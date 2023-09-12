Wednesday, 13 September 2023 07:14 GMT

الملك يزور قلعة مكاور الأثرية ومشروع نساء بني حميدة للنسيج

9/12/2023 11:20:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



زار جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس، قلعة مكاور الأثرية، داعيا إلى العمل على تطوير الموقع وحمايته من أي اعتداء أو تخريب.
واستمع جلالته وسموه إلى شرح قدمه وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، حول خطة التنمية السياحية في مكاور ومادبا.
وأشار القيسي إلى أن مكاور، تحظى بأهمية سياحية وتاريخية ودينية، فهي إحدى المواقع الخمسة على درب الحج المسيحي المعتمدة من الفاتيكان، والذي يشمل أيضا المغطس وجبل نيبو وكنيسة سيدة الجبل ومار الياس.
وبين أن الوزارة، أنجزت المرحلة الأولى من درب الحج المسيحي، بمسافة تبلغ 16 كلم ويربط بين جبل نيبو والمغطس، فيما تدرس حاليا المرحلة الثانية لربط موقع جبل نيبو بمكاور، بحيث تبلغ كامل مسافة الدرب 30 كلم.
وأشار الوزير إلى أن مكاور، شهدت هذا العام ارتفاعا ملحوظا في أعداد الزوار، وصل إلى نسبة 600 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لافتا إلى أن الوزارة تجري دراسة لتحسين الخدمات والبنية التحتية بالموقع.
كما زار جلالة الملك وسمو ولي العهد، مشروع نساء بني حميدة للنسيج التابع لمؤسسة نهر الأردن، الذي يهدف وفق مشرفة خط الإنتاج أمل أبو قاعود، إلى إحياء حرفة النسيج وصناعة البسط البدوية التقليدية.
وبينت أبو قاعود، أن المشروع ساهم في عملية التنمية المستدامة لمنطقة مكاور، وفي الحفاظ على الهوية الاجتماعية والديموغرافية لمنطقة بني حميدة.
وأشارت إلى أن المشروع عمل على تمكين أكثر من 1600 سيدة في 13 قرية لإحياء ثقافة وتقاليد صناعة البساط البدوي، وتحسين مستوى معيشة أسرهن، وتطوير معرفتهن ومهارتهن وقدرتهن على إدارة المشاريع.
وقالت أبو قاعود إن مشروع نساء بني حميدة، أنتج 420 قطعة العام الماضي.
من جهتها، قالت مدير عام مؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، إن مشاريع المؤسسة الاجتماعية ساهمت بتمكين الآلاف من الأردنيات، وتعزيز قدراتهن على إيجاد سبل عيش مستدامة.
وبينت أن البرامج والأنشطة الاجتماعية التي تطلقها مؤسسة نهر الأردن، تشهد اهتماما ملحوظا ومشاركة واسعة من نساء المجتمعات المحلية.-(بترا)



MENAFN12092023000072011014ID1107057799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث