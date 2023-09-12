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‫نهضة تشريعية سعودية شاملة في يوم القانون العالمي

9/12/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) برغم أن العهد الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - يمتاز بالعديد من الإنجازات الضخمة على جميع الأصعدة، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مما شكّل معالم لافتة في طريقها نحو الازدهار والتطور والنماء، فإن ما تشهده بلادنا من نهضة تشريعية شاملة ومتكاملة يعد علامة بارزة، وتأتي مناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يصادف اليوم الثالث عشر من سبتمبر فرصة لتسليط الضوء على هذا التحول ابتداء بمنظومة التشريعات الاربع التي أعلنها سمو ولي العهد وصدر منها نظام المعاملات المدنية والذي يهدف بالأساس إلى توفير البيئة العدلية للمواطنين والمقيمين في السعودية، وتهيئة البيئة الاقتصادية للمستثمرين، وتمكين الجميع من معرفة حقوقهم وواجباتهم من دون الرجوع للمحكمة. وصدور نظام الأحوال الشخصية ونظام الإثبات وقريبًا بإذن الله نظام العقوبات الجزائية التعزيرية وستسهم تلك التشريعات في ترسيخ أركان العدالة وضمان حقوق كل فئات المجتمع.
وتحظى هذه النهضة التشريعية بأقصى درجات الاهتمام ويتابع كل تفاصيلها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك لأنها أول وأهم المداخل نحو الاستقرار والأمان الاجتماعي، كما أن الوصول إلى تحقيق التطور الاقتصادي يستلزم حفظ الحقوق ووجود مظلة قانونية متكاملة تكفي لتحقيق هذه الأهداف. ومما يجدر ذكره أن هذه الرؤية الواضحة رافقت المملكة منذ توحيدها على يد المغفور له - بإن الله - الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود حيث كان يردد على الدوام بأن العدل أساس الملك، وكانت أولى اهتماماته بعد استكمال توحيد الدولة هي سن القوانين والتشريعات.
فالقضاء هو المنظم الرئيسي لأحوال الناس ومعاشهم، والقوانين هي التي تضع الحدود الفاصلة ما بين الحقوق والواجبات. لذلك فإن كل جوانب الحياة ترتبط ارتباطًا وثيقًا لا فكاك منه بالشق القانوني لأنه هو الذي يمنع حدوث الفوضى ويوقف التجاوزات، وهو ما فطنت إليه القيادة الرشيدة فأولت اهتمامًا كبيرًا بترقية مرفق القضاء لإكسابه القدرة على مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده المملكة.
كذلك اهتمت الأجهزة المختصة منذ وقت مبكر برفع كفاءة الكادر البشري لمسايرة هذه النهضة التشريعية، وأولت عناية فائقة لزيادة قدرات القضاة والعاملين في الحقل القضائي، لأنهم يمثلون رأس الرمح في أي عملية تطوير، ولا مجال لنجاح أي جهد إذا لم يكن ذلك الكادر مؤهلًا لقيادة التغيير نحو أهدافه المنشودة. فتم إنشاء مركز التدريب العدلي لرفع الكفاءة، وإقرار آلية واضحة ومستمرة للمراجعة والتقييم، وتدريب القضاة على أحدث البرامج التقنية المرتبطة بمجال عملهم في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن أكبر وأهم ما امتازت به التعديلات القانونية التي شهدناها خلال الفترة الأخيرة تمكين نظام المحاماة ورفع أهميته وهو ما يتجلى في إنشاء الهيئة السعودية للمحامين لتتولى القيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقها، فالمحامون هم ضلع أساسي في منظومة العدالة، لدرجة أنه أطلق عليهم مسمى القضاء الواقف، فهم أعوان القضاة على إصدار الأحكام العادلة وضمان مسار الحق والإنصاف.
لم يقتصر الدعم الذي تقدمه الدولة للمحامين على ذلك، بل تم إقرار تعديل نظام المحاماة ليتضمن السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في المملكة. فمن المعلوم أن أهمية جودة المنظومة القانونية لا تقتصر على رد الحقوق والمظالم للمواطنين والمقيمين فقط، بل إنها أصبحت من أكبر عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية، فأصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن ملاذات آمنة يطمئنون للعمل فيها، لا سيما في هذا العصر الذي تشابكت فيه التجارة الدولية وأصبحت عابرة للأوطان والقارات، وقد وجدوا في بلادنا البيئة التي تصون حقوقهم وتحفظ أموالهم بتشريعاتها المتكاملة.
لكل تلك الجهود المتواصلة، استطاعت المملكة ترقية مكانتها في المؤسسات المالية العالمية وحصلت على تصنيف متقدم بسبب تكامل قوانينها وما توفره من حماية للمستثمرين الأجانب، وهو ما أسهم في تزايد دخولهم للمملكة بغرض الاستثمار والعمل، خصوصًا بعد إقرار رؤية المملكة 2030. إذ باتت تصنف المملكة ضمن أفضل البيئات القانونية حول العالم في مؤشرات التنافسية، لا سيما بعد تزايد الحملة الوطنية لاجتثاث آفة الفساد المالي والإداري، وتغليب معايير النزاهة والشفافية، فتلك الجهات المالية الدولية تتمسك بتوفر الأجواء القانونية التي تضمن حقوق كافة الأطراف.
ولا شك أن هذا التقدم لم يكن وليد الصدفة بل كان نتيجة جهود وكفاحات أبناء الوطن من خلال استحداث وابتكار أدلة استرشادية لصياغة القوانين، لتحقيق الحوكمة القانونية وتجويد العمل القانوني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
كل تلك الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة نحو تغليب مبادئ سيادة القانون وتطوير المنظومة التشريعية ستكون لها آثار إيجابية واضحة في المستقبل، لأن التعديل والتحديث المستمر في القوانين والأنظمة من سمات الدول التي تنشد استمرار التقدم ودوام النهضة، فملاءمة القوانين لاحتياجات المجتمع هي المقياس الحقيقي للتطور والمعاصرة.
وستجني بلادنا بإذن الله ثمار هذه الجهود المباركة لتواصل مسيرتها نحو قمم المجد، وحقيقة فإن ما تحقق من نهضة قانونية متكاملة في هذا العهد الزاهر يدعو للفخر والاعتزاز، وستظل هذه الاصلاحات القضائية التي تنظم جمعية جوانب حياتنا باقية في ذاكرة الأجيال، جسرًا نحو العدالة، وطريقًا لتأكيد عمق وقوة وحجية القانون في المملكة وسيادته، وحصانة إجراءات التقاضي بما يحقق التطور والرفعة ودوام التقدم.

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