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بعد حادثة الاختناق.. هل تحتاج الموانئ لأجهزة ميدانية لقياس ملوثات الهواء؟

9/12/2023 11:20:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






يفرض تكرار تعرض عاملين في المنطقة المينائية بمدينة العقبة لحالات اختناق ناتجة عن ظروف جوية استثنائية تسودها رياح ساكنة وكميات كبيرة من الأغبرة، الحاجة لوجود أجهزة خاصة ميدانية ومتنقلة لرصد وقياس نسب ونوعية الأغبرة والأتربة والغازات المتطايرة في بيئة العمل.
وكان أصيب 21 شخصا يعملون على أرصفة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بحالة اختناق أمس، تم نقلهم الى مستشفيات العقبة بواسطة الدفاع المدني كان يعتقد أنهم استنشقوا مادة الأمونيا الخانقة من المصنع القريب والمتوقف عن العمل منذ 3 أسابيع.
وتبين بعد فحصهم، أن سبب الاختناق يعود إلى ارتفاع نسب الأغبرة في أجواء تسودها رياح ساكنة أدت إلى الشعور بضيق التنفس للعاملين بالمنطقة منذ ساعات طويلة.
ويقع ميناء العقبة الجديد ضمن مجال المناطق الجنوبية الصناعية المزدحمة بالعمال والمشاريع والمنتجات الصناعية المتعددة.
وسبق لعاملين في ميناء العقبة والمنطقة الصناعية الجنوبية أن أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم هواء محملا بكميات كبيرة من الأغبرة، في ظل أجواء خاصة تكون فيها الرياح ساكنة، وتسهم بوجود ملوثات من أدخنة المصانع والعمليات المينائية بما في ذلك أرصفة ميناء البوتاس والفوسفات ومستودعات خاصة للكبريت والمواد الكيماوية في المنطقة.
وعطلت حادثة أمس، العمليات المينائية لأكثر من 5 ساعات، قبل أن تنتظم مجددا في كافة مرافق وأرصفة وساحات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بشكل طبيعي وضمن البرامج والخطط المعدة سابقاً في استقبال ومناولة السفن والبضائع المختلفة.
بدوره، كشف مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بصدد شراء أجهزة ميدانية خاص بقياس نوع ونسب الغازات في بيئة العمل حتى تتمكن الموانئ من التعامل واتخاذ الإجراءات المناسبة للسلامة العامة وبما يتناسب مع نوعية ونسب الأغبرة والأتربة والغازات المتطايرة، سيما وأن ميناء العقبة الجديد يقع ضمن مجال المناطق الجنوبية الصناعية المزدحمة بالمشاريع والمنتجات الصناعية المتعددة.
وبين خليفات أن شركة العقبة قامت بتفعيل إجراءات الطوارئ والسلامة العامة في كافة مرافق الميناء وذلك من خلال الأقسام المتخصصة، لمتابعة تداعيات انبعاثات الأغبرة وكافة ما تسببه الظروف الجوية في المنطقة الصناعية الجنوبية حفاظاً على سلامة الجميع حيث تواصل دائرة العمليات وقسم السلامة العامة والصحة المهنية والقسم الصحي في شركة العقبة للموانئ متابعة كل ما يتعلق بالحالة الجوية وظروف الطقس والمشهد العام في المنطقة الصناعية الجنوبية في مثل هذه الحالات والظروف الجوية للتعامل معها كل حسب اختصاصه.
وأكد انتظام العمل في كافة مرافق وأرصفة وساحات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بشكل طبيعي وضمن البرامج والخطط المعدة سابقاً في استقبال ومناولة السفن والبضائع المختلفة.
وأكدت مديرة البيئة في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندسة تغريد المعايطة على عدم وجود أي ارتفاع بنسب الغازات، وإن ما حدث مع العمال سببه ارتفاع نسب الأغبرة بشكل كبير نتيجة الحالة الجوية المحيطة في المنطقة.
وبينت أنه تم إيقاف الصناعات في المنطقة الجنوبية احترازيا لحين تحسن الظروف الجوية في الوقت الذي تتم فيه متابعة القراءات في محطة رقابة نوعية الهواء الموجودة في حرم الميناء الجنوبي.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنه تم التبليغ من قبل غرف العمليات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن وجود انبعاثات ورائحة غازات في منطقة الموانئ والمناطق الصناعية على الشاطئ الجنوبي، وبناءً على الإجراءات المتبعة في هذه الحالات فقد تم إسعاف (21) موظفاً تابعين لشركة الموانئ لشعورهم بضيق التنفس خلال عملهم في المنطقة الصناعية الجنوبية إلى العيادات الطبية في مؤسساتهم.
وأكد البيان أنه وبعد المعاينة الطبية واستقرار جميع الحالات صحياً، جاءت التوصية الطبية بعدم الحاجة لأي إجراءات طبية نتيجة ما حدث في موقع العمل، حيث خرجت جميع الحالات بعد التعافي واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة سواءً في القسم الصحي في شركة العقبة لإدارة الموانئ أو الحالات التي نقلت الى مستشفى الأمير هاشم العسكري من قبل كوادر الميناء والدفاع المدني الذين تعاملوا مع الحدث بمهنية وحرفية عالية.
الى ذلك باشر فريق من سلطة منطقة العقبة بمتابعة قراءات محطة الرقابة النوعية للهواء المحيط في الموانئ الجنوبية حيث أظهرت أن جميع قراءات الغازات ضمن المواصفة الأردنية والحدود المسموح بها، باستثناء ارتفاعات طفيفة من الأغبرة تجاوزت 200 ميكرو غرام / متر مكعب خلافا للمعدلات الطبيعية السائدة في المنطقة.



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