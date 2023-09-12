6 سعوديات بدورة المحاضرين
التاريخ
9/12/2023 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل فعاليات ((فوتورو)) لإعداد وتطوير المحاضرين التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA)) لمنطقة غرب آسيا، والتي تحتضنها الرياض وتستمر حتى الغد، تحت إشراف خبراء ومحاضرين دوليين وآسيويين، وبحضور رئيس لجنة الحكام الآسيوية هاني بلان ومدير دائرة الحكام في الاتحاد الآسيوي شمس المدين.
وشهدت الدورة مشاركة المحاضرين الدوليين علي الطريفي، فرهاد عبدالله، وإسماعيل الحافي و هاكان أنس وعوني حسونة وهبة عابد وعبدالرحمن عبده، والذين يقدمون محاضرات فنية، بينما يتكفل بالجانب البدني المحاضرون جانيشن و جاوسيب، وذلك بحضور 60 مشاركًا من كافة دول غرب القارة الآسيوية، بينهم 13 محاضرًا من المملكة من ضمنهم 6 سيدات.
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