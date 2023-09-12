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ملهم الوعد

9/12/2023 11:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تسعى الدول إلى تحسين سمعتها على الصعيد الدولي من خلال ثقافة المعارض والمؤتمرات، لأنَّها تساعدها في جذب السياحة، والاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة الصادرات، وجذب القوى العاملة الموهوبة والمبدعة، وتعزيز تأثيرها الثقافي والسياسي على المسرح الدولي.
إنَّ إستراتيجية المشاركة في سلسلة من الأحداث والمناسبات الدولية، واستضافة وتنظيم الفعاليات والأنشطة العالمية بشكل عام، والمعارض الدولية بشكل خاص في مدننا، تمثِّل فرصة لتعزيز صورة بلادنا، إذ تعدُّ المعارض الدولية منصات اتصالية ومنابر إعلامية لترويج صورة الدولة، والتعريف بهويتها الوطنية وأفرادها ومجتمعاتها ومؤسساتها؛ كونها تسهم في تغطيات إعلامية مركزة على حدث معين خلال فترة قصيرة، وتحويل اهتمام وسائل الإعلام المختلفة نحو الثقافات والعادات والأفكار المختلفة.
يتم تعريف المعرض الناجح من خلال الطريقة التي يعرض بها قدرته على الابتكار، وكيف يروِّج لصورة جذابة من خلال عرض القوة السياسية والاقتصادية ذات الأثر البين، والإسهام في بناء وترسيخ هوية الدولة ضمن الإطار الذي يوفره هذا النوع من الأحداث. فالغرض الرئيسي من المشاركة يكمن في قدرة المعارض العالمية على إثارة الإعجاب، وإظهار الدول في مظهر يرمز للتفوق والقوة والتأثير والريادة والابتكار، والقدرة التي تتمتع بها الدولة على المستوى الدولي، إذ تسهم المشاركة في تعزيز المصلحة الوطنية، مع استخدام أدوات وإستراتيجيات الاتصال المتعددة؛ نظرًا لما تتمتع به المعارض الدولية بقوة لا تصدق في تشكيل تصورات الدول والثقافات والهويات.
احتفلنا مطلع الأسبوع الحالي في عاصمة مملكتنا الحبيبة بانطلاق الحدث العقاري العالمي الأضخم ((سيتي سكيب)) الذي يقام للمرة الأولى بالرياض تحت عنوان ((لبناء مسكن المستقبل))، باعتباره فرصة استثنائية للأطراف العقارية الإقليمية والعالمية للقاء والتعارف والتواصل، والتعرف على أحدث التطورات والمفاهيم الرائدة في عالم العقارات، بالإضافة إلى عقد الشراكات الجديدة وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة مستقبل القطاع العقاري العالمي والمحلي، فضلا عن تسليط الضوء على مختلف جوانب الحياة في القرن الواحد والعشرين، بما فيها التكنولوجيا والضيافة والترفيه والعقارات والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والمالية والصحة والأمن وبيئات المباني.
بالتأكيد كلنا يعلم مدى أهمية إقامة ((سيتي سكيب)) في ((ملهم)) على اعتبار أن المعرض منصّة مهمة لإظهار تطور قطاع العقارات في المملكة والمنطقة. وبرأيي، وعطفا على إمكاناتها الضخمة، فإن المملكة تستحق وبجدارة استضافة هذا الحدث العالمي الذي يتوافق تماما مع الركائز الثلاث الرئيسة لإستراتيجية رؤية المملكة 2030، حيث سيكون خريطة طريق لإعادة رسم ملامح المشهد العقاري وآفاقه الواسعة، ونمط الحياة في المستقبل، وذلك تماشيا مع رؤية 2030 التي تركز على بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، على الوعد دوما بالإلهام والرقي والمراتب العليا والطموح الممتد المتجدد.
أصبحت المملكة اليوم وجهة لنخبة من أبرز المشاريع الطموحة وأضخمها عالميا، مما جعلها الوجهة المثالية لاستضافة مثل هذه المعارض العالمية التي تعكس مكانتها وموقعها المُؤثر وثقلها الإقليمي والدولي، بالإضافة لوجودها وحضورها المميز في مجموعة العشرين ضمن أكبر اقتصادات العالم، بعدما استطاعت خلال السنوات الماضية، ومنذ إطلاق رؤية 2030، تعزيز قوتها وتنويع اقتصادها من خلال تطوير مواردها غير النفطية، مما خفف من اعتمادها على النفط كمورد مالي رئيس، بالإضافة إلى حالة الانفتاح والتقدم والتطور التي تشهدها على جميع الأصعدة والمستويات، علاوة على امتلاكها بنية تحتية مُتكاملة من شبكة مواصلات وفنادق وخدمات مُساندة.
ولطالما كان معرض ((سيتي سكيب)) منصة انطلاق عشرات الآلاف من المشاريع على مدى السنوات العشرين الأخيرة، ومن هنا تتجلّى أهمية إقامة المعرض في الرياض باعتباره منصةً تُبرز أحدث المستجدات العقارية في بلادنا، وترسم ملامح مستقبلها الواعد، خاصة في ظل الكم الهائل من المشاريع الكبرى والرائدة التي تنفذ وفقا لأهداف رؤية 2030، وهو ما يضفي أهمية كبرى على المعرض.
إن إقامة مثل هذه المعارض تتيح لنا ترويج بعض الصور المختارة لتعزيز صورة بلادنا، وتقديم منتج حضاري عنها، وخلق أخبار إيجابية ومناخ إعلامي يبرز ما وصلنا إليه، وإلى ما نحن ماضون له.
وكلنا ثقة في مقدرة المنظمين على إقامة نسخة تاريخية واستثنائية من معرض ((سيتي سكيب)) العالمي وفقا أعلى مراتب الابتكار والإبداع والتميز، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي، الذي نعقد عليه الآمال أيضا في تعزيز صورتنا الإيجابية أمام العالم، ومشاركته دروسنا ونتائج جهودنا وأهدافنا البنَّاءة ومُبادراتنا المُستقبلية وتطلعاتنا غير المحدودة، خاصة في قطاع العقارات، بما يتوافق مع توجهات المملكة نحو التطوير العمراني الذي يعزّز الرفاه الاجتماعي ويحقق التنمية المستدامة.
لذلك.. فلنا من ((ملهم)) وعد كأحد أبواب جودة حياة تليق بنا.

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