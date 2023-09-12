الطريفي يشارك في تصفيات أوليمبياد باريس

الطريفي يشارك في تصفيات أوليمبياد باريس
التاريخ
9/12/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) يغادر، اليوم، الحكم العالمي أمين الطريفي إلى طوكيو، للمشاركة في تحكيم التصفيات المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، بمشاركة 8 منتخبات.
ويعد الطريفي من الحكام المميزين، حيث سبق أن شارك في العديد من البطولات العالمية والقارية، وقدم خلالها مستوى أكثر من رائع، لما يمتلكه من الخبرة.
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