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لا تسرب لغاز الأمونيا في العقبة والإصابات نتيجة الحالة الجوية

9/12/2023 11:20:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد محافظ العقبة خالد الحجاج ان 22 شخصا يعملون في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، غادروا مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة، بعد إصابتهم بضيق تنفس جراء استنشاق أغبرة في مواقع عملهم.
وقال المحافظ في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن غاز الأمونيا لم يكن السبب في إصابة العاملين بضيق التنفس وإن الإصابات تفاوتت بين الطفيفة والمتوسطة، فيما هرعت كوادر الدفاع المدني إلى الموقع على الفور ونقلت المصابين إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
من جهتها، أكدت مديرة مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تغريد المعايطة، ان الحالات في المنطقة الصناعية الجنوبية لعاملين على البواخر، نتيجة أغبرة انتشرت جراء الظروف الجوية والرياح الشديدة المحملة بالأغبرة.
وأضافت أن المصابين لديهم أعراض حساسية من الأغبرة، موضحة أن وضعهم جيد حاليا.
على صعيد متصل، أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بيانا أكدت فيه أن السلطة قامت بمتابعة قراءات محطة الرقابة النوعية للهواء المحيط والموجودة في الموانئ الجنوبية حيث أظهرت أن جميع قراءات الغازات ضمن المواصفة الأردنية والحدود المسموح بها، باستثناء ارتفاعات طفيفة من الأغبرة تجاوزت 200 ميكرو غرام / متر مكعب خلافا للمعدلات الطبيعية السائدة في المنطقة.
وأضاف البيان أنه تم التبليغ من قبل غرف العمليات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك في تمام الساعة 12:15 صباحا عن وجود انبعاثات ورائحة غازات في منطقة الموانئ على الشاطئ الجنوبي.
وبناءً على الإجراءات المتبعة فقد تم إسعاف عشرين موظفاً تابعين لشركة الموانئ لشعورهم بضيق التنفس خلال عملهم في المنطقة الصناعية الجنوبية والموانئ إلى المراكز الطبية في مؤسساتهم .
وتعزيزاً لتلافي أي أضرار صحية قد تقع، فقد تم إسعاف الحالات إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة.
وبعد المعاينة الطبية وبعد استقرار وضع جميع الحالات صحياً، جاءت التوصية الطبية بعدم الحاجة لأي إجراءات طبية نتيجة ما حدث في موقع العمل، حيث خرجت جميع الحالات بعد التعافي.
وقال البيان انه تم تفعيل الإجراءات الاحترازية في المنشآت الصناعية العاملة في المنطقة وذلك بإيقاف جميع العمليات لحين انتهاء الحالة الجوية.
واكد البيان انه وحرصاً على سلامة المواطنين في مدينة العقبة ستستمر أعمال الرصد والرقابة النوعية والهواء المحيط بشكل مستمر لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامناً مع زيادة الظروف الجوية المناخية المحملة بالأغبرة في المنطقة المحيطة في أطراف المدينة وما حولها.-(بترا)



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