107 آلاف مسجل بالتأمينات في شهر

107 آلاف مسجل بالتأمينات في شهر
التاريخ
9/12/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المعاملات المنجزة تجاوز 2.8 مليون معاملة، في حين تخطى عدد المسجلين الجدد في خدمات المؤسسة الإلكترونية 107 آلاف مسجل جديد، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الدورية التي تصدرها المؤسسة التي تستعرض أبرز الأرقام والإحصاءات التي حققتها خلال الشهر، مبينة أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أغسطس 2023م بلغت أكثر من 10.7 مليارات ريال، وبلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ((ساند)) أكثر من 83.9 مليون ريال، فيما بلغت منافع فرع الأخطار المهنية أكثر من 17 مليون ريال.
وأوضحت نشرة المؤسسة أن عدد العملاء المستفيدين من خدمة الإنسان الرقمي ((أمين)) بلغ أكثر من 39.9 ألف عميل، فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية 26 ألف عميل، وأكثر من 15 ألف عميل استفاد من خدمة ((واتس آب)) التأمينات الاجتماعية، كما تلقى حساب المؤسسة لخدمة العملاء عبر منصة ((x)) أكثر من 48 ألف استفسار للفترة ذاتها، وبلغ عدد العملاء ممن استفاد من خدمة المحادثة الفورية أكثر من ألف عميل، فيما تجاوز عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي أكثر من 86 ألف مكالمة.
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