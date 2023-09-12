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6 سعوديات بدورة المحاضرين

9/12/2023 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل فعاليات ((فوتورو)) لإعداد وتطوير المحاضرين التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) لمنطقة غرب آسيا، والتي تحتضنها الرياض وتستمر حتى الغد، تحت إشراف خبراء ومحاضرين دوليين وآسيويين، وبحضور رئيس لجنة الحكام الآسيوية هاني بلان ومدير دائرة الحكام في الاتحاد الآسيوي شمس المدين.
وشهدت الدورة مشاركة المحاضرين الدوليين علي الطريفي، فرهاد عبدالله، وإسماعيل الحافي و هاكان أنس وعوني حسونة وهبة عابد وعبدالرحمن عبده، والذين يقدمون محاضرات فنية، بينما يتكفل بالجانب البدني المحاضرون جانيشن و جاوسيب، وذلك بحضور 60 مشاركًا من كافة دول غرب القارة الآسيوية، بينهم 13 محاضرًا من المملكة من ضمنهم 6 سيدات.

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