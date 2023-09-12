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غياب الإنارة والحدائق بمخططات شرق نجران

9/12/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) توجه سكان نجران نحو البناء في مخططات أحياء شرق المنطقة، التي تشمل مخططات أحياء الجامعة ((أ - ب - ج - د))، والنهضة والسحيم والروضة، والتي تمثل محطة مهمة على طريق التنمية التي تشهدها المنطقة، إلا أن مواطني مخططات شرق نجران يشكون من غياب الإنارة والحدائق في تلك الأحياء، التي من الضروري وجودها في ظل ما تشهده من تطور وزحف عمراني.
الترسية والتعاقد
من جهتها، أوضحت أمانة نجران لـ((الوطن)) أنه تم طرح استكمال أعمال سفلتة مخططات أحياء الجامعة ((أ - ب - ج - د))، والنهضة تحت الترسية والتعاقد. وفي حال اكتمال السفلتة، سيتم طرح أعمال الإنارة حسب الأولوية والاعتمادات. وأشارت الأمانة فيما يخص الحدائق إلى أنه تم طرح 13 حديقة ضمن تلك المخططات بمبادرة ((مشروع بهجة))، وهي تحت إجراءات الترسية والتعاقد، علما بأنه يجرى حاليا تنفيذ حديقة بجوار جامعة نجران على مساحة 223 ألف م2، ومن المتوقع افتتاحها خلال الشهرين القادمين.
حاجة ماسة
يقول المواطن يحي آل قريع: ((مخططات أحياء شرق نجران، التي تضم أحياء الجامعة ((أ - ب - ج - د))، بحاجة ماسة إلى الإنارة، لتستمر المتاجر في العمل فترات أطول خلال الليل، مما يزيد من فرص العمل والإنتاج، وكذلك تتيح الإنارة للأحياء استخدام الأماكن العامة والشوارع في الليل بشكل أكبر، مما يزيد من فرص التجمعات والأنشطة الثقافية والرياضية. كما أن الإنارة تجعل الأحياء أكثر جاذبية.
جودة الحياة
يضيف المواطن بدر اليامي أن الأحياء تفتقد إلى الحدائق التي لها دور كبير في تحسين جودة الحياة، إذ تعد مكانا مناسبا وجاذبا لممارسة الرياضة والأنشطة البدنية. كما أنها تجمع الأسر والأصدقاء والجيران، وتعزز الترفيه، وهي مكان مثالي لقضاء وقت الاستجمام والتنزه. كما أن الحدائق تضيف لمسة جمالية على الأحياء، وتجعلها مكانا أكثر جاذبية للأهالي، مما يُحسن الصحة النفسية.

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