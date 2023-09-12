Wednesday, 13 September 2023 07:13 GMT

الأصل اليوناني لنظرية داروين

9/12/2023 11:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يؤمن الداروينيون بعلمية نظرية التطور، ويعتبرونها تفسيراً لا دينياً لنشأة الحياة على كوكب الأرض. وهم بذلك يضعون تشارلز داروين أشهر شخصية ارتبط اسمها بنظرية التطور، في خانة علماء الطبيعة، ويتناولون نظريته ضمن إطار علمي باعتبارها نظرية علمية يمكن إثباتها بالأدلة والبراهين. وبالتالي يخرجون نظرية التطور من دائرة الأديان والمعتقدات والأساطير الدينية، ويجعلونها مقابلاً للتفسير الديني لقصة الخلق. صحيح أن نظرية التطور تضاد عقيدة المؤمنين بالأديان السماوية التي تؤكد أن الله، سبحانه وتعالى، هو خالق الأنواع المختلفة من الكائنات الحية، ولكن هذا لا يخرجها حقيقة من دائرة الاعتقاد الديني، فهي أولاً وأخيراً فلسفة دينية تحاول تأويل عقيدة دينية متعلقة بنشأة الكون والحياة.
داروين يعتبر قبل كل شيء فيلسوفاً أكثر من كونه ((عالم طبيعة)) بدءاً من حقيقة أنه كان مهتماً بالفلسفة، وأعماله تتطلب تحليلاً فلسفياً وتحمل قضايا فلسفية، وإذا قلنا إن الفلسفة مهتمة على الدوام بتأويل العقائد الدينية فلزاماً علينا التعاطي مع نظرية التطور داخل سياقاتها الدينية التي نشأت وتطورت من خلالها. وحسب نظرية داروين التطورية فإن الكائنات لم تخلق من العدم ولكنها نتيجة لعمليات أزلية وقديمة وغير منتهية من التشكل والتحول. هذه الفكرة تتعارض جملة وتفصيلاً مع مبادئ وتعاليم الشرائع السماوية، ولكن هذا لا يعني أنها فكرة إلحادية أو لا دينية، لأن الشعوب اليونانية القديمة لم تكن تعرف في ثقافتها فكرة الخلق من العدم انطلاقاً من إيمانهم بأن العالم قديم وأزلي. ففي الديانات اليونانية كان لدى الشعوب اليونانية عقيدة دينية متعلقة بأصل الكون ومنشأه، باعتبار أن الطبيعة والإله شيء واحد، وبالتالي فإن الطبيعة أزلية ولم تكن مخلوقة من العدم، وهذا ما جعلهم يؤلهون الطبيعة، وفقاً لما يعرف بعقيدة ((وحدة الوجود)).
من خلال الإيمان بـ((وحدة الوجود)) بدأت الشعوب اليونانية تفسير الكون والوجود، سواء كان وجوداً مادياً أو عقلياً أو منطقياً بما ينسجم مع الفكرة الرافضة لخلق الكون من العدم. في كتابها ((فلسفة وحدة الوجود)) تقول الباحثة العراقية نفلة الجبوري: ((فالفكر اليوناني- وإن أبدع آراء وأفكاراً فلسفية خالصة- لم يتولد من الفراغ، فقد سبقته حضارات العراق ومصر والهند وسواء أكان بينهم اتصال مباشر أم غير مباشر يمكن استجلاء أفكارهم عبر الفكر اليوناني، ومن تلك الأفكار جعل الماء أصلاً للوجود، وأن الإله والطبيعة شيء واحد)). الإيمان بألوهية الطبيعة يتطلب تفسير عملية الخلق تفسيراً ينسجم مع فكرة أن العالم قديم وأزلي، وأن الآلهة تحل في كل أجزاء الطبيعة، وبالتالي هي القوى المحركة للكائنات، أي إن كل شيء فيه حياة وروح، ومن هنا يمكن تفسير عملية الخلق وفق التصور الدارويني. ويمكن كذلك التأكيد بأن داروين كان مسبوقاً من قبل أساطير الخلق اليونانية ذات البعد الديني التي تفسر عملية الخلق وفق معتقدات دينية لا تعترف بعملية الخلق من العدم.
تقول نفلة الجبوري معلقة على عقيدة الفيلسوف أنكسمانس: ((وأما أنكسمانس فيستمر في تبني التفسير الطبيعي لأصل الأشياء مقرراً أن الجوهر الأول واحد لا نهائي ولكنه محدد الكيف. إنه الهواء، منه نشأت الأشياء الموجودة والتي كانت وسوف تكون، ومنه أيضاً نشأت الآلهة وكل ما هو إلهي وتفرعت باقي الأشياء)). وكما نرى أن الفيلسوف انكسمانس يفهم الهواء فهماً إلهياً وأن العالم في حياة أزلية مستمرة لأن الهواء روحه وهذا استمرار للتصورات الدينية والأساطير المتعلقة بعملية الخلق التي تتضمن آراء عن التغير المستمر والأبدي لظواهر الكون والحياة. وبحسب أفكار داروين في مسألتي الصراع من أجل البقاء والانتقاء الطبيعي فإن كل الكائنات الحية تعيش حالة من التغير المستمر والدائم في طبيعتها البيولوجية، فالوجود في حالة سيلان دائم ومنسجم مع معتقدات يونانية قديمة ترفض فكرة الخلق من العدم.

MENAFN12092023000089011017ID1107057768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث