Wednesday, 13 September 2023 07:14 GMT

آمال بلدية إربد بـالمزرعة الشمسية والسوق المركزي تتبدد

9/12/2023 11:20:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






انتهت آمال بلدية إربد الكبرى، في إقامة مشروع مزرعة شمسية تحد من كلف الطاقة التي تستنزف نحو 4 ملايين دينار سنويا من موازنتها، إلى الإخفاق، حسب ما أعلن رئيس البلدية المهندس نبيل الكوفحي.
وكانت آمال البلدية تتجه إلى إقامة تلك المزرعة على أرض تملكها في محافظة المفرق، سعيا لتخفيض كلف الطاقة على نحو كبير، إلا أن ما أسماه الكوفحي بـ"الإجراءات البيروقراطية" حالت دون المضي في المشروع.
"حديث الإخفاق" لم يقتصر على المزرعة، إذ أعلن الكوفحي أيضا خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، عن فشل إقامة سوق الخضار والفواكه المركزي بعد رفض الدول المانحة تقديم منحة بقيمة 10 ملايين وقرض بقيمة 30 مليونا لإنشاء السوق.
وبحسب الكوفحي، فإن "الجهة الممولة ترفض أن تكون إدارة المشروع بين بلديتين"، مشددا في الوقت ذاته على أن البلدية "لن تغامر في هذا المشروع أيضا في ظل وجود السوق في أراضي بلدية بني عبيد".
وتبلغ موازنة البلدية للعام الحالي نحو 50 مليونا و500 ألف دينار، فيما بلغ حجم المديونية حوالي 55 مليون دينار.
من جهة أخرى، أعلن الكوفحي، عن الانتهاء من صيانة أغلب البؤر الساخنة التي تم رصدها خلال فصل الشتاء الماضي، وكانت مركزا لتجمع المياه وارتفاع منسوبها من خلال مشاريع تصريف مياه الأمطار بقيمة مليون دينار.
وقال، إنه تم إنجاز ما يزيد على 90 % من معالجة المشاكل المتعلقة بتجمع المياه في الشوارع وبين الأحياء السكنية، والتي كانت تشكل خطورة على المواطنين ومرتادي الشوارع، مثلما أنهت معالجة كافة الحفر المنتشرة في شوارع إربد.
وأشار إلى أنه تم صيانة أكثر من 3500 منهل لتصريف مياه الأمطار ورفع منسوبها بكلفة زادت على ربع مليون دينار، إضافة إلى وجود عطاء جديد لرفع المناهل بقيمة 50 ألف دينار.
وردا على سؤال حول مشروع النقل الحضري في إربد، أكد الكوفحي أنه سيتم تشغيل المشروع قريبا بعد أن قامت الحكومة بتمويل المشروع وشراء ما يقارب 40 حافلة متوسطة وكهربائية، لافتا إلى أنه سيتم تأمين مواقف لتلك الباصات على حساب البلدية.
وأعلن الكوفحي كذلك، عن إزالة ما يقارب 500 مطب عشوائي في شوارع إربد وضعت بسبب الضغوط الاجتماعية على البلدية وكانت تشكل مصدر إزعاج للسائقين، مؤكدا أن البلدية قامت بعمل مطبات هندسية إلا أن التوسع بتلك المطبات مكلف، حيث أن كلفة إنشائه تبلغ نحو 5 آلاف دينار.
وأشار إلى أن إجمالي تحصيل دائرة ضريبة الأبنية والأراضي منذ بداية العام بلغ 10 ملايين دينار، فيما بلغت قيمة المسقفات منها 6 ملايين ونصف مليون دينار.
وقال إن إيرادات السوق المركزي بلغت منذ بداية العام حوالي 1.3 مليون دينار، وبزيادة على نفس الفترة من العام السابق بقيمة 77 ألف دينار، فيما بلغت قيمة تحصيلات رخص المهن المجددة المسددة قرابة 2.4 مليون دينار.
ووفق الكوفحي، فقد تم استيفاء عوائد تنظيم بقيمة 118 ألف دينار وثمن فضلات بقيمة 175 ألف دينار.
وبشأن مشروع وادي السريج، أكد الكوفحي أنه تم الانتهاء منه كاملا، وشمل فتح الطريق على مسربين وتعبيدها وإنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار وجزيرة وسطية وحلول مرورية، والانتهاء كذلك من شارع جرن الغزال كاملاً واستحداث شارع "رمبة" غرب إربد مول يربط بين شارعي الرازي وزكي التل/ منطقة الرابية، وإعادة إنشاء لطريق المزارع شملت أعمال تعبيد وتوسعة للطريق وإنشاء جزيرة وسطية وإنارة.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ عطاءات تعبيد وصيانة للشوارع بقيمة 3 ملايين دينار جزء منها منحة من البنك الدولي بقيمة 1 مليون و900 ألف دينار، وإحالة عطاء تعبيد طرق مختلفة داخل مدينة إربد بقيمة مليون دينار وستتم المباشرة به قريباً.
وأكد الكوفحي، أنه تم إنجاز أعمال بنى تحتية من خلال دائرة التنفيذ والصيانة بحوالي 2.5 مليون دينار، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من تعبيد شوارع رئيسة وحيوية داخل المدينة وأعمال تعبيد بمادة "السيل كوت" بحوالي 75 ألف دينار مع وجود عطاء جديد بقيمة نصف مليون دينار وأعمال فتح شوارع ترابية وصخرية وتوريد مادة "بيس كورس" لحوالي مليون متر مربع.
وبين أنه "لأول مرة بتاريخ البلدية، تم إلزام شركات المقاولات العاملة في تنفيذ شبكات المياه بتعبيد بعض الشوارع كاملة وليس مناطق الحفر فقط، خصوصا في الشوارع الرئيسة والمهمة وبكلفة تقديرية تزيد على مليون ونصف مليون دينار".
وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار إلى أنه تم البدء بمشروع سوق الخضار الجديد وسط البلد "حسبة الجورة" وتضمنت إزالة السوق القديم والانتهاء من مرحلة رفع الأنقاض والطمم والبدء بمرحلة الحفر خلال فترة قصيرة.
كما أشار الكوفحي إلى أنه تم تشغيل "هنجر" سوق الخضار في مجمع الأغوار القديم بكلفة تقدر بـ77 ألف دينار ويتسع لــ 64 بسطة، وتم إشغال ثلث المشروع لغاية تاريخه وتجهيز الشروط المرجعية الكاملة لإنشاء منطقة رياضية متكاملة في منطقة الملعب البلدي وطرحه للاستثمار مع القطاع الخاص، شريطة أن يتضمن المشروع إنشاء ملعب لكرة القدم.
ولفت إلى أنه تم البدء بدراسة إنشاء مشروع سوق الجمعة الشعبي الجديد، بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة والتمويل وتجهيز الشروط المرجعية لعطاء المواقف مدفوعة الأجر "الأوتوبارك" وبخصائص جديدة ومختلفة عن السابق ودون تدخل العنصر البشري به.
وفيما يتعلق بالبيئة، أشار إلى تصنيع حاويات نفايات سعة 1100 لتر منذ استلام المجلس البلدي الحالي أعماله بواقع 1120 حاوية وطرح عطاء لـ1500 حاوية جديدة، تم توريدها بقيمة 400 ألف دينار وتعيين 100 عامل وطن.
وتطرق الكوفحي إلى وجود خطة متكاملة لتعزيز وتحديث أسطول النظافة بحيث يتم توجيه قيمة الجائزة التي حصلت عليها البلدية البالغة 400 ألف دينار لتحديث الآليات العاملة في مجال النظافة وطرحت عطاءات بذلك، إضافة إلى تشغيل محطة الفرز والسماد والتوعية البيئية وجمع المواد مفرزة من المصدر.
وحول قطاع الطاقة، أشار إلى أنه تم تركيب 43 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة LED منذ بدء المشروع وقامت البلدية منذ بدء العام الماضي باستبدال 13 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة بانتظار استكمالها جميعها مما سيوفر في فاتورة الطاقة حوالي مليوني دينار.
وقال إنه تم الانتهاء من دراسة مشروع "مبنى متعدد الاستعمالات موفر للطاقة ومشروع البناء الأخضر وسيتم طرح العطاء الخاص به قريباً، إضافة إلى مشروع تحويل النفايات إلى طاقة إيجابية بالشراكة مع GIZ والانتهاء من مشروع الخلايا الشمسية لمبنى البلدية الرئيسي وتحويله لمبنى أخضر.
وفيما يتعلق بقطاع التحول الرقمي، أشار الكوفحي إلى أنه تم إطلاق 19 خدمة إلكترونية من أصل 44 ضمن مشروع وزارة الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي واستحداث نظام مراقبة الدوام من خلال البصمة في معظم مباني البلدية والمناطق التابعة لها.
وأضاف، أنه "تم تفعيل نظام التتبع الإلكتروني وهو ما ساهم في توفير 156 ألف لتر ديزل من الكمية المستهلكة للنصف الأول من العام وتفعل برنامج الصيانة الدورية للآليات وتفعيل نظام المساءلة للسائقين لتحديد أسباب الأعطال التي تصيب الآليات".
وأشار إلى أنه "تم توسيع دائرة الموردين لقطع الغيار ومصادر الشراء مما أدى لوفر مالي يقدر بـ250 ألف دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وكذلك وفر بنسبة 24 % من كلفة الزيوت والإصلاح للنصف الأول من العام".
وبشأن الحدائق، أشار الكوفحي إلى أنه "تم إعادة إنشاء وصيانة كاملة لحديقة الزهراء، وإعادة إنشاء وصيانة لحديقة الأشرفية (مشروع تنمية الطفولة المبكرة)، وإنشاء أول مساحة خضراء على قطعة أرض بمساحة 16 دونما وزراعتها بأشجار جديدة تمتاز بجماليتها وسرعة نموها (بالونيا) وزراعة 15 ألف شتلة في الشوارع الرئيسة والمؤسسات المختلفة، وسيتم البدء بإنشاء حديقتين جديدتين".



MENAFN12092023000072011014ID1107057798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث