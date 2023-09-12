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ضمك يعتمد الاستحواذ للإطاحة بالوحدة

9/12/2023 11:15:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا، لاعبيه لمران رئيسي أمس، استعدادا لمواجهة الوحدة غدا، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وعمد المدرب إلى إجراء مناورة فنية بين لاعبيه، طبق خلالها الخطة التي سيخوض بها المواجهة المهمة، مركزا على الضغط على حامل الكرة، والاستحواذ على منطقة الوسط، وتنويع اللعب عبر الأطراف والعمق، وتدريبات خاصة على كيفية إنهاء الهجمة، وكذلك كيفية مراقبة المنافس والتحرك دون كرة.

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