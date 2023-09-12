وفاة مساعد مدرب كوستاريكا بين شوطي مباراة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/12/2023 11:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) توفي مساعد مدرب منتخب كوستاريكا، إريك رودريجيز سانتاماريا،بين شوطي مباراة منتخب بلاده أمام الامارات، خلال تواجده في إحدى المستشفيات.
ونشر الاتحاد الكوستاريكي بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن مساعد مدرب كوستاريكا، تعرض لمشكلة صحية أثناء انتقال بعثة المنتخب من نيوكاسل إلى العاصمة الكرواتية زغرب.
وأثناء توقف بعثة المنتخب في أمستردام الهولندية، أثناء رحلتها، تقرر بقاء مساعد المدرب من أجل تلقي العلاج بصحبة أحد أعضاء الجهاز الإداري.
وتعرض سانتاماريا لأزمة صحية السبت الماضي، ثم دخل المستشفى الأحد، قبل أن تسوء حالته الصحية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة خلال الساعات الماضية.
وكان مساعد مدرب كوستاريكا، قد تواجد برفقة منتخب بلاده في نيوكاسل، حيث خاض المنتخب الكوستاريكي مباراة ودية أمام السعودية، والتي شهدت خسارة الأخضر 1 /3.
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