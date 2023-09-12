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وفاة مساعد مدرب كوستاريكا بين شوطي مباراة - جريدة الوطن السعودية

9/12/2023 11:18:46 PM
(MENAFN- Al Watan) توفي مساعد مدرب منتخب كوستاريكا، إريك رودريجيز سانتاماريا،بين شوطي مباراة منتخب بلاده أمام الامارات، خلال تواجده في إحدى المستشفيات.
ونشر الاتحاد الكوستاريكي بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن مساعد مدرب كوستاريكا، تعرض لمشكلة صحية أثناء انتقال بعثة المنتخب من نيوكاسل إلى العاصمة الكرواتية زغرب.
وأثناء توقف بعثة المنتخب في أمستردام الهولندية، أثناء رحلتها، تقرر بقاء مساعد المدرب من أجل تلقي العلاج بصحبة أحد أعضاء الجهاز الإداري.
وتعرض سانتاماريا لأزمة صحية السبت الماضي، ثم دخل المستشفى الأحد، قبل أن تسوء حالته الصحية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة خلال الساعات الماضية.
وكان مساعد مدرب كوستاريكا، قد تواجد برفقة منتخب بلاده في نيوكاسل، حيث خاض المنتخب الكوستاريكي مباراة ودية أمام السعودية، والتي شهدت خسارة الأخضر 1 /3.

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