح ترامب الشعبوي طغى على كافة الطروحات الاخرى، وهذا يدلل على المنحى غير المريح الذي تتجه له سياسات الحزب الجمهوري، فالشعبوية أمر خطير وسرطان الديمقراطية. غالبية من يعتبرون انفسهم جمهوريين، حتى لو لم يكونوا مسجلين بالحزب، يؤيدون ترامب، وبات واضحا انه سيكون مرشحا للحزب الجمهوري أمام مرشح الديمقراطيين. الديمقراطيون بالمقابل على الأرجح سيرشحون الرئيس الحالي لفترة رئاسية ثانية حيث فرصه أعلى كونه رئيسا حاليا، وهذا ما تفعله الأحزاب عادة. بايدن ما يزال المرشح الأكثر حظوة والأرجح سينتصر على ترامب وان بفارق بسيط، نقطة ضعفه الوحيدة عمره الكبير وليس اداءه، حيث ترى الغالبية انه قام بعمل جيد في الاقتصاد وممتاز بالسياسة الخارجية والدفاعية، وما يزال يتبنى منظومة قيم سياسية توحد الأميركيين وتجمعهم على عكس ترامب.
الأجندة داخلية بحتة في الانتخابات القادمة، فالاقتصاد كما العادة سيعلو ولن يعلى عليه، والشؤون الخارجية والدفاعية والسياسية ستكون أمرا ثانويا مقارنة بالشأن الاقتصادي ومعدلات العمل والبطالة. اما بالنسبة لنا في الشرق الأوسط، فنحن منقسمون بين خليج يفضل ترامب، لأسباب دفاعية ولوقوفه بشكل أوضح بوجه إيران، وبين دول أخرى تفضل بايدن لانه لم يذهب إلى الانحياز الشديد الذي ذهب اليه ترامب في ملف القضية الفلسطينية. بايدن لم يفعل الكثير للدفع باتجاه السلام، ولكنه أصر وقوى موقف أميركا الداعم لحل الدولتين وللشعب الفلسطيني كشعب له حق تقرير المصير، ووقف في عدة محطات بوجه حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة، ويبقى موقفه أن الأطراف هي التي يجب أن تحدث السلام وجها لوجه وليس أميركا بينما الفلسطينيون والأردن كذلك يأمل بدور أميركي أكثر اقداما. بايدن أفضل لنا في ملف القضية، فهو على الأقل ملتزم بمرجعيات الشرعية الدولية، وما كان لينقل السفارة ويوقف تمويل الأونروا ويعترف بسيادة إسرائيل على الجولان.
الأميركيون من أصول عربية مسلمة ومسيحية يمتلكون موقفا لافت من الانتخابات، وهؤلاء يقدرون بحوالي عشرة ملايين أميركي. التوقعات أن غالبية هؤلاء سوف يصوتون للجمهوريين وليس للديمقراطيين. بالنسبة لهم الأجندة الاقتصادية والسياسية تتقارب إلى حد كبير بين الحزبين في هذه المرحلة، ولا توقعات بتغيرات أو فروقات كبيرة، والعامل الحاسم بالنسبة لهم هو الاجندة الاجتماعية التي يرى فيها هؤلاء الأميركيون من أصول عربية انفسهم انهم محافظون، خاصة في موضوع الاجهاض والمثلية التي تنتشر بشكل كبير وغريب في أوساط المجتمعات الغربية والأميركية. هم لا يريدون ذلك يتعارض مع قيمهم الاجتماعية والدينية لذا تجدهم سيذهبون باتجاه الحزب الجمهوري حتى لو كانوا يمقتون ترامب وشعبوياته.
أشهر مثيرة متفاعلة بانتظارنا في الانتخابات الأميركية، علينا المتابعة لنرى أثر ذلك على منظومة القيم السياسية الأميركية.



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