ضمك يعتمد الاستحواذ للإطاحة بالوحدة

ضمك يعتمد الاستحواذ للإطاحة بالوحدة
التاريخ
9/12/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا، لاعبيه لمران رئيسي أمس، استعدادا لمواجهة الوحدة غدا، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وعمد المدرب إلى إجراء مناورة فنية بين لاعبيه، طبق خلالها الخطة التي سيخوض بها المواجهة المهمة، مركزا على الضغط على حامل الكرة، والاستحواذ على منطقة الوسط، وتنويع اللعب عبر الأطراف والعمق، وتدريبات خاصة على كيفية إنهاء الهجمة، وكذلك كيفية مراقبة المنافس والتحرك دون كرة.
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