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قدرات اللاعبين تكشف المدربين

9/12/2023 11:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) طويت صفحات أقوى ميركاتو مر على الرياضة السعودية، بل يكاد يقف على قمة الدوريات الأوربية، عطفا على الأسماء التي حضرت وتوزعت بين فرق روشن، وكان للرباعي المستحوذ عليه من قِبل صندوق الاستثمارات العامة النصيب الأكبر.
أسماء كنا ننظر لها بعين العافية، وكانت مشاهدتها عن كثب أشبه بالحلم، فجأة توجد في ملاعبنا، والجميع لا يجد عناء الحديث معهم، والتقاط الصور، فهذه بالتأكيد نقلة غير عادية في سماء الرياضة السعودية. لكن يبقى السؤال الذي تتباين الإجابة عنه: هل المدربون الذين يقودون هؤلاء النجوم المتميزة بمقدورهم ترجمة معطياتهم وتسخيرها في قالب اللعب؟.
للحديث عن هذا الموضوع بتفاصيل أوسع، كانت آخر مباراة استمتعت بها الجماهير لقاء الاتحاد والهلال الذي انتهى بفوز الأخير، بعد أن قلب الطاولة من خسارة بثلاثية لفوز برباعية غالية على عشاق الزعماء، وهذا السيناريو ليس غريبا، حيث سبق للهلال أن حوّل المعادلة ذات مرة، ووصلت للخمسة بعد أن كان خاسرا بالثلاثة في موسم 1983 بهندسة الجربوع والرحمة والقحطاني والبقية، وتجدد المشهد عندما كان الجابر مدربا، وقلب خسارة فريقه بهدفين لخماسية لا تنسى بطلها البرازيلي نيفيز والشمراني. عموما لست بصدد سرد تاريخ نتائج الفريقين وسيناريو ((الريمونتادا))، فمحور حديثي لماذا لم ينجح مدرب الاتحاد في الحفاظ على تقدمه؟ وسؤال آخر عن سبب الممرات الهلالية في الخطوط الخلفية خلال الشوط الأول، حيث كانت هناك فوضى تكتيكية، والحال أيضا كان بالاتحاد في القسم الثاني من المباراة.
اللافت أن مدربي الفريقين ينتميان لمدرسة واحدة، المتمثلة في البرتغالية، ولكن ما شاهدناه فوضى أدائية وسط الميدان، وتحديدا عمق الدفاع والمحاور.
حديثي عن الهلال والاتحاد على اعتبار أن هذه الموجهة الأقوى، والنزال الوحيد الذي دارت رحاه بين الرباعي الكبير، والمشهد الذي لاح أمامنا ظهرت فيه الحلول الفردية، ولكن الإيقاع الفني غائب، ويقيني أن الأسماء الموجودة في صفوف الهلال تفوق فكر وطريقة جيسوس، والحال نفسه في الاتحاد مع ابن جلدته نونو، بدليل كمية ((الانفرادات)) التي وجدها هجوم الفريقين، وتحديدا الاتحادي مع حارس الهلال المغربي بونو، الذي أنقذ فريقه من قاضية في مستهل الشوط الثاني، وغيرها من الفرص.
جملة القول: زخم النجوم المترامية في صفوف العديد من الفرق يحتاج لمدربين أكفاء، والمجموعة التي يديرها جيسوس حاليا تختلف عن عناصر 2019، شكلا ومضمونا، والفرسان الذين اقتنصوا للاتحاد دوري العام الماضي والسوبر ليسوا ذاك الفريق الذي يدير بفلك العميد الحالي، الذي يستعد لنهائيات كأس العالم، والمباريات المقبلة حبلى بالأحداث التي قد تعصف بأكثر من مدرب، فـ((ليس كل مرة تسلم الجرة))، ولن يرضى عشاق العميد التفريط، وفي النصر الحال نفسه، وخماسية الفتح في الأهلي مؤشر غير إيجابي للفريق عند أول اختبار حقيقي أمام فريق متجانس، ويلعب بروح واحدة.
الجانب الجميل في المشهد الرياضي وجود الكثير من اللاعبين المؤثرين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم بصورة متكاملة خلال أيام الفيفا، بل إن البعض واصل الحضور الرائع الذي يجسده في الدوري السعودي، وهذا تأكيد لعلو موهبته، والقادم كفيل بكشف الأوراق، فمن لا يملك سوى الصيت في الميدان ستتضح معالمه، ومن يجمع الاثنتين هو الآخر سيسرق الإعجاب، والثالث ربما لا يملك الوهج نفسه خارج الملعب، لكنه حاضر بكل سخاء وسط الميدان، وله يد طولى في تغيير النتائج، وهذا المكسب الحقيقي.

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