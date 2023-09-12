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تدريبات لياقة للدانة

9/12/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب الخليج، البرتغالي بيدرو إيمانويل على رفع لياقة لاعبيه، بتدريبات منوعة، فيما خصص الجزء الثاني من التدريبات لتطبيق عدد من الجمل التي نفذها اللاعبون خلال مناورة تكتيكية.

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