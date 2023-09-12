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الأغوار.. أسر خارج الزمن ضوؤها سراج ودفؤها حطب

9/12/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






باتت خدمات أساسية كالتيار الكهربائي والمياه والطرق المعبدة، أشبه بالسراب الذي تلاحقه مئات الأسر في لواء الأغوار الجنوبية منذ عقود، دون أي بارقة أمل تلوح في الأفق، وذلك لوجود منازل تلك الأسر في مناطق خارج حدود التنظيم.
ومع قرب كل فصل شتاء، تتضاعف هموم تلك الأسر، ويبدأ دخولها في دوامة الاستعدادات للظروف الجوية القاسية وسط ظروف معيشية يتسيدها الفقر، وفي مثل هذه الفترة من العام، ينخرط الجميع برحلة البحث عن كميات إضافية من الحطب لتجميعها وتخزينها بهدف استخدامها للتدفئة خلال الشتاء، بالإضافة إلى استخدامها للطبخ.
محمود الجعارات أحد سكان تلك المناطق، يضطر للجوء إلى حيل بدائية استعدادا لمواجهة برد الشتاء، ذلك أن إمكانياته المادية المتواضعة وغياب الخدمات الضرورية كالكهرباء والماء والطرق المعبدة، تدفعه لجمع الحطب لأغراض الطبخ والتدفئة.
ويقول الجعارات، "شتاء بعد الآخر، ينتظر الجميع من سكان المناطق الواقعة خارج التنظيم أن ينعموا كغيرهم بإيصال الخدمات، ولا ذنب لنا إلا أننا قمنا ببناء منازلنا على أراض تقع خارج حدود التنظيم"، مضيفا، "الأوضاع خلال الشتاء صعبة جدا، فعدم وجود كهرباء يرغمنا على استخدام الوسائل التقليدية كإشعال الحطب للتدفئة والطبخ رغم خطورتها".
ولأن معظم ما وصفهم الجعارات بـ"المتضررين"، يعانون من الفقر ومحدودية الدخل، فإن شراء المحروقات بالنسبة لهم يعد همّا كبيرا لا قدرة لهم عليه، لذلك "يلجأ البعض إلى استخدام الطرق غير المشروعة للحصول على التيار الكهربائي، الأمر الذي ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصا مع تساقط الأمطار والرياح الشديدة".
ولا يختلف الحال بالنسبة للمواطن محمد عبدالله، الذي أكد "أن غياب خدمات الماء والكهرباء والطرق المعبدة وضع الجميع في مجابهة ظروف معيشية صعبة"، قائلا "قمت ببناء منزل ظنا مني أنني سأودّع حياه البؤس والشقاء التي كنت أعيشها تارة في خيمة وأخرى في بيت مستأجر، إلا أن الحظ العاثر ما يزال يلازمني في ظل غياب أدنى مقومات العيش الكريم".
وأضاف عبدالله، "معاناتي وغيري من المواطنين الذين أقاموا منازلهم على أراض خارج حدود التنظيم، أننا استدنا من البنوك والمؤسسات الإقراضية لإنشاء منازل تؤوي أسرنا، وما زلنا ندفع أقساط القروض"، مشيرا إلى أن "عدم وجود خدمات يزيد أحوالنا المادية صعوبة، نتيجة تحمل كلف شراء المياه والإنارة والتدفئة وغيرها من المتطلبات الضرورية".
ولا يقتصر الأمر على فصل الشتاء وحسب من وجهة نظر المواطن عبدالله العزازمة، الذي يصف وضعه بأنه "صعب للغاية سواء خلال الشتاء أو حتى الصيف"، موضحا أنه "يضطر إلى شراء مياه الشرب من الصهاريج التي تبيع المتر الواحد بأربعة دنانير، ويضطر إلى استخدام وسائل الإضاءة التقليدية التي تعمل على الكاز، ما يزيد من الأعباء المادية الملقاة على عاتقه".
وأشار العزازمة، إلى أن "غالبية الأسر في المنطقة تعاني من أوضاع صعبة للغاية في ظل عجز المسؤولين المتعاقبين عن إيجاد الحلول لإنھاء معاناتهم التي يصعب وصفها"، مشددا على "ضرورة إيجاد آلية معينة تضمن إيصال الخدمات اللازمة والضرورية بما يكفل تأمين حياة كريمة لهم".
عدد من رؤساء البلديات المعنية يؤكدون، أن "آلاف المنازل الموزعة في مختلف مناطق لواءي ديرعلا والشونة الجنوبية، لا تتوفر فيها الخدمات الرئيسة كالماء والكهرباء، كونها مبنية على أراض تابعة لخزينة أو أراض زراعية"، موضحين أن "القانون يمنع ترخيص هذه الأبنية، وعليه فإن البلديات لا يمكن أن تمنح أي مواطن إذن أشغال أو عدم ممانعة لإيصال الخدمات لمنزله".
في المقابل، كشف رئيس بلدية سويمة عيسى الحكيم، عن أن "البلدية قامت بإدخال المنطقة المحاذية للبلدة للتنظيم بهدف فتح الطرق وتعبيدها وتمكين ساكنيها من إيصال خدمات الماء والكهرباء وإنهاء معاناة سنين طويلة"، لافتا إلى أن "إجراءات تنظيم المنطقة وتقسيمها إلى وحدات سكنية حسب الواقع في مراحلها النهائية وسيتمكن المواطنون حال الانتهاء منها من الحصول على الخدمات اللازمة".
وبحسب المدير التنفيذي لكهرباء وادي الأردن والشرقية المهندس مروان خريسات، فإن "إيصال التيار الكهربائي لأي منزل يحتاج إلى موافقات تنظيمية سواء من دائرة الأراضي أو البلدية أو السلطة وهو ما ينطبق على أي منازل مقامة على أراضي الخزينة أو خارج التنظيم"، موضحا أن "الشركة لا يمكنها بأي حال إيصال التيار الكهربائي لهذه المنازل، إلا بعد الحصول على الوثائق المطلوبة كسند تسجيل وإذن أشغال أو عدم ممانعة أو ترخيص من البلدية".



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